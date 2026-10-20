Kemungkinan transfer itu juga memiliki alasan teknis: Di Gregorio sudah mengenal Palladino, yang pernah melatihnya di Monza pada musim 2022-23 dan 2023-24. Kiprah sang kiper di Inggris, setelah bergabung dari Juventus pada musim panas lewat peminjaman berbayar dengan opsi pembelian, ternyata berlangsung sulit. Pelatih Marco Rose terus-menerus lebih memilih kiper asal Serbia, Djordje Petrovic, dan hanya memberi Di Gregorio kesempatan bermain dalam laga Carabao Cup melawan Lincoln City.





Bologna, yang mengawali musim liga dengan sulit, bisa mempertimbangkan peminjaman baru hingga akhir musim. Penampilan Skorupski dan Pessina, yang bergantian menjaga gawang pada awal musim, tidak selalu meyakinkan. Hal itu memperkuat kebutuhan untuk bergerak di bursa transfer demi meningkatkan daya saing di posisi kiper.





Bagi Di Gregorio, ini akan menjadi langkah baru setelah kesulitan yang dialaminya di Turin. Dalam dua musim bersama Juventus, ia mencatatkan 84 penampilan. Namun, posisinya terus melemah pada musim lalu hingga tempatnya diambil alih Mattia Perin. Pada musim panas, keduanya tidak lagi masuk dalam rencana Juventus: Di Gregorio, kiper kelahiran 1997, bergabung dengan Bournemouth, sedangkan Perin sempat berpeluang pindah ke Palermo.





Karena itu, kemungkinan kembali ke Italia tidak bisa dikesampingkan. Kasus Mandas menunjukkan bahwa pengalaman di Inggris tanpa mendapat kesempatan bermain bisa dengan cepat berujung pada kepulangan. Januari bisa menjadi kesempatan bagi Di Gregorio untuk membangkitkan kariernya di Serie A, kali ini dengan seragam Bologna.



