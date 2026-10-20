Akankah Michele Di Gregorio mengikuti jejak Christos Mandas? Dipinjam Bournemouth dari Juventus, kiper asal Italia itu bisa kembali ke Serie A paling cepat pada Januari, setelah hanya menjadi pemain pelapis sepanjang paruh pertama musim di Inggris. Sejauh ini, ia baru sekali tampil di Piala Liga, situasi yang sangat mirip dengan pengalaman Mandas pada musim 2025-26: pindah dari Lazio ke Bournemouth pada musim panas, kiper asal Yunani itu tak mendapat kesempatan bermain hingga Desember (nol penampilan), sebelum kembali ke Lazio pada Januari.
Menurut laporan Corriere dello Sport, peluang Di Gregorio untuk kembali lebih awal ke Italia juga mulai menguat, dengan Bologna berada di barisan terdepan. Bologna, yang tengah mencari pemain tambahan untuk Januari, bisa membidik kiper kelahiran 1997 itu guna memperkuat lini belakang dan memberi opsi baru kepada Raffaele Palladino, yang baru beberapa pekan lalu menggantikan Domenico Tedesco.