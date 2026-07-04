"Di lapangan, mereka benar-benar menghabisiku!" - Lionel Messi bercanda soal perlakuan kasar dari para pemain Cape Verde yang ingin berfoto selfie dengan kapten Argentina itu setelah pertandingan epik di Piala Dunia

Albiceleste terus ditekan sepanjang pertandingan oleh lawan-lawan mereka yang gigih. Messi kemudian mengakui bahwa pertandingan tersebut berlangsung sangat fisik, namun ia menanggapi dengan santai perlakuan yang diterimanya saat menanggapi berbagai permintaan wawancara pasca-pertandingan.

"Mereka meminta jersey saya, semuanya... Di lapangan, mereka menghajar saya habis-habisan," canda Messi, seperti dikutip TyC Sports.

Kapten tersebut juga menyoroti pentingnya tendangan bebas dan tendangan sudut dalam memastikan kemenangan, dengan mengatakan: "Tim ini sudah menunjukkan hal ini sejak lama, tim ini berjuang dan akan terus berjuang hingga akhir. Hari ini, kita melihat betapa pentingnya tendangan bebas dan tendangan sudut, yang belakangan ini belum kita manfaatkan dengan baik. Dalam pertandingan seperti ini, hal itu sangat penting. Kami memiliki pemain yang jago sundulan, pemain yang kuat di udara."

Dia menambahkan: “Hari ini kami mampu memanfaatkannya, dan hal itu akan menjadi penting. Kami sudah melatihnya sejak lama, baik dalam serangan maupun pertahanan. Dalam kompetisi seperti ini, hal itu sangat penting.”