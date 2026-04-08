'Di jalur yang berbahaya' - Lamine Yamal dikritik karena perilaku 'yang tidak pantas' di Barcelona

Mantan pemain sayap Real Madrid, Javi Balboa, tidak segan-segan dalam menilai perilaku bintang muda Barcelona di lapangan belakangan ini. Dalam wawancara di acara olahraga populer El Chiringuito, Balboa mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap pemain berusia 18 tahun itu selama pertandingan krusial di Metropolitano, dengan menyiratkan bahwa bakat sang pemain muda tidak bisa menjadi alasan untuk perilaku kekanak-kanakan yang kini sering ditunjukkannya di depan publik.

“Sungguh luar biasa melihat bagaimana, tergantung pada tim mana pemain itu bermain, kita membela hal ini atau itu,” kata Balboa, sambil membandingkannya dengan sorotan yang dihadapi bintang Madrid, Vinicius Junior. Dia menambahkan: “Itu salah. Apa yang dilakukan Lamine Yamal menurut saya salah.”