"Di mana konsistensinya?!" - Jarrod Bowen MARAH besar atas gol West Ham yang dianulir saat melawan Arsenal setelah penundaan VAR yang lama di masa tambahan waktu

Bowen, yang berada di tengah-tengah keributan, tak bisa menyembunyikan kemarahannya saat peluit akhir dibunyikan; ia langsung menegur wasit di lapangan sebelum meluapkan kekesalannya kepada media.

Pemain internasional Inggris ini memfokuskan kritiknya pada kurangnya standar yang seragam dalam hal keputusan subjektif. Berbicara kepada BBC Sport, Bowen mempertanyakan mengapa insiden serupa pada pekan-pekan sebelumnya tidak mengakibatkan gol dibatalkan.

"Pukulan yang sangat telak. Kami pikir kami telah bermain sangat baik untuk kembali ke permainan, namun semuanya dirampas dari kami," kata bintang West Ham itu dengan marah. "Jika Anda menonton tayangan ulang selama lima menit, Anda akan menemukan sesuatu - banyak pergulatan dan banyak pelanggaran. Saya yakin jika Anda menonton cukup lama, Anda akan menemukan sesuatu. Apakah saya pikir itu keputusan yang tepat? Tidak. Frustrasi. Di mana konsistensinya? Sebagai penggemar, Anda tidak ingin merayakan gol dan kemudian menunggu delapan menit hanya untuk melihatnya dicabut.

"Tendangan sudut itu fisik. Liga Premier itu fisik. Itulah mengapa semua orang menyukainya. Anda harus mengantisipasi kontak fisik saat tendangan sudut. Jika Anda mengizinkan itu, Anda harus memberikan semua pelanggaran pegangan di dunia, dan itu bukan cara orang ingin pertandingan ini berlangsung. Saya tidak ingin terdengar kesal, tapi minggu lalu kami punya satu insiden di mana Tomas Socuek dipegang di Brentford dan kami tidak mendapat penalti. Tapi kemudian Anda tidak bisa memberikan penalti seperti itu hari ini."