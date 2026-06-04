Di Juventus Turin, ia menjadi pemain yang gagal dengan nilai transfer 40 juta euro! Eintracht Frankfurt dikabarkan sangat tertarik pada mantan penyerang Bundesliga tersebut

Openda baru saja dipinjamkan dari klub asal Saxony ke Turin pada musim panas lalu. Kemudian, klausul kewajiban pembelian yang tercantum dalam kontrak peminjaman pun berlaku. Klausul ini terkait dengan performa olahraga "Si Nyonya Tua" dan diaktifkan setelah dipastikan bahwa Juve akan mengakhiri musim di antara sepuluh besar tim Serie A.

Pada pertengahan April, kemenangan 1-0 Turin atas Atalanta Bergamo membuat kesepakatan ini resmi. Bagi Leipzig, ini adalah berkah finansial yang sesungguhnya: Mereka dapat mengantisipasi pendapatan jutaan euro berkat hengkangnya penyerang berusia 26 tahun tersebut, yang didatangkan dari RC Lens pada 2023. Paket keseluruhan yang terdiri dari biaya pinjaman, biaya transfer tetap, dan pembayaran bonus menghasilkan sekitar 50 juta euro bagi RB. Biaya transfernya saja mencapai 42,75 juta euro.