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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Di mana dia akan bermain?' - Mantan bintang Newcastle mempertanyakan langkah Arsenal yang 'mengejutkan' untuk kapten Newcastle senilai £75 juta, Bruno Guimaraes

B. Guimaraes
Arsenal
Newcastle United
Premier League

Arsenal telah mengambil langkah besar untuk memperkuat skuad juara mereka setelah mencapai kesepakatan senilai £75 juta untuk merekrut kapten Newcastle, Bruno Guimaraes. Gelandang asal Brasil itu diperkirakan akan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan untuk merampungkan kepindahannya, yang membuat sejumlah mantan bintang mempertanyakan logika di balik transfer tersebut.

  • Kekhawatiran taktis soal kecocokan di lini tengah

    Arsenal bergerak cepat untuk mengamankan kesepakatan untuk Guimaraes, dan dilaporkan telah menyetujui biaya £75 juta dengan Newcastle. Namun, mantan pemain Newcastle Chris Waddle tidak sepenuhnya yakin bahwa langkah ini masuk akal bagi tim yang sudah memiliki kedalaman skuad yang signifikan di lini tengah. Berbicara soal transfer tersebut, Waddle mengakui kebingungannya terkait kebutuhan taktis transfer itu bagi juara bertahan Premier League tersebut.

    "Saya tidak tahu Bruno Guimaraes akan bermain di mana untuk Arsenal jika dia pindah ke London utara," kata Waddle kepada BetBrain. "Declan Rice memiliki peran yang lebih maju musim lalu dan Martin Zubimendi bermain lebih ke dalam. Mereka punya sistem lini tengah yang bagus tahun lalu, jadi Anda harus mempertanyakan di mana dia akan cocok.

    "Guimaraes adalah pemain serbabisa, dia tidak takut saat menguasai bola, dan dia punya stamina untuk naik turun lapangan. Tetapi Arsenal sudah memiliki pemain yang sangat mirip jadi saya cukup terkejut mereka benar-benar habis-habisan untuk mendapatkannya."


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    Badai cedera skuad dan rotasi

    Kedatangan gelandang berusia 28 tahun itu diperkirakan akan memicu perombakan besar di Emirates Stadium. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher bahkan sudah menyarankan bahwa kepindahan ini bisa menjadi akhir bagi Martin Zubimendi, yang kesulitan menjaga konsistensi pada tahap akhir kampanye sebelumnya. Waddle, meski mengakui kualitas sang pemain, meyakini pembelian ini mungkin lebih berkaitan dengan rotasi skuad ketimbang peningkatan taktis langsung untuk starting XI.

    "Tidak diragukan lagi dia adalah rekrutan yang bagus jika mereka akan bersaing untuk tiga atau empat trofi musim depan, karena mereka akan perlu mengistirahatkan pemain," tambah Waddle. "Namun, saya tidak tahu bagaimana dia akan masuk ke starting XI." Pemain Brasil itu meninggalkan Tyneside dengan warisan besar, setelah menjadi kapten pertama sejak 1955 yang membawa Newcastle meraih trofi domestik menyusul kemenangan mereka di Carabao Cup pada 2025.


  • Frustrasi Newcastle atas pendekatan itu

    Meski detail finansialnya telah disepakati, cara Arsenal mengejar gelandang tersebut dilaporkan meninggalkan kesan tidak enak di St James’ Park. Menurut Sky Sports, Newcastle frustrasi karena tidak ada dialog langsung pada tahap awal saga transfer ini.

    "Saya rasa yang membuat Newcastle bingung selama lima atau enam pekan terakhir adalah cara Arsenal menjalankan semuanya," jelas reporter Keith Downie. "Tidak ada kontak langsung, tidak ada tawaran resmi, semuanya berjalan melalui perantara dan itu benar-benar membingungkan Newcastle sampai taraf tertentu."


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    Arsenal lanjutkan belanja besar-besaran

    Terlepas dari keraguan Waddle, Mikel Arteta tetap bertekad melanjutkan perekrutan agresifnya saat Arsenal berupaya membangun sebuah dinasti yang bertahan lama. Guimaraes berada di ambang menjadi tambahan marquee terbaru pada bursa transfer yang sudah membuat Arsenal berinvestasi besar untuk Christos Tzolis, serta mengamankan Piero Hincapie secara permanen setelah masa peminjamannya yang sukses musim lalu.

    Pengeluaran itu belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat, dengan klub tersebut juga masih sangat sering dikaitkan dengan superstar Real Madrid Vinicius Junior. Namun, laporan terbaru mengindikasikan winger Brasil itu kini semakin dekat untuk menandatangani perpanjangan kontrak agar tetap bertahan bersama raksasa Spanyol tersebut.

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