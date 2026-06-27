Ramos pindah dari Benfica ke ibu kota Prancis pada musim dingin 2024 dengan nilai transfer 65 juta euro, namun ia tak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi sebagai penyerang tengah yang tajam. Selama seluruh fase gugur musim Liga Champions yang baru saja berakhir, pemain berusia 25 tahun itu hanya tampil selama 65 menit bersama tim yang kemudian menjadi juara turnamen tersebut.

Dalam 131 pertandingan bersama PSG, Ramos berhasil mencetak 45 gol; kontraknya di Paris masih berlaku hingga tahun 2028. Di Milan, pemain asal Portugal ini akan menggantikan Niclas Füllkrug, yang setelah masa peminjamannya berakhir akan kembali ke West Ham United, kecuali jika ia terlebih dahulu direkrut oleh AC Fiorentina.