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'Di mana cintanya' - Jadon Sancho yang berstatus bebas transfer harus menjawab pertanyaan-pertanyaan penting setelah dilepas Manchester United dan gagal secara mengejutkan menemukan klub baru
Sancho dilepas Manchester United saat kontraknya berakhir
Pada tahap kariernya saat ini, Sancho seharusnya berada di puncaknya, atau hampir mencapai level itu. Dengan pengalaman yang sudah cukup banyak, dari kiprahnya di sepak bola Inggris dan Jerman, ia tentu berharap sudah berada dalam performa terbaiknya sekarang.
Alih-alih menapaki puncak tertinggi, lulusan akademi Manchester City itu justru terpuruk ke titik terendah baru. Ia dibiarkan pergi dari Old Trafford setelah kontraknya habis.
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Masa peminjaman di Chelsea & Aston Villa gagal menghasilkan transfer
Raksasa Premier League menghapus aset senilai £73 juta ($98 juta) saat menyetujui kepergiannya. Itulah jumlah yang harus dibayarkan Manchester United untuk memboyong penyerang sayap menjanjikan itu dari Borussia Dortmund pada musim panas 2021, dengan dunia seolah berada di kakinya saat itu.
Ia telah membangun reputasi sebagai salah satu pemain sayap paling menarik di dunia, dengan mencatatkan lebih dari 50 gol untuk BVB disertai lebih dari 60 assist. Sancho sama sekali tidak pernah mendekati catatan itu sepanjang lima tahun yang terlupakan di apa yang disebut sebagai ‘Theatre of Dreams’.
Ia hanya menjalani dua musim sebagai pemain reguler tim utama, mencetak 12 gol, dengan masa peminjaman ke Dortmund, Chelsea, dan Aston Villa disetujui.
Perpindahan itu membuatnya tampil di final Liga Champions, menjuarai Conference League dan Liga Europa, tetapi percikan yang hilang tak pernah benar-benar kembali dan opsi transfer permanen tidak diambil. Kini ia menunggu tawaran menarik yang mungkin sulit datang.
Bagaimana Sancho mengembalikan kariernya ke jalur yang tepat?
Diminta untuk menilai kemerosotan dramatis karier Sancho, eks gelandang Villa Houghton, yang berbicara bekerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Akan mudah bagi semua orang untuk berkata, ‘ya, inilah yang terjadi jika Anda tidak fokus pada pekerjaan’.
“Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak ini, saya tidak tahu bagaimana latar belakangnya, saya tidak tahu seperti apa kelompok pendukungnya, saya tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang saya tahu adalah dia terus dipindah-pindahkan dan itu tidak mudah.
“Biar saya beri tahu Anda, coba tanyakan kepada pemain seperti Harry Kane ketika dia masih muda dan demi pengalaman, dia pergi ke Leyton Orient, dia pergi ke Millwall. Ada yang lain, tetapi tidak di level seperti dirinya. Di situ Anda berbicara tentang pemain-pemain muda. Di sini Anda berbicara tentang seorang anak muda yang sebenarnya pernah berada di klub-klub top dan sekarang dia dipinjamkan.
“Itu tidak pernah menjadi pertanda bagus baginya dan saya prihatin dengan mentalitasnya, sungguh, saya berharap dia punya orang-orang baik di belakangnya yang menjaganya karena ini pasti tidak mudah baginya.
“Anda bisa memiliki semua uang yang Anda inginkan, saya yakin dia telah menghasilkan banyak uang, tetapi Anda tetap ingin memainkan permainan ini. Di mana kecintaannya, di mana hasratnya, di mana gairahnya untuk permainan ini? Saya berharap itu masih ada dalam dirinya. Saya yakin itu ada, hanya saja dia perlu menemukan dirinya lagi.
“Saya membicarakan Troy Parrott beberapa hari lalu, lihat apa yang terjadi pada Troy ketika dia di Tottenham dan dia dipinjamkan, lalu dia harus menemukan kembali dirinya di Belanda dan sekarang dia tampil bagus di Spanyol. Itulah yang harus dia lakukan saat ini, kembali melakukan apa yang dulu dia lakukan saat masih kecil, mengembalikan kegembiraan itu ke dalam permainannya. Seseorang harus merangkulnya, siapa pun itu, dan mencoba mengeluarkan yang terbaik darinya.
“Tak satu pun dari kami sebagai penggemar ingin melihat orang gagal, bukan? Saya tidak ingin melihat siapa pun gagal, saya tidak peduli di mana Anda bermain. Saya ingin orang-orang pergi ke lapangan dan bermain sebaik mungkin karena tidak ada perasaan yang lebih baik ketika Anda bermain bagus dan bermain di klub tempat para penggemar bukan memuja Anda, tetapi menghormati Anda dan ingin Anda memiliki karier terbaik yang bisa Anda raih, dan itulah yang saya inginkan untuk Sancho, saya ingin dia memiliki karier terbaik yang bisa dia raih.”
- Getty
Di mana pemain internasional Inggris Sancho akan bermain selanjutnya?
Sancho tampil 39 kali untuk Villa dengan mencetak satu gol, sementara ia membukukan lima gol untuk Chelsea dari 41 penampilannya bersama mereka, dengan penampilan terakhirnya datang sebagai pemain pengganti di final Liga Europa 2026 pada 20 Mei.
Masih harus dilihat kapan dan di mana ia akan kembali mendapatkan menit bermain, dengan sejauh ini belum ada pihak yang bersedia mengambil risiko terukur terhadap dirinya. Klub-klub Premier League dikabarkan telah menyatakan minat, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai, dengan laporan terbaru menyebutkan bahwa ia bisa kembali melebarkan sayap saat mencari awal yang baru di luar Inggris.
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