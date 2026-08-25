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cm di gregorio juventus
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Di Gregorio: "Saya sangat bahagia". Lalu menghapus Juventus dari media sosialnya

Juventus
AFC Bournemouth
M. Di Gregorio

Sang kiper berbicara setelah pindah ke Bournemouth dengan status pinjaman disertai opsi pembelian

Michele Di Gregorio berbicara, dan mulai hari ini secara resmi dipinjamkan dengan opsi pembelian dari Juventus ke Bournemouth: "Saya sangat senang berada di sini. Ini adalah momen fundamental dalam karier saya dan karena itulah saya merasa keputusan untuk datang ke Bournemouth adalah keputusan yang tepat".


Kiper itu menambahkan, seperti dikutip TuttoJuve.com: "Saya merasakan keinginan besar klub untuk memiliki saya di sini dan ambisi untuk terus berkembang demi mencapai target-target penting. Premier League adalah liga terbaik di dunia: bagi saya ini sebuah kehormatan bisa berada di sini dan memiliki kesempatan untuk menguji diri di level setinggi ini".

  • Sportmediaset menyoroti bahwa, setelah resmi pindah ke Bournemouth, Di Gregorio menghapus semua jejak dua musim yang dijalaninya di Juventus dari profil media sosialnya. Kini hanya tersisa tiga unggahan, yang dibuat hari ini, terkait petualangan barunya di Inggris. Tidak ada referensi kepada Juventus di bio maupun di bagian lain profilnya. Di Gregorio, kelahiran 1997, bermain untuk Juventus dari 2024 hingga sekarang, dengan catatan 84 pertandingan dan 84 gol kebobolan.

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