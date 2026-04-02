Di hadapan sahabat Ronaldo... seorang penyiar Brasil mengenang kembali penghinaan terhadap Messi!

Kiper Brasil, Bento, yang bermain untuk klub Al-Nassr di Arab Saudi, tampil dalam wawancara di saluran "X Sports" Brasil untuk membahas beberapa hal, namun ia mendapat pertanyaan tak terduga dari pembawa acara mengenai kemampuannya memahami yel-yel yang menghina atau umpatan dari para penonton.

Bento mengatakan: "Saya tidak mengerti apa-apa dalam bahasa Arab, jadi meskipun saya dihina, saya tidak akan mengerti. Saya hanya tahu beberapa kata sederhana."

Pembawa acara asal Brasil itu menjawabnya dengan berkata: "Saya ingat ketika Arab Saudi mengalahkan Argentina, muncul salah satu yel-yel paling terkenal yaitu (Messi, kami telah mematahkan matanya), yang dimaksudkan untuk menghina legenda Argentina.

Sebaliknya, Pinto tersenyum seolah-olah dia mengenal yel-yel tersebut, namun dia tidak menanggapi ucapan penyiar Brasil itu sama sekali.

Bento bermain di Al-Nassr bersama pemain Portugal Cristiano Ronaldo, rival abadi Messi, sejak awal musim 2024-2025.