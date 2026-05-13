Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Di mana letak kesalahannya? Dele Alli yang masih muda, yang sering disamakan dengan Yaya Touré dan Mousa Dembélé, kini masih tanpa klub dan terjebak dalam status bebas transfer
Dominasi fisik seorang raksasa di lini tengah
Sebelum namanya terkenal di Liga Premier, Dele Alli yang masih remaja mendominasi sepak bola akademi di MK Dons. Mantan bek Jordan Buck mengenang kekuatan fisik dan teknis Alli yang luar biasa, membandingkan gayanya dengan para pemain terbaik dalam sejarah liga, bukan sekadar pemain sayap biasa.
Berbicara secara eksklusif kepada talkSPORT, Buck mengatakan: "Dia sangat kurus, tapi dia hanya meluncur melewati lawan. Tubuhnya tinggi, tahu kapan harus menyentuh bola, kapan harus menggeser tubuhnya. Dan dia hanya menerobos pemain. Seperti cara Mousa Dembele dan Yaya Toure menerobos pemain, bukan seperti Eden Hazard atau Mohamed Salah. Dia sering turun sangat dalam, menerima bola langsung dari kiper, lalu meluncur dari kotak penalti, melewati lini tengah, dan kemudian memberikan umpan di sepertiga akhir lapangan."
- AFP
Dari bintang muda MK Dons hingga menjadi sorotan dunia
Kemampuan untuk membawa bola melintasi seluruh lapangan membuat transfer Alli senilai £5 juta ke Tottenham pada tahun 2015 terasa seperti hal yang sudah pasti. Sementara talenta muda lain seperti Ross Barkley menjadi sorotan utama dalam pertandingan-pertandingan pemuda, Alli adalah "pembunuh diam-diam" yang menguasai lapangan berkat kehadiran dan kecerdasannya. Bagi Buck dan rekan-rekan setimnya, bakat Alli sudah tak terbantahkan sejak peluit pertama dibunyikan.
"Saya tidak tahu siapa dia. Hari itu, saya tidak tahu," aku Buck saat mengenang pertemuan mereka di level junior. "Ada seorang pria tinggi dan kurus yang mengambil bola dan menerobos semua orang. Dia luar biasa. Dia benar-benar bersinar. Agak mirip dengan Yann Gueho, menurut saya tidak seagresif, tidak se-tak terduga, dan tidak se-pamer seperti Yann. Tapi jelas memiliki dampak yang serupa di lapangan. Dia akan mengurus membawa bola sepanjang lapangan. Dan saya terkejut."
Hantu London Utara dan kepergian sang pelatih asal Italia
Perjalanan karier yang pernah menyaksikan Alli mencetak gol-gol voli spektakuler di Selhurst Park dan membuat Real Madrid ketar-ketir di Wembley kini berbalik arah secara drastis. Setelah masa-masa sulit di Everton dan masa peminjaman di Turki bersama Besiktas, Alli berusaha menghidupkan kembali kariernya di bawah asuhan Fabregas di Como. Namun, kerja sama itu berakhir mendadak pada bulan September ketika klub Italia tersebut memutuskan kontraknya, sehingga mantan bintang tersebut kini tak lagi memiliki klub profesional.
Di usia 30 tahun, Dele Alli adalah pemain bebas transfer terkenal yang berjuang keras untuk mencari klub baru. Dulu pernah disejajarkan dengan para pemain elit Eropa di Spurs, kemundurannya menjadi pengingat yang menyadarkan betapa cepatnya dunia sepak bola berubah, membuatnya harus membuktikan kebugaran dan performanya kepada klub-klub yang masih skeptis.
- Getty Images Sport
Belajar dari Ronaldinho di Loftus Road
Perjalanan seorang pemain muda sering kali terbentuk oleh kehebatan yang mereka saksikan dalam latihan, dan Buck mengingat pernah menyaksikan bakat "luar biasa" yang setara setiap hari di QPR bersama Adel Taarabt. Gelandang asal Maroko itu adalah contoh lain dari pemain yang memiliki kemampuan alami berkelas dunia.
"Saya sempat melihat Adel Taarabt dari dekat, dan dia benar-benar luar biasa. Dia adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat secara langsung. Itu sungguh luar biasa," kata Buck. "Dia benar-benar gila. Melewati lawan dengan kaki, itu hanya untuk bersenang-senang. Tidak ada yang bisa Anda lakukan, jangan coba-coba. Itu pasti akan terjadi. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah menjauh tiga kaki darinya, lalu dia hanya menendang dan mencetak gol, jadi itu kalah, kalah. Kami punya Ronaldinho kecil kami sendiri di kamp yang melakukan hal-hal ala Ronaldinho. Itu gila!"