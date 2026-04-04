Di mana Alexander Isak?! Mengapa pemain Liverpool seharga £125 juta itu absen dalam laga penting Piala FA melawan Man City meski sudah pulih dari cedera - penjelasannya
Penyerang asal Swedia absen dalam lawatan ke Etihad
Harapan tinggi bahwa Isak setidaknya akan duduk di bangku cadangan untuk laga tandang ke Manchester, terutama mengingat pentingnya pertandingan tersebut. Mantan pemain Newcastle itu telah absen sejak Desember akibat cedera pergelangan kaki serius yang disertai patah tulang fibula. Namun, diputuskan untuk tidak memasukkan pemain senilai £125 juta ($165 juta) itu ke dalam skuad sama sekali. Tampaknya staf medis dan tim pelatih lebih memilih untuk berhati-hati, dengan memprioritaskan kesiapan pemain dalam jangka panjang daripada penampilan singkat berintensitas tinggi melawan tim asuhan Pep Guardiola.
Penjelasan mengenai keputusan akhir
Meskipun beberapa pendukung berharap ada kejutan dalam pemanggilan skuad, kondisi kebugaran Isak yang sebenarnya membuat pemanggilannya menjadi hal yang terlalu berisiko. Setelah 101 hari masa pemulihan, intensitas dua sesi latihan dianggap belum cukup sebagai persiapan untuk tuntutan fisik dalam laga Piala FA melawan Cityzens.
James Pearce dari The Athletic memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai situasi ini melalui media sosial, menegaskan bahwa klub tidak akan terburu-buru mengambil keputusan yang berisiko memicu kambuhnya cedera. Pearce menulis di X: "Keputusan telah diambil bahwa masih terlalu dini bagi Alexander Isak untuk terlibat setelah hanya menjalani dua sesi latihan penuh pasca absen lebih dari tiga bulan."
Slot menjelaskan pendekatan yang hati-hati
Menjelang pertandingan, pelatih kepala Arne Slot bersikap realistis mengenai kondisi sang penyerang dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan performanya ke level kompetitif. Pelatih asal Belanda itu mencatat bahwa meskipun Isak sudah kembali bergabung, ia masih jauh dari siap untuk memimpin lini depan dalam pertandingan seintens ini setelah absen begitu lama karena cedera.
Berbicara kepada TNT Sport menjelang pertandingan, pria asal Belanda itu mengatakan: "Anda selalu melakukan hal-hal seperti ini bekerja sama dengan staf medis, staf performa, dan sang pemain sendiri. Kami sampai pada kesimpulan bahwa lebih baik baginya untuk menjalani beberapa sesi latihan lagi daripada hanya satu atau dua sesi, lalu langsung terjun ke pertandingan seperti ini, di mana jika Anda memasukkannya, mungkin akan ada perpanjangan waktu. Situasinya sekarang adalah saya berharap dia bisa bermain pada hari Rabu, tetapi hari ini masih terlalu dini baginya."
Susunan pemain awal untuk pertandingan Manchester City vs Liverpool
Man City (4-2-3-1): James Trafford, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland
Subs: Tijjani Reijnders, Nathan Ake, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, Nico Gonzalez, Rayan Ait-Nouri, Gianluigi Donnarumma, Savinho, Phil Foden
Liverpool (4-2-3-1): Giorgio Mamardashvili; Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitike
Subs: Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Trey Nyoni, Kieran Morrison, Rio Ngumoha