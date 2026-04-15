Diterjemahkan oleh
Di mana Ousmane Dembele menyimpan Ballon d'Or-nya? Bintang PSG itu mengungkapkan dengan rasa bangga layaknya anak kecil mengenai penghargaan bergengsi tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan Thierry Henry
Dembele tampil gemilang dalam kemenangan di Anfield
Dembele tak terbantahkan menjadi bintang utama di Anfield pada Selasa malam. Penyerang ini mencetak dua gol—pada menit ke-72 dan ke-91—yang membuat penonton tuan rumah terdiam dan memastikan PSG lolos ke semifinal Liga Champions. Gol-gol tersebut menambah koleksi golnya di kompetisi Eropa menjadi empat gol dalam 10 penampilan musim ini. Setelah penampilan gemilangnya yang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, ia tampil di program siaran Amerika CBS Sports Golazo.
Sebelum membahas taktik secara serius, ia bercanda dengan kru studio, yang termasuk mantan pemain internasional Prancis Thierry Henry, sambil tersenyum mengakui bahwa "bahasa Inggris saya buruk" dan memilih untuk melanjutkan wawancara dalam bahasa ibunya.
- Getty
Rumah sederhana bagi bola emas
Setelah membahas ambisi tim untuk meraih gelar ganda di Eropa, Henry mengalihkan pembicaraan ke pencapaian yang lebih pribadi. Ia bertanya kepada pemain bernomor punggung 10 PSG itu di mana sebenarnya ia menyimpan Ballon d'Or 2025-nya, sebuah penghargaan atas musim gemilang di mana ia mencetak 16 gol dan delapan assist dalam 32 pertandingan di semua kompetisi. Alih-alih menyebut brankas berteknologi canggih, Dembele memikat para panelis dengan jawaban yang sederhana. "Trofi itu ada di depan TV. Seperti saat kita masih kecil, ketika ibu menaruh trofi-trofi di samping TV," katanya sambil tertawa.
Pujian dari seorang legenda Arsenal
Pengakuan lucu sang pemain sayap itu menuai reaksi hangat dari Henry. Striker legendaris itu memuji ketajaman rekan senegaranya di lapangan selama pertandingan yang penuh gejolak melawan The Reds. Mengagumi kemampuan penyelesaiannya, Henry berkata kepadanya: "Pokoknya, bravo. Aku selalu percaya bahwa jika kamu menyelesaikan aksi-aksimu, urusannya sudah 'selesai', seperti yang kita katakan."
Dengan 10 gol dalam 17 penampilan di Ligue 1, Dembele jelas tidak berpuas diri. Ia tetap sepenuhnya fokus pada musim maraton saat ini, menandakan niatnya yang kuat untuk kembali ke siaran dengan menambahkan: "Saya harap kita bertemu di semifinal dan mengapa tidak di final."
- Getty Images Sport
Apa yang menanti warga Paris selanjutnya
PSG kini harus menunggu untuk mengetahui lawan mereka di semifinal, dengan laga besar melawan Bayern Munich atau Real Madrid yang akan segera berlangsung. Klub asal Jerman itu saat ini memegang keunggulan setelah meraih kemenangan tandang 2-1 pada leg pertama.