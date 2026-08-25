Michele Di Gregorio berbicara, dan mulai hari ini secara resmi dipinjamkan dengan opsi pembelian dari Juventus ke Bournemouth: "Saya sangat senang berada di sini. Ini adalah momen fundamental dalam karier saya dan karena itulah saya merasa keputusan untuk datang ke Bournemouth adalah keputusan yang tepat".





Kiper itu menambahkan, seperti dikutip TuttoJuve.com: "Saya merasakan keinginan besar klub untuk memiliki saya di sini dan ambisi untuk terus berkembang demi mencapai target-target penting. Premier League adalah liga terbaik di dunia: bagi saya ini sebuah kehormatan bisa berada di sini dan memiliki kesempatan untuk menguji diri di level setinggi ini".