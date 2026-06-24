Di hari ulang tahun Lionel Messi... Tubuhnya tak kenal ampun terhadap lawan-lawannya!

Ketika Lionel Messi berkata pada tahun 2019 bahwa “tubuh tidak kenal ampun”, kalimat itu terdengar sangat wajar saat itu, bahkan mungkin sudah bisa diduga dari seorang pemain yang mendekati usia pertengahan tiga puluhan, telah menjalani sejumlah besar pertandingan, dan memikul beban yang hanya dialami oleh segelintir atlet dalam sejarah.

Dia sedang berbicara tentang waktu, tentang lawan yang tak bisa dielakkan, dilewati, atau dikalahkan dengan gerakan ajaib, karena pada akhirnya usia memaksakan syaratnya kepada semua orang, bahkan kepada para pemain terhebat sekalipun.

Satu-satunya masalah adalah bahwa tahun-tahun berikutnya membuktikan bahwa kalimat itu lebih mirip lelucon!