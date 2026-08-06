Arsenal bergerak cepat untuk mengamankan kesepakatan untuk Guimaraes, dan dilaporkan telah menyetujui biaya £75 juta dengan Newcastle. Namun, mantan pemain Newcastle Chris Waddle tidak sepenuhnya yakin bahwa langkah ini masuk akal bagi tim yang sudah memiliki kedalaman skuad yang signifikan di lini tengah. Berbicara soal transfer tersebut, Waddle mengakui kebingungannya terkait kebutuhan taktis transfer itu bagi juara bertahan Premier League tersebut.

"Saya tidak tahu Bruno Guimaraes akan bermain di mana untuk Arsenal jika dia pindah ke London utara," kata Waddle kepada BetBrain. "Declan Rice memiliki peran yang lebih maju musim lalu dan Martin Zubimendi bermain lebih ke dalam. Mereka punya sistem lini tengah yang bagus tahun lalu, jadi Anda harus mempertanyakan di mana dia akan cocok.

"Guimaraes adalah pemain serbabisa, dia tidak takut saat menguasai bola, dan dia punya stamina untuk naik turun lapangan. Tetapi Arsenal sudah memiliki pemain yang sangat mirip jadi saya cukup terkejut mereka benar-benar habis-habisan untuk mendapatkannya."



