Diminta untuk menilai kemerosotan dramatis karier Sancho, eks gelandang Villa Houghton, yang berbicara bekerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Akan mudah bagi semua orang untuk berkata, ‘ya, inilah yang terjadi jika Anda tidak fokus pada pekerjaan’.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak ini, saya tidak tahu bagaimana latar belakangnya, saya tidak tahu seperti apa kelompok pendukungnya, saya tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang saya tahu adalah dia terus dipindah-pindahkan dan itu tidak mudah.

“Biar saya beri tahu Anda, coba tanyakan kepada pemain seperti Harry Kane ketika dia masih muda dan demi pengalaman, dia pergi ke Leyton Orient, dia pergi ke Millwall. Ada yang lain, tetapi tidak di level seperti dirinya. Di situ Anda berbicara tentang pemain-pemain muda. Di sini Anda berbicara tentang seorang anak muda yang sebenarnya pernah berada di klub-klub top dan sekarang dia dipinjamkan.

“Itu tidak pernah menjadi pertanda bagus baginya dan saya prihatin dengan mentalitasnya, sungguh, saya berharap dia punya orang-orang baik di belakangnya yang menjaganya karena ini pasti tidak mudah baginya.

“Anda bisa memiliki semua uang yang Anda inginkan, saya yakin dia telah menghasilkan banyak uang, tetapi Anda tetap ingin memainkan permainan ini. Di mana kecintaannya, di mana hasratnya, di mana gairahnya untuk permainan ini? Saya berharap itu masih ada dalam dirinya. Saya yakin itu ada, hanya saja dia perlu menemukan dirinya lagi.

“Saya membicarakan Troy Parrott beberapa hari lalu, lihat apa yang terjadi pada Troy ketika dia di Tottenham dan dia dipinjamkan, lalu dia harus menemukan kembali dirinya di Belanda dan sekarang dia tampil bagus di Spanyol. Itulah yang harus dia lakukan saat ini, kembali melakukan apa yang dulu dia lakukan saat masih kecil, mengembalikan kegembiraan itu ke dalam permainannya. Seseorang harus merangkulnya, siapa pun itu, dan mencoba mengeluarkan yang terbaik darinya.

“Tak satu pun dari kami sebagai penggemar ingin melihat orang gagal, bukan? Saya tidak ingin melihat siapa pun gagal, saya tidak peduli di mana Anda bermain. Saya ingin orang-orang pergi ke lapangan dan bermain sebaik mungkin karena tidak ada perasaan yang lebih baik ketika Anda bermain bagus dan bermain di klub tempat para penggemar bukan memuja Anda, tetapi menghormati Anda dan ingin Anda memiliki karier terbaik yang bisa Anda raih, dan itulah yang saya inginkan untuk Sancho, saya ingin dia memiliki karier terbaik yang bisa dia raih.”