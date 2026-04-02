Di hadapan sahabat Ronaldo... seorang penyiar Brasil mengenang kembali penghinaan terhadap Messi!

Semboyan ikonik itu kembali lagi

Sorakan ikonik yang dilontarkan suporter timnas Saudi Arabia kepada Lionel Messi saat menghadapi Argentina di Piala Dunia 2022 kembali menjadi sorotan, menghidupkan kembali suasana dan mengingatkan pada salah satu momen kejutan paling menonjol dalam sejarah Piala Dunia.

Pengulangan yel-yel ini terjadi seiring dengan kenangan para penggemar akan kemenangan bersejarah tersebut, di mana “Al-Akhdar” berhasil mengungguli juara dunia, dalam pertandingan yang akan tetap terukir dalam ingatan para penggemar sepak bola, berkat keseruan dan reaksi luas yang ditimbulkannya di tingkat global.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Ejekan terhadap Messi

    Kiper Brasil, Bento, yang bermain untuk klub Al-Nassr di Arab Saudi, tampil dalam wawancara di saluran "X Sports" Brasil untuk membahas beberapa hal, namun ia mendapat pertanyaan tak terduga dari pembawa acara mengenai kemampuannya memahami yel-yel yang menghina atau umpatan dari para penonton.

    Bento mengatakan: "Saya tidak mengerti apa-apa dalam bahasa Arab, jadi meskipun saya dihina, saya tidak akan mengerti. Saya hanya tahu beberapa kata sederhana."

    Pembawa acara asal Brasil itu menjawabnya dengan berkata: "Saya ingat ketika Arab Saudi mengalahkan Argentina, muncul salah satu yel-yel paling terkenal yaitu (Messi, kami telah mematahkan matanya), yang dimaksudkan untuk menghina legenda Argentina.

    Sebaliknya, Pinto tersenyum seolah-olah dia mengenal yel-yel tersebut, namun dia tidak menanggapi ucapan penyiar Brasil itu sama sekali.

    Bento bermain di Al-Nassr bersama pemain Portugal Cristiano Ronaldo, rival abadi Messi, sejak awal musim 2024-2025.

  • Pertikaian abadi

    Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dianggap sebagai salah satu persaingan terbesar dan terpanjang dalam sejarah sepak bola, di mana kedua bintang tersebut telah mendominasi panggung dunia selama bertahun-tahun, memecahkan rekor-rekor, dan saling bergantian meraih penghargaan individu, dalam sebuah pemandangan langka yang menciptakan suasana antisipasi dan kegembiraan yang luar biasa di kalangan penggemar di seluruh dunia.

    Dan di tengah persaingan sepak bola yang memanas di lapangan hijau, persaingan ini semakin meluas ke tribun penonton dan media sosial, di mana penggemar masing-masing pemain terbiasa meremehkan prestasi lawan, dalam upaya membuktikan bahwa bintang mereka layak menyandang gelar “yang terhebat dalam sejarah”, yang menciptakan situasi perdebatan dan perpecahan yang terus-menerus di kalangan penggemar sepak bola.

    Meskipun angka dan prestasi menempatkan kedua bintang ini pada posisi historis yang tak terbantahkan, fanatisme penggemar tetap kuat, sehingga mengubah persaingan ini dari sekadar pertarungan olahraga menjadi fenomena global yang meluas, di mana gairah terhadap sepak bola bercampur dengan rasa memiliki dan preferensi pribadi.

    Pertandingan bersejarah

    Timnas Arab Saudi mencetak salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah sepak bola, setelah mengalahkan timnas Argentina dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di ajang Piala Dunia 2022. Kejutan besar ini menggemparkan dunia, terutama karena timnas Argentina merupakan salah satu favorit kuat untuk merebut gelar juara.

    Meskipun "Al-Akhdar" tertinggal lebih dulu akibat gol penalti yang dicetak oleh Lionel Messi, tim nasional Saudi Arabia bangkit dengan kuat di babak kedua. Mereka berhasil membalikkan keadaan dalam waktu singkat melalui dua gol yang dicetak oleh Saleh Al-Shehri dan Salem Al-Dossari, dalam salah satu momen paling mendebarkan dalam sejarah Piala Dunia.

    Penampilan tim nasional Saudi dalam pertandingan tersebut ditandai dengan semangat juang yang tinggi dan disiplin taktis yang luar biasa, sehingga mampu mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, meraih kemenangan bersejarah yang akan terukir dalam ingatan para penggemar, sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen Piala Dunia.