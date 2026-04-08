Di jantung Camp Nou... Atlético mengalahkan Barcelona dan melangkah ke semifinal Liga Champions

Barcelona vs Atletico Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Champions League
Spanyol

Skenario yang mengejutkan bagi para penggemar Blaugrana

Barcelona menderita kekalahan telak 2-0 dari Atlético Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Camp Nou.

Kekalahan ini terjadi setelah serangkaian insiden menegangkan, terutama kartu merah yang diterima bek Pau Kubarsi pada babak pertama, sebelum Atletico memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan mencetak dua gol melalui Julian Alvarez dan Alexander Sorloth, sehingga menempatkan tim Catalan dalam posisi sulit menjelang leg kedua.

  • Awal yang dominan dan tekanan sejak awal

    Barcelona segera mengendalikan tempo permainan dan mengancam gawang Atlético melalui Marcus Rashford dalam beberapa kesempatan, baik melalui tendangan langsung maupun upaya penetrasi. João Cancelo pun nyaris membuka skor melalui tendangan yang berhasil ditepis oleh kiper Juan Musso.

    Di sisi lain, Atletico tidak tinggal diam, dan mengancam gawang Barcelona melalui upaya berbahaya dari Ademola Lookman, yang dihalau oleh pertahanan di garis gawang.

    • Iklan

  • Peluang yang terlewatkan dan penampilan gemilang kedua kiper

    Tekanan dari tim Catalan terus berlanjut, dan Rashford mencetak gol yang dianulir karena offside, sebelum ia membuang lebih dari satu peluang emas, terutama tendangan keras yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh Musso.

    Lamine Yamal juga mencoba menembus pertahanan Atlético, namun upayanya terhenti oleh pertahanan kokoh tim Madrid.

  • Titik balik

    Pada menit ke-41, wasit mengeluarkan kartu kuning kepada Pau Kubarsi setelah melakukan tekel keras, sebelum VAR turun tangan, sehingga peringatan tersebut dibatalkan dan diganti menjadi kartu merah langsung, sehingga Barcelona harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain.

    Atlético memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, di mana Julián Álvarez mencetak gol pembuka dari tendangan bebas, yang mengarah ke sudut atas gawang Barcelona, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tim tamu.

  • Upaya penyelamatan di Catalunya

    Di awal babak kedua, Hans Flick melakukan pergantian cepat dengan memasukkan Gavi dan Fermin menggantikan Flick, dalam upaya untuk mengembalikan keseimbangan meski bermain dengan pemain lebih sedikit.

    Rashford nyaris menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas yang luar biasa, namun Musso kembali tampil gemilang dan menghalau bola ke mistar gawang, sebelum Barcelona melanjutkan tekanan mereka melalui situasi bola mati tanpa hasil yang nyata.

  • Atlético memastikan kemenangan dengan gol kedua

    Meskipun Barcelona berusaha keras, Atlético berhasil memberikan pukulan telak pada menit ke-70, ketika Alexander Sørloth mencetak gol kedua melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan dari Mateo Rogeri.

  • Barcelona berusaha... sementara Atlético menutup pintu

    Setelah gol kedua yang dicetak oleh Alexander Sørloth, Barcelona berusaha segera kembali ke ritme pertandingan, memanfaatkan tendangan bebas dan tekanan terus-menerus terhadap pertahanan Atlético Madrid.

    Barcelona mendapat lebih dari satu peluang melalui tendangan bebas, di mana Lamine Yamal melepaskan tendangan berbahaya di dalam kotak penalti, namun hal itu tidak menjadi ancaman nyata bagi gawang Atletico, berkat kewaspadaan pertahanan.

    Ada juga peluang berbahaya dari tendangan sudut, yang disambut oleh Ronald Araujo, namun sundulannya melebar dari gawang meskipun posisinya sangat dekat.

    Hans Flick melakukan dua pergantian sekaligus pada menit ke-73, dengan mengganti Jules Koundé dan Marcus Rashford, serta memasukkan Araujo dan Ferran Torres, dalam upaya untuk menyegarkan lini depan dan meningkatkan efektivitas serangan.

    Di sisi lain, Atlético Madrid tetap fokus pada pertahanan, dengan intervensi kuat terutama dari Marcos Llorente, yang menghentikan serangan berbahaya Barcelona, sehingga Barcelona mendapatkan tendangan bebas yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

  • Upaya yang sia-sia

    Barcelona gagal memanfaatkan menit-menit akhir untuk membalikkan keadaan saat menghadapi Atlético Madrid, meski telah melakukan upaya-upaya di akhir pertandingan melalui tendangan bebas dan tekanan serangan.

    Di masa injury time, Barcelona mendapat tendangan bebas di posisi berbahaya setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Julian Alvarez, namun eksekusi Lamine Yamal kurang akurat, sehingga bola melintas tanpa menimbulkan ancaman berarti.

    Fermin juga mencoba mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti, namun pertahanan Atletico siap siaga dan berhasil menghalau bola dengan mudah, sehingga tim Madrid itu terus mempertahankan dominasi pertahanannya hingga menit-menit terakhir.

