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'Di mana email saya?' - legenda Real Madrid Toni Kroos bercanda soal penolakan Jurgen Klopp terhadap tim nasional Jerman
Awal yang berat bagi Klopp
Klopp mengalami awal yang mengecewakan dalam masa jabatannya sebagai pelatih kepala Jerman, gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertamanya di Nations League. Mantan manajer Liverpool itu saat ini sedang menyiapkan skuadnya untuk menghadapi Serbia di Allianz Arena pada Kamis, ketika ia sangat ingin akhirnya meraih kemenangan perdananya.
Pria 59 tahun itu memulai era kepemimpinannya yang sangat dinantikan dengan hasil imbang dramatis 1-1 melawan Belanda di Johan Cruyff Arena, sebelum menelan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Yunani. Hasil-hasil yang kurang meyakinkan ini membuat Jerman masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Grup A2, dengan Klopp cepat menyadari besarnya tekanan dan sorotan dalam menangani tim nasional.
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Kroos menunggu email
Di luar lapangan, Klopp juga menjadi sorotan setelah dilaporkan mengirim email kepada beberapa mantan pemain internasional Jerman untuk meminta dukungan dan sokongan mereka selama masa jabatannya. Namun, gelandang Madrid yang sudah pensiun, Kroos, dengan nada bercanda mengungkapkan bahwa dirinya tampaknya tidak masuk dalam daftar penerima email tersebut, dengan menggunakan podcast Einfach mal Luppen miliknya untuk menyindir manajer baru itu.
"Saya juga membacanya, tapi saya masih belum menerima apa pun," canda pemenang Piala Dunia 2014 itu. "Mungkin saya tidak pantas berada di tim nasional. Saya akan mengirim pesan WhatsApp kepadanya untuk menanyakan di mana email saya. Saya sudah sangat tidak sabar, tapi pada akhirnya tidak ada apa-apa yang datang. Saya yakin Kevin Grosskreutz menerimanya!"
Patah hati di penghujung laga di Amsterdam
Klopp tentu berharap mendapat nasib yang lebih baik di atas lapangan setelah kemenangan krusial lepas dari genggaman pada laga perdananya melawan Belanda. Jerman tampak sedang menuju kemenangan penting di kandang Belanda setelah Felix Nmecha membuka skor pada babak pertama lewat penyelesaian apik.
Namun, harapan Klopp untuk menikmati awal yang sempurna pupus pada menit ke-92 ketika penyerang Liverpool Cody Gakpo menjebol gawang lawan dan memastikan hasil imbang dramatis. Situasi kemudian kian memburuk pada matchday 2, saat tim Yunani yang disiplin meraih kemenangan tandang 1-0 yang membuat frustrasi dan memberi Klopp kekalahan pertamanya sebagai pelatih tim nasional.
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Laga kontra Serbia wajib dimenangi
Tekanan kini benar-benar berada di pundak Klopp untuk menghadirkan performa positif saat Jerman menjamu Serbia di Munich pada Kamis malam. Kemenangan di Allianz Arena mutlak vital bagi Jerman karena mereka berusaha naik di klasemen Grup A2 dan membangun kembali kepercayaan diri jelang turnamen-turnamen besar berikutnya.
Dengan Yunani saat ini memimpin di puncak grup, Jerman tak bisa lagi menanggung satu kesalahan mahal lainnya di kandang sendiri. Klopp harus segera menemukan formula taktik yang tepat untuk menghidupkan skuad bertalenta miliknya dan menghadirkan kemenangan yang sangat dibutuhkan oleh negara dengan ekspektasi tinggi itu.
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