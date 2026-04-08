Di jantung Camp Nou... Atlético mengalahkan Barcelona dan melangkah ke semifinal Liga Champions

Setelah gol kedua yang dicetak oleh Alexander Sørloth, Barcelona berusaha segera kembali ke ritme pertandingan, memanfaatkan tendangan bebas dan tekanan terus-menerus terhadap pertahanan Atlético Madrid.

Barcelona mendapat lebih dari satu peluang melalui tendangan bebas, di mana Lamine Yamal melepaskan tendangan berbahaya di dalam kotak penalti, namun hal itu tidak menjadi ancaman nyata bagi gawang Atletico, berkat kewaspadaan pertahanan.

Ada juga peluang berbahaya dari tendangan sudut, yang disambut oleh Ronald Araujo, namun sundulannya melebar dari gawang meskipun posisinya sangat dekat.

Hans Flick melakukan dua pergantian sekaligus pada menit ke-73, dengan mengganti Jules Koundé dan Marcus Rashford, serta memasukkan Araujo dan Ferran Torres, dalam upaya untuk menyegarkan lini depan dan meningkatkan efektivitas serangan.

Di sisi lain, Atlético Madrid tetap fokus pada pertahanan, dengan intervensi kuat terutama dari Marcos Llorente, yang menghentikan serangan berbahaya Barcelona, sehingga Barcelona mendapatkan tendangan bebas yang tidak dimanfaatkan dengan baik.