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“Di mana mereka?” - West Ham, Chelsea, dan Liverpool mendapat kritik dari Harry Redknapp terkait program pengembangan pemain muda mereka, sementara bintang muda Arsenal, Max Dowman, menorehkan prestasi yang luar biasa
Akademi Sepak Bola: Lulusan dari sistem pembinaan pemain muda West Ham
Terdapat para pemain yang sangat menjanjikan di dalam sistem pembinaan muda di seluruh Inggris dan Britania Raya, di mana para talenta tersebut diberikan jalur yang mengarah ke tim utama. Apakah cukup banyak di antara mereka yang berhasil mencapai puncak perjalanan tersebut di level tertinggi?
Setelah sebelumnya melahirkan para juara Piala Dunia seperti Bobby Moore, Martin Peters, dan Geoff Hurst—dengan Trevor Brooking dan Tony Cottee mengikuti jejak mereka—Redknapp memimpin West Ham saat pemain-pemain seperti Joe Cole, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Jermain Defoe, dan Michael Carrick mulai menonjol.
Mark Noble dan Declan Rice telah muncul sejak saat itu, tetapi jalur pengembangan pemain tersebut jelas telah melambat. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang bersaing untuk meraih gelar-gelar bergengsi di dalam dan luar negeri, dengan hanya beberapa pemain berbakat yang berhasil mencapai level tersebut.
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Mengapa tidak ada lebih banyak pemain yang berhasil menembus tim utama klub-klub papan atas Liga Premier?
West Ham akan mengalami kemunduran pada musim 2026-27, setelah terdegradasi ke Championship, dan hal itu mungkin akan membuka lebih banyak peluang bagi para bintang masa depan mereka. Ketika ditanya apakah hal itu akan terjadi, Redknapp — dalam wawancara bersama BuzzBallz — mengatakan kepada GOAL: “Tidak ada satu pun pemain muda dari akademi yang masuk ke tim utama West Ham. Tidak ada satu pun pemain muda dari akademi Tottenham yang masuk ke tim mereka. Kemana perginya semua anak-anak itu?
“Mereka menghabiskan banyak uang untuk akademi, mereka memiliki semua fasilitas, namun para pemain muda itu kini naik bus ke liga-liga yang tidak berkualitas. Dulu ada South East Counties League di London—Tottenham, Arsenal, Chelsea, West Ham, semua klub London, tim U-18. Kini mereka bermain, naik bus, menginap di hotel, dan berkeliling ke seluruh negeri. Mereka diperlakukan seperti bintang besar, tapi di mana para bintang yang muncul dari semua uang yang terbuang sia-sia untuk akademi-akademi ini?
“Saya tidak melihat ada pemain—satu di sini, satu di sana, satu yang hebat di sini. Max Dowman mungkin akan menjadi pemain terbaik di negara ini dalam beberapa tahun ke depan, selain dia, di mana mereka?
“Di mana mereka di West Ham? Di mana mereka di Tottenham? Di mana mereka di Liverpool? Saya tidak melihat banyak saat ini. Tidak ada anak-anak muda yang muncul. Harus ada tindakan yang diambil.”
Apakah sepak bola modern kini sudah terlalu dibuat-buat?
Sebagian dari masalahnya, menurut pandangan Redknapp dan mereka yang berpikiran serupa, adalah bahwa sepak bola modern dianggap telah menjadi terlalu “direkayasa”. Praktik-praktik yang hanya sekadar memenuhi persyaratan formal, mulai dari tingkat akar rumput hingga ke atas, membuat semakin sulit bagi pemain-pemain yang penuh kejutan dan menghibur seperti Paul Gascoigne, Ronaldinho, dan Diego Maradona untuk muncul.
Redknapp menambahkan saat ditanya apakah memang demikian: “Tentu saja, saya rasa sekarang tiba-tiba semua orang mengira diri mereka adalah Pep Guardiola — kiper mengoper bola ke bek tengah, dia memberikannya ke bek tengah lainnya, kembali ke kiper, ke bek tengah, ke bek kanan, lalu kembali ke tengah.
“Tiba-tiba, kiper malah lebih sering menyentuh bola dengan kakinya daripada pemain lain di lapangan! Bek tengah juga terlalu sering menyentuh bola—setengah dari mereka sebenarnya tidak bisa bermain dengan baik dan akhirnya hanya mengutak-atik bola, kehilangan penguasaan, dan bola pun berakhir di gawang. Saya merasa aneh.
“Berikan bola ke penyerang tengah bertubuh besar yang bisa menahan bola, dan saat bola sampai ke sayap, masukkan ke kotak penalti untuk pemain yang bisa menyundulnya, menyerang, dan mencetak gol. Saat ini, hal itu jarang terjadi; kita terus mengoper, mengoper, dan mengoper hanya demi mengoper.”
- BuzzBallz
Sisi keseruan bisa dikembalikan ke sepak bola Inggris
Unsur-unsur keseruan dan penampilan yang memukau mungkin telah memudar seiring berjalannya waktu, tetapi bukan berarti hal-hal tersebut hilang selamanya. Kini bergantung pada klub, pelatih, dan suporter untuk mengembalikan kualitas-kualitas tersebut—terutama karena terdapat potensi yang cukup besar di jajaran akademi, seperti yang ditunjukkan oleh pemain-pemain seperti Dowman dan Rio Ngumoha yang menarik perhatian, yang mengisyaratkan bahwa lanskap sepak bola Inggris dapat berubah lagi.
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