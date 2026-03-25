Antonio Di Gennaro, mantan pesepakbola yang kini menjadi pembawa acara TV, berbicara kepada Fanpage.it tentang Tim Nasional: "Memang benar kami sedang mengalami kesulitan, dan performa kami menurun di antara lima liga utama. Yang pasti, di sini kami banyak fokus pada aspek fisik, selain itu kami kesulitan menemukan pemain yang mampu melewati lawan satu lawan satu. Hal ini terutama berlaku bagi para pemain Italia. Inti masalahnya adalah bahwa saat ini, bahkan di level junior, fokus utama juga ada pada taktik. Sepak bola kami tidak akan bisa membaik jika tidak ada keputusan konkret untuk melakukan perubahan."
Di Gennaro: "Para pemain telah menyingkirkan Spalletti dari tim nasional, dia tidak bisa mengendalikan egonya"
TERLALU BANYAK PEMAIN ASING: BAGAIMANA MEMBANGUN KEMBALI SEPAK BOLA ITALIA
"Di liga kami, pembicaraan tentang wasit jauh lebih banyak, terutama karena dalam tiga bulan terakhir ada sedikit kekacauan. Secara umum, kita perlu duduk bersama, berdiskusi secara konkret, memanfaatkan keahlian para ahli, dan melakukan serangkaian reformasi. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah mengurangi jumlah wasit asing, yang jumlahnya hampir 70 persen. Dan perlu dilakukan analisis yang sangat mendalam, tapi saya rasa analisis semacam itu tidak akan pernah kita lakukan. Bolehkah saya memberi Anda data yang mengejutkan? Di Eccellenza, divisi kelima Italia, 80 persen penyerang adalah pemain asing. Saya tidak punya masalah dengan pemain asing, justru sebaliknya, saya ulangi, saya sering katakan, jika datang pemain seperti Modric dan De Bruyne, itu baik untuk sepak bola Italia secara keseluruhan. Modric sedang melakukan hal-hal luar biasa bersama Milan, saya diberitahu bahwa bahkan saat latihan dia luar biasa. Dan kamu akan lihat bahwa jika De Bruyne tetap tinggal—saya harap begitu—dia akan semakin kuat di masa depan bersama Napoli."
SPALLETTI DIPECAT
"Jika kamu tidak tampil bagus dalam latihan, kamu tidak akan bisa bermain bagus saat bertanding. Satu hal penting yang ingin saya sampaikan adalah para pemain harus bisa menikmati latihan. Jika kamu tidak menikmatinya, maka itu akan sulit. Tim Nasional yang menjuarai Euro menikmati permainannya. Para pemain di Tim Nasional yang membuat Spalletti tersingkir. Karena Spalletti memang pelatih hebat, tapi dia harus bisa mengendalikan egonya dan harus bisa mengelola para pemainnya."
SPALLETTI INGIN TERLIHAT RAMAH, TAPI...
"Spalletti benar-benar sudah kelewatan, ya. Aku tulis ini di sini, aku sendiri ada di Jerman (di Euro 2024, red.). Dia memang agak mencari-cari masalah. Spallettone adalah pelatih hebat, dia ingin terlihat ramah dengan lelucon-leluconnya, tapi tidak selalu dipahami oleh para pemainnya. Aku sudah kenal dia sejak lama, kami pernah bermain bersama di tim junior Fiorentina. Di lapangan dia nomor satu, di luar lapangan dalam hal komunikasi kurang. Lalu di Juventus dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kalau kamu lihat skuad Juventus dan menilai para pemainnya, menurutmu berapa banyak yang layak di Juventus? Sedikit, menurutku Yildiz dan Bremer."