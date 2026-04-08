Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Di jalur yang berbahaya' - Lamine Yamal dikritik karena perilaku 'yang tidak pantas' di Barcelona
Balboa mengecam sikap 'salah' Yamal
Mantan pemain sayap Real Madrid, Javi Balboa, tidak segan-segan dalam menilai perilaku bintang muda Barcelona di lapangan belakangan ini. Dalam wawancara di acara olahraga populer El Chiringuito, Balboa mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemain berusia 18 tahun itu selama pertandingan krusial di Metropolitano, dengan menyiratkan bahwa bakat sang pemain muda tidak bisa menjadi alasan untuk perilaku kekanak-kanakan yang kini sering ditunjukkannya di depan publik.
“Sungguh luar biasa melihat bagaimana, tergantung pada tim mana pemain itu bermain, kita membela hal ini atau itu,” kata Balboa, sambil membandingkannya dengan sorotan yang dihadapi bintang Madrid, Vinicius Junior. Dia menambahkan: “Itu salah. Apa yang dilakukan Lamine Yamal menurut saya salah.”
- Getty Images Sport
'Ada yang harus memberitahunya'
Kritik tersebut bermula dari beberapa insiden selama kemenangan 2-1 Barcelona atas Atletico, terutama saat Robert Lewandowski mencetak gol penentu. Sementara anggota skuad lainnya merayakan kemenangan yang membuat mereka unggul tujuh poin di puncak klasemen, Yamal tidak ikut serta dalam perayaan meriah tersebut dan malah tampak cemberut karena sebuah kejadian sebelumnya. Balboa menyoroti bahwa ini bukanlah momen yang terisolasi, melainkan pola perilaku di mana sang pemain menunjukkan rasa frustrasi yang jelas ketika ia tidak menerima bola.
“Dia berada di jalur yang berbahaya, dan seseorang perlu memberitahunya hal itu,” tambah pakar tersebut.
Flick langsung membela sang bintang muda
Terlepas dari berbagai komentar di luar sana, pelatih Barcelona, Flick, tetap teguh dalam dukungannya secara terbuka terhadap bintang mudanya itu. Pelatih asal Jerman ini secara konsisten berusaha memandang ledakan emosi Yamal sebagai cerminan dari semangat kompetitifnya yang luar biasa, bukan sebagai masalah disiplin.
"Yang harus kita ingat adalah bahwa Lamine baru berusia 18 tahun. Dia adalah pemain yang luar biasa. Terkadang Anda melihat apa yang dia lakukan, dan itu menakjubkan... Tapi dia baru berusia 18 tahun," kata Flick. "Terkadang dia kesal ketika saya menggantikannya, dia mungkin merasa frustrasi. Dia emosional, dan itu tidak apa-apa. Kami mendukungnya. Kami membantunya berkembang. Kami harus menjaganya. Saya tahu semua orang memperhatikan dia karena dia luar biasa. Tapi dia baru berusia 18 tahun. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kami akan selalu melindunginya. Dia akan menjadi yang terbaik di masa depan."
- Getty Images
Mengatasi tekanan menjadi bintang internasional
Tekanan yang dihadapi Yamal belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pemain seusianya, yang tidak hanya terkait penampilannya bersama Barcelona, tetapi juga perannya sebagai simbol nasional Spanyol. Baru-baru ini, ia mengecam para pelaku rasisme yang melontarkan yel-yel anti-Muslim selama pertandingan persahabatan internasional melawan Mesir. Mengatasi isu-isu sosial yang berat ini di samping tuntutan taktis dalam sepak bola elit merupakan tugas yang berat. Untuk saat ini, semua mata tetap tertuju pada pemain muda berbakat ini saat Barca memasuki fase krusial musim ini dengan target meraih gelar juara La Liga dan Liga Champions.