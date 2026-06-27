Seperti dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano dan The Athletic, Milan dan PSG telah menyepakati biaya transfer sebesar 74 juta euro. Pemain timnas Portugal tersebut kabarnya juga telah menjalani pemeriksaan medis di Florida, tempat ia saat ini sedang berada untuk mengikuti Piala Dunia.
Diterjemahkan oleh
Di klubnya, dia hanya berstatus pemain paruh waktu! Meski begitu, AC Milan tampaknya berhasil merealisasikan transfer termahal dalam sejarah klub
Pelatih baru Milan, Ruben Amorim, dikabarkan memainkan peran penting dalam transfer rekan senegaranya tersebut, yang membuat Rossoneri mengeluarkan dana sebesar yang belum pernah mereka keluarkan sebelumnya untuk seorang pemain. Rekor pembelian termahal Milan sebelumnya adalah Rafael Leao, yang didatangkan dari Lille pada 2019 dengan harga 49,5 juta.
- Getty Images Sport
Tidak Ada Masa Depan bagi Füllkrug di Milan
Ramos pindah dari Benfica ke ibu kota Prancis pada musim dingin 2024 dengan nilai transfer 65 juta euro, namun ia tak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi sebagai penyerang tengah yang tajam. Selama seluruh fase gugur musim Liga Champions yang baru saja berakhir, pemain berusia 25 tahun itu hanya tampil selama 65 menit bersama tim yang kemudian menjadi juara turnamen tersebut.
Dalam 131 pertandingan bersama PSG, Ramos berhasil mencetak 45 gol; kontraknya di Paris masih berlaku hingga tahun 2028. Di Milan, pemain asal Portugal ini akan menggantikan Niclas Füllkrug, yang setelah masa peminjamannya berakhir akan kembali ke West Ham United, kecuali jika ia terlebih dahulu direkrut oleh AC Fiorentina.