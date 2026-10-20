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Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Di Gregorio seperti Mandas: melihat Bournemouth lalu kembali. Palladino menunggunya di Bologna

M. Di Gregorio
Bologna
Transfers
Juventus
AFC Bournemouth

Kiper yang dipinjamkan Juventus ke Bournemouth berpeluang kembali ke Serie A pada Januari.

Akankah Michele Di Gregorio mengikuti jejak Christos Mandas? Dipinjam Bournemouth dari Juventus, kiper asal Italia itu bisa kembali ke Serie A paling cepat pada Januari, setelah hanya menjadi pemain pelapis sepanjang paruh pertama musim di Inggris. Sejauh ini, ia baru sekali tampil di Piala Liga, situasi yang sangat mirip dengan pengalaman Mandas pada musim 2025-26: pindah dari Lazio ke Bournemouth pada musim panas, kiper asal Yunani itu tak mendapat kesempatan bermain hingga Desember (nol penampilan), sebelum kembali ke Lazio pada Januari.


Menurut laporan Corriere dello Sport, peluang Di Gregorio untuk kembali lebih awal ke Italia juga mulai menguat, dengan Bologna berada di barisan terdepan. Bologna, yang tengah mencari pemain tambahan untuk Januari, bisa membidik kiper kelahiran 1997 itu guna memperkuat lini belakang dan memberi opsi baru kepada Raffaele Palladino, yang baru beberapa pekan lalu menggantikan Domenico Tedesco.


  • Palladino menunggunya

    Kemungkinan transfer itu juga memiliki alasan teknis: Di Gregorio sudah mengenal Palladino, yang pernah melatihnya di Monza pada musim 2022-23 dan 2023-24. Kiprah sang kiper di Inggris, setelah bergabung dari Juventus pada musim panas lewat peminjaman berbayar dengan opsi pembelian, ternyata berlangsung sulit. Pelatih Marco Rose terus-menerus lebih memilih kiper asal Serbia, Djordje Petrovic, dan hanya memberi Di Gregorio kesempatan bermain dalam laga Carabao Cup melawan Lincoln City.


    Bologna, yang mengawali musim liga dengan sulit, bisa mempertimbangkan peminjaman baru hingga akhir musim. Penampilan Skorupski dan Pessina, yang bergantian menjaga gawang pada awal musim, tidak selalu meyakinkan. Hal itu memperkuat kebutuhan untuk bergerak di bursa transfer demi meningkatkan daya saing di posisi kiper.


    Bagi Di Gregorio, ini akan menjadi langkah baru setelah kesulitan yang dialaminya di Turin. Dalam dua musim bersama Juventus, ia mencatatkan 84 penampilan. Namun, posisinya terus melemah pada musim lalu hingga tempatnya diambil alih Mattia Perin. Pada musim panas, keduanya tidak lagi masuk dalam rencana Juventus: Di Gregorio, kiper kelahiran 1997, bergabung dengan Bournemouth, sedangkan Perin sempat berpeluang pindah ke Palermo.


    Karena itu, kemungkinan kembali ke Italia tidak bisa dikesampingkan. Kasus Mandas menunjukkan bahwa pengalaman di Inggris tanpa mendapat kesempatan bermain bisa dengan cepat berujung pada kepulangan. Januari bisa menjadi kesempatan bagi Di Gregorio untuk membangkitkan kariernya di Serie A, kali ini dengan seragam Bologna.


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