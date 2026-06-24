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Di hari ulang tahun Lionel Messi... Tubuhnya tak kenal ampun terhadap lawan-lawannya!

FEATURES
Jordan vs Argentina
Jordan
Argentina
World Cup
L. Messi
Yordania
Argentina
AS

Legenda ini genap berusia 39 tahun

Ketika Lionel Messi berkata pada tahun 2019 bahwa “tubuh tidak kenal ampun”, kalimat itu terdengar sangat wajar saat itu, bahkan mungkin sudah bisa diduga dari seorang pemain yang mendekati usia pertengahan tiga puluhan, telah menjalani sejumlah besar pertandingan, dan memikul beban yang hanya dialami oleh segelintir atlet dalam sejarah.

Dia sedang berbicara tentang waktu, tentang lawan yang tak bisa dielakkan, dilewati, atau dikalahkan dengan gerakan ajaib, karena pada akhirnya usia memaksakan syaratnya kepada semua orang, bahkan kepada para pemain terhebat sekalipun.

Satu-satunya masalah adalah bahwa tahun-tahun berikutnya membuktikan bahwa kalimat itu lebih mirip lelucon!

  • Baru permulaan saja

    Sejak Messi memperingatkan tentang kerasnya dunia sepak bola, seolah-olah ia telah memutuskan untuk membiarkan orang lain yang menanggung kerasnya itu, bukan dirinya.

    Sementara banyak orang menganggap pernyataannya sebagai pertanda dimulainya fase penurunan performa secara bertahap, pemain asal Argentina itu justru dengan tenang mempersiapkan diri untuk masa-masa paling sukses dan berpengaruh dalam karier internasionalnya.

    Hanya dua tahun kemudian, ia akhirnya mengangkat trofi Copa América bersama tim nasional Argentina, mengakhiri salah satu kisah paling mengganggu dalam sepak bola modern. Pria yang telah memenangkan hampir segalanya bersama Barcelona itu selama bertahun-tahun terus-menerus mendengar pertanyaan yang sama: “Lalu, apa yang telah ia lakukan bersama Argentina?”.

    Dan ketika jawabannya datang, itu tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di Stadion Maracana dan atas biaya Brasil sendiri, sehingga Messi dapat mengangkat trofi yang telah lama dinantikannya dan menutup babak yang telah terbuka selama bertahun-tahun.

    Namun, tampaknya Copa América hanyalah permulaan.

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  • Lelucon di Qatar

    Kalimat yang ia ucapkan tentang tubuh itu menjadi semakin lucu setelah Piala Dunia Qatar 2022.

    Di sana, pada usia 35 tahun, Messi menampilkan performa yang telah ia impikan sejak kecil, dan membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia setelah salah satu edisi paling mendebarkan dalam sejarah.

    Di antara gol-gol, umpan-umpan menentukan, dan penampilan luar biasa, momen itu diakhiri dengan gambar pengangkatan trofi emas yang telah lama ia kejar, seolah-olah usia yang seharusnya mengejarnya justru menyerah pada akhirnya.

    Kemudian datanglah Ballon d’Or kedelapan yang semakin memperindah ironi tersebut.

    Di saat banyak orang membicarakan berakhirnya era Messi dan dimulainya era baru, pemain asal Argentina itu justru menambahkan satu penghargaan lagi ke dalam koleksinya dan semakin menjauh di puncak daftar pemain dengan gelar terbanyak untuk penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.

  • Zidane adalah contoh yang alami

    Yang menarik, legenda-legenda lain juga berbicara tentang tubuh dengan cara yang hampir sama, namun akhirnya berbeda.

    Zinedine Zidane, misalnya, mengakui di akhir kariernya bahwa tubuhnya tidak lagi mampu mewujudkan ide-ide yang ada di kepalanya, dan bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Ini adalah kisah yang sering terjadi pada sebagian besar bintang ketika tanda-tanda awal penuaan mulai muncul.

    Sedangkan Messi, sepertinya dia mendengar peringatan yang sama, namun memutuskan untuk mengabaikannya sepenuhnya.

    Dia mengatakan bahwa tubuh tidak kenal ampun, lalu menghabiskan tahun-tahun berikutnya dengan berlari lebih sedikit, tetapi memberikan dampak yang lebih besar.

    Ia menyentuh bola lebih jarang, namun ia lebih sering membuat perbedaan.

    Usianya bertambah tahun demi tahun, sementara jumlah korban yang menyadari bahwa “tubuhnya lah yang tak kenal ampun” pun semakin bertambah.

  • Perubahan kecil

    Hari ini, 24 Juni 2026, legenda Argentina ini merayakan ulang tahunnya yang ke-39 dengan cara yang berbeda dari kebanyakan pemain.

    Ia tidak merayakannya dari rumah atau dari tribun penonton, melainkan di dalam Piala Dunia itu sendiri, sambil terus memecahkan rekor dan menulis bab-bab baru dalam turnamen yang oleh sebagian orang dianggap telah ia berikan segalanya empat tahun lalu.

    Maka dari itu, mungkin ungkapan lama Messi layak mendapat sedikit penyesuaian setelah semua yang terjadi: Ya, tubuh memang tak kenal ampun, tetapi tampaknya Lionel Messi lebih tak kenal ampun lagi terhadap lawan-lawannya.

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