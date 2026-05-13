Di mana letak kesalahannya? Dele Alli yang masih muda, yang sering disamakan dengan Yaya Touré dan Mousa Dembélé, kini masih tanpa klub dan terjebak dalam status bebas transfer

Sebelum namanya terkenal di Liga Premier, Dele Alli yang masih remaja mendominasi sepak bola akademi di MK Dons. Mantan bek Jordan Buck mengenang kekuatan fisik dan teknis Alli yang luar biasa, membandingkan gayanya dengan para pemain terbaik dalam sejarah liga, bukan sekadar pemain sayap biasa.

Berbicara secara eksklusif kepada talkSPORT, Buck mengatakan: "Dia sangat kurus, tapi dia hanya meluncur melewati lawan. Tubuhnya tinggi, tahu kapan harus menyentuh bola, kapan harus menggeser tubuhnya. Dan dia hanya menerobos pemain. Seperti cara Mousa Dembele dan Yaya Toure menerobos pemain, bukan seperti Eden Hazard atau Mohamed Salah. Dia sering turun sangat dalam, menerima bola langsung dari kiper, lalu meluncur dari kotak penalti, melewati lini tengah, dan kemudian memberikan umpan di sepertiga akhir lapangan."