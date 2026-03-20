Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bukayo Saka Arsenal Erling Haaland Man City(C)Getty Images
Francesco Guerrieri

Diterjemahkan oleh

Di mana menonton Arsenal vs Manchester City: saluran TV, siaran langsung streaming, susunan pemain

Semua informasi tentang Arsenal vs Manchester City, final Carabao Cup: susunan pemain dan cara menonton pertandingan

Tidak hanya liga yang menjadi sorotan akhir pekan ini. Di Inggris, final Carabao Cup antara Arsenal dan Manchester City akan digelar pada Minggu, 22 Maret, dengan kick-off pukul 17.30. The Gunners baru saja lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions setelah mengalahkan Bayer Leverkusen, sementara tim asuhan Guardiola berusaha bangkit setelah dua kekalahan beruntun di kompetisi Eropa melawan Real Madrid yang mengakibatkan Citizens tersingkir dari Liga Champions.


  • ARSENAL VS MANCHESTER CITY: SALURAN TV DAN SIARAN LANGSUNG ONLINE

    Pertandingan: Arsenal vs Manchester City


    Tanggal: Minggu, 22 Maret 2026


    Waktu: 17.30


    Siaran langsung TV: -


    Streaming: Saluran YouTube Cronache di Spogliatoio


  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI UNTUK ARSENAL VS MANCHESTER CITY

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhanes, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All.: Arteta.


    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. All.: Guardiola.

  • KOMENTATOR DAN SUARA PENUNJANG

    Komentar pertandingan Arsenal vs Manchester City akan dipandu oleh Marco Cattaneo, sementara komentator pendampingnya adalah mantan gelandang serang Gaetano D'Agostino.

