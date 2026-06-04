Dengan demikian, Nottingham Forest dan AS Monaco juga tertarik pada mantan penyerang RB Leipzig tersebut. Kesepakatan yang paling disukai oleh ketiga klub tersebut adalah: peminjaman dengan opsi pembelian.
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Di Juventus Turin, ia menjadi pemain yang gagal dengan nilai transfer 40 juta euro! Eintracht Frankfurt dikabarkan sangat tertarik pada mantan penyerang Bundesliga tersebut
Openda baru saja dipinjamkan dari klub asal Saxony ke Turin pada musim panas lalu. Kemudian, klausul kewajiban pembelian yang tercantum dalam kontrak peminjaman pun berlaku. Klausul ini terkait dengan performa olahraga "Si Nyonya Tua" dan diaktifkan setelah dipastikan bahwa Juve akan mengakhiri musim di antara sepuluh besar tim Serie A.
Pada pertengahan April, kemenangan 1-0 Turin atas Atalanta Bergamo membuat kesepakatan ini resmi. Bagi Leipzig, ini adalah berkah finansial yang sesungguhnya: Mereka dapat mengantisipasi pendapatan jutaan euro berkat hengkangnya penyerang berusia 26 tahun tersebut, yang didatangkan dari RC Lens pada 2023. Paket keseluruhan yang terdiri dari biaya pinjaman, biaya transfer tetap, dan pembayaran bonus menghasilkan sekitar 50 juta euro bagi RB. Biaya transfernya saja mencapai 42,75 juta euro.
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Openda menjadi sumber kesalahpahaman di Juventus
Bagi Juve, kerja sama dengan Openda ternyata hanya menjadi kesalahpahaman belaka. Penyerang bertubuh kekar yang pernah bersinar di Ligue 1 dan Bundesliga ini sama sekali tidak bisa menemukan ritme permainannya di kasta tertinggi Italia. Angka-angka mentahnya sangat jelas: Dalam 34 pertandingan resmi, pemain yang telah 33 kali membela timnas Belgia ini hanya mampu mencetak dua gol saja.
Titik terendahnya terjadi di akhir musim: Dalam sebelas pertandingan liga terakhir, Openda hanya mendapat satu kesempatan masuk sebagai pemain pengganti selama empat menit, yang hampir bisa dibilang memalukan. Tidak ada cara yang lebih jelas untuk menggambarkan penurunan performa ini. Di Turin, kepercayaan terhadap Openda sudah lama hilang, sehingga para perencana skuad sudah kembali mencari calon pembeli meskipun transfer bernilai jutaan euro baru saja diselesaikan.
Openda mencetak 41 gol untuk Leipzig
Setelah menarik perhatian dengan mencetak 21 gol dalam 42 pertandingan di Lens, ia pindah ke Leipzig dengan nilai transfer 40 juta euro setelah hanya satu musim. Di sana, Openda langsung menjadi pemain andalan.
Dalam total 93 pertandingan resmi, ia berhasil mencetak 41 gol. Selain itu, ia juga memberikan 18 assist. Di Turin, ia kini terikat kontrak hingga tahun 2030.