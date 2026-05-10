"Di mana konsistensinya?!" - Jarrod Bowen MARAH besar atas gol West Ham yang dianulir saat melawan Arsenal setelah penundaan VAR yang lama di masa tambahan waktu
Kekacauan di stadion London
Suasana menjadi memanas di menit-menit akhir pertandingan ketika West Ham mengira mereka telah berhasil meraih hasil imbang 1-1 dan satu poin penting dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi. Setelah terjadi kerumunan di depan gawang, bola berhasil disarangkan ke gawang oleh Callum Wilson, yang memicu perayaan meriah dari para pendukung tuan rumah.
Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama karena VAR turun tangan untuk memeriksa kemungkinan handball dalam proses gol tersebut. Setelah tinjauan yang terasa sangat lama di monitor, wasit Chris Kavanagh membatalkan keputusan tersebut, membuat The Hammers pulang dengan tangan hampa. Sementara itu, The Gunners membawa pulang tiga poin berharga berkat gol Leandro Trossard, menjauh lima poin dari Manchester City di puncak klasemen Premier League.
Premier League menjelaskan keputusan tersebut dalam sebuah postingan resmi di X, yang berbunyi: "Setelah tinjauan VAR, wasit membatalkan keputusan awal yang mengesahkan gol West Ham United. Pengumuman wasit: 'Setelah ditinjau, pemain nomor 19 West Ham melakukan pelanggaran terhadap kiper. Keputusan akhir adalah tendangan bebas langsung'."
Seruan Bowen agar wasit bertindak konsisten
Bowen, yang berada di tengah-tengah keributan, tak bisa menyembunyikan kemarahannya saat peluit akhir dibunyikan; ia langsung menegur wasit di lapangan sebelum meluapkan kekesalannya kepada media.
Pemain internasional Inggris ini memfokuskan kritiknya pada kurangnya standar yang seragam dalam hal keputusan subjektif. Berbicara kepada BBC Sport, Bowen mempertanyakan mengapa insiden serupa pada pekan-pekan sebelumnya tidak mengakibatkan gol dibatalkan.
"Pukulan yang sangat telak. Kami pikir kami telah bermain sangat baik untuk kembali ke permainan, namun semuanya dirampas dari kami," kata bintang West Ham itu dengan marah. "Jika Anda menonton tayangan ulang selama lima menit, Anda akan menemukan sesuatu - banyak pergulatan dan banyak pelanggaran. Saya yakin jika Anda menonton cukup lama, Anda akan menemukan sesuatu. Apakah saya pikir itu keputusan yang tepat? Tidak. Frustrasi. Di mana konsistensinya? Sebagai penggemar, Anda tidak ingin merayakan gol dan kemudian menunggu delapan menit hanya untuk melihatnya dicabut.
"Tendangan sudut itu fisik. Liga Premier itu fisik. Itulah mengapa semua orang menyukainya. Anda harus mengantisipasi kontak fisik saat tendangan sudut. Jika Anda mengizinkan itu, Anda harus memberikan semua pelanggaran pegangan di dunia, dan itu bukan cara orang ingin pertandingan ini berlangsung. Saya tidak ingin terdengar kesal, tapi minggu lalu kami punya satu insiden di mana Tomas Socuek dipegang di Brentford dan kami tidak mendapat penalti. Tapi kemudian Anda tidak bisa memberikan penalti seperti itu hari ini."
Nuno Santo mengkritik proses VAR
Manajer West Ham, Nuno Espírito Santo, sependapat dengan kaptennya, dengan menyoroti dampak negatif penundaan yang cukup lama terhadap alur pertandingan.
Manajer asal Portugal ini, yang selama musim ini sering mengkritik wasit, merasa timnya dihukum secara tidak adil pada saat mereka sedang mendominasi Arsenal.
"Sulit untuk diterima. Kita berbicara tentang lima menit untuk mengambil keputusan," kata Nuno kepada Sky Sports. "Jika butuh waktu selama itu, itu tidak jelas dan tidak jelas. Kami kehilangan momentum, kami kehilangan emosi dari gol tersebut, dan pada akhirnya, kami kehilangan poin karena keputusan yang tidak dimengerti oleh siapa pun. Kami ingin dihormati dan kami ingin konsistensi atas kerja keras kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sementara West Ham harus menelan kekecewaan, keputusan tersebut ternyata menjadi berkah tersembunyi bagi Arsenal. Tim asuhan Mikel Arteta sempat kesulitan menahan serangan gencar The Hammers di menit-menit akhir, terutama setelah kehilangan Ben White akibat cedera lutut serius di awal pertandingan.
Kemenangan 1-0 ini menempatkan Arsenal di ambang gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun, dengan hanya dua pertandingan tersisa melawan Burnley dan Crystal Palace yang sudah terdegradasi. Sementara itu, West Ham berada di peringkat ke-18, satu poin di belakang Tottenham yang berada di peringkat ke-17 dengan selisih satu pertandingan lebih banyak. Mereka akan menghadapi Newcastle dan Leeds dalam dua pertandingan terakhir mereka.