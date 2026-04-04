Di mana Alexander Isak?! Mengapa pemain Liverpool seharga £125 juta itu absen dalam laga penting Piala FA melawan Man City meski sudah pulih dari cedera - penjelasannya

Menjelang pertandingan, pelatih kepala Arne Slot bersikap realistis mengenai kondisi sang penyerang dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan performanya ke level kompetitif. Pelatih asal Belanda itu mencatat bahwa meskipun Isak sudah kembali bergabung, ia masih jauh dari siap untuk memimpin lini depan dalam pertandingan seintens ini setelah absen begitu lama karena cedera.

Berbicara kepada TNT Sport menjelang pertandingan, pria asal Belanda itu mengatakan: "Anda selalu melakukan hal-hal seperti ini bekerja sama dengan staf medis, staf performa, dan sang pemain sendiri. Kami sampai pada kesimpulan bahwa lebih baik baginya untuk menjalani beberapa sesi latihan lagi daripada hanya satu atau dua sesi, lalu langsung terjun ke pertandingan seperti ini, di mana jika Anda memasukkannya, mungkin akan ada perpanjangan waktu. Situasinya sekarang adalah saya berharap dia bisa bermain pada hari Rabu, tetapi hari ini masih terlalu dini baginya."