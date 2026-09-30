'Di mana email saya?' - legenda Real Madrid Toni Kroos bercanda soal penolakan Jurgen Klopp terhadap tim nasional Jerman

Klopp mengalami awal yang mengecewakan dalam masa jabatannya sebagai pelatih kepala Jerman, gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertamanya di Nations League. Mantan manajer Liverpool itu saat ini sedang menyiapkan skuadnya untuk menghadapi Serbia di Allianz Arena pada Kamis, ketika ia sangat ingin akhirnya meraih kemenangan perdananya.

Pria 59 tahun itu memulai era kepemimpinannya yang sangat dinantikan dengan hasil imbang dramatis 1-1 melawan Belanda di Johan Cruyff Arena, sebelum menelan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Yunani. Hasil-hasil yang kurang meyakinkan ini membuat Jerman masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Grup A2, dengan Klopp cepat menyadari besarnya tekanan dan sorotan dalam menangani tim nasional.