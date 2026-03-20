Tidak hanya liga yang menjadi sorotan akhir pekan ini. Di Inggris, final Carabao Cup antara Arsenal dan Manchester City akan digelar pada Minggu, 22 Maret, dengan kick-off pukul 17.30. The Gunners baru saja lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions setelah mengalahkan Bayer Leverkusen, sementara tim asuhan Guardiola berusaha bangkit setelah dua kekalahan beruntun di kompetisi Eropa melawan Real Madrid yang mengakibatkan Citizens tersingkir dari Liga Champions.
Di mana menonton Arsenal vs Manchester City: saluran TV, siaran langsung streaming, susunan pemain
Pertandingan: Arsenal vs Manchester City
Tanggal: Minggu, 22 Maret 2026
Waktu: 17.30
Siaran langsung TV: -
Streaming: Saluran YouTube Cronache di Spogliatoio
PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI UNTUK ARSENAL VS MANCHESTER CITY
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhanes, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All.: Arteta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. All.: Guardiola.
KOMENTATOR DAN SUARA PENUNJANG
Komentar pertandingan Arsenal vs Manchester City akan dipandu oleh Marco Cattaneo, sementara komentator pendampingnya adalah mantan gelandang serang Gaetano D'Agostino.
