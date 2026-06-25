West Ham akan mengalami kemunduran pada musim 2026-27, setelah terdegradasi ke Championship, dan hal itu mungkin akan membuka lebih banyak peluang bagi para bintang masa depan mereka. Ketika ditanya apakah hal itu akan terjadi, Redknapp — dalam wawancara bersama BuzzBallz — mengatakan kepada GOAL: “Tidak ada satu pun pemain muda dari akademi yang masuk ke tim utama West Ham. Tidak ada satu pun pemain muda dari akademi Tottenham yang masuk ke tim mereka. Kemana perginya semua anak-anak itu?

“Mereka menghabiskan banyak uang untuk akademi, mereka memiliki semua fasilitas, namun para pemain muda itu kini naik bus ke liga-liga yang tidak berkualitas. Dulu ada South East Counties League di London—Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham, semua klub London, tim U-18. Kini mereka bermain, naik bus, menginap di hotel, dan berkeliling ke seluruh negeri. Mereka diperlakukan seperti bintang besar, tapi di mana para bintang yang muncul dari semua uang yang terbuang sia-sia untuk akademi-akademi ini?

“Saya tidak melihat ada pemain—satu di sini, satu di sana, satu yang hebat di sini. Max Dowman mungkin akan menjadi pemain terbaik di negara ini dalam beberapa tahun ke depan, selain dia, di mana mereka?

“Di mana mereka di West Ham? Di mana mereka di Tottenham? Di mana mereka di Liverpool? Saya tidak melihat banyak saat ini. Tidak ada anak-anak muda yang muncul. Harus ada tindakan yang diambil.”