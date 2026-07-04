Getty Images Sport
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"Di lapangan, mereka benar-benar menghabisiku!" - Lionel Messi bercanda soal perlakuan kasar dari para pemain Cape Verde yang ingin berfoto selfie dengan kapten Argentina itu setelah pertandingan epik di Piala Dunia
Messi menyoroti kemenangan Argentina yang diraih dengan susah payah
Messi berbagi momen santai bersama para pemain Cape Verde setelah Argentina memastikan kemenangan menegangkan 3-2 di Piala Dunia di Miami. Meskipun pertandingan berlangsung sangat sengit, beberapa pemain Cape Verde tetap menunggu hingga peluit akhir berbunyi untuk meminta kaos dan berfoto bersama kapten Argentina tersebut, dan Messi dengan senang hati memenuhi permintaan mereka.
- Getty Images Sport
Messi bercanda tentang Cape Verde
Albiceleste terus ditekan sepanjang pertandingan oleh lawan-lawan mereka yang gigih. Messi kemudian mengakui bahwa pertandingan tersebut berlangsung sangat fisik, namun ia menanggapi dengan santai perlakuan yang diterimanya saat menanggapi berbagai permintaan wawancara pasca-pertandingan.
"Mereka meminta jersey saya, semuanya... Di lapangan, mereka menghajar saya habis-habisan," canda Messi, seperti dikutip TyC Sports.
Kapten tersebut juga menyoroti pentingnya tendangan bebas dan tendangan sudut dalam memastikan kemenangan, dengan mengatakan: "Tim ini sudah menunjukkan hal ini sejak lama, tim ini berjuang dan akan terus berjuang hingga akhir. Hari ini, kita melihat betapa pentingnya tendangan bebas dan tendangan sudut, yang belakangan ini belum kita manfaatkan dengan baik. Dalam pertandingan seperti ini, hal itu sangat penting. Kami memiliki pemain yang jago sundulan, pemain yang kuat di udara."
Dia menambahkan: “Hari ini kami mampu memanfaatkannya, dan hal itu akan menjadi penting. Kami sudah melatihnya sejak lama, baik dalam serangan maupun pertahanan. Dalam kompetisi seperti ini, hal itu sangat penting.”
Messi menyerukan agar tim terus meningkatkan performa meski telah lolos ke babak selanjutnya
Meskipun Argentina lolos ke babak berikutnya, Messi mengakui bahwa penampilan timnya masih bisa ditingkatkan. Ia merasa timnya kehilangan kendali setelah unggul, alih-alih memanfaatkan keunggulan awal tersebut.
"Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit," kata Messi. "Ada alasan mengapa tim ini belum pernah kalah dari Spanyol dan Uruguay. Kami telah melewati bagian tersulit, yaitu mencetak gol pertama, dan kami mengira bahwa dengan begitu, kami akan menemukan ritme permainan kami. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kami kehilangan penguasaan bola, kami mundur ke belakang, dan kami tidak bisa melakukan tekanan dengan efektif."
- Getty Images Sport
Argentina bersiap menghadapi laga melawan Mesir
Kemenangan Argentina memastikan tempat mereka di babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Mesir setelah lawan mereka lolos melalui adu penalti melawan Australia. Messi juga mencapai tonggak sejarah 20 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, namun fokus kini beralih pada upaya meningkatkan performa Argentina saat mereka berusaha melanjutkan upaya mempertahankan gelar juara.
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