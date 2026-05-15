Di FC Bayern, kenangan pun kembali membangkitkan nostalgia! Namun, ke mana arah masa depan Tom Bischof yang "bersejarah" ini?

Biasanya, Kompany dengan sikapnya yang ramah dan kolaboratif berhasil menghindari semua isu sensitif. Ketika ditanya secara spesifik mengenai performa atau pernyataan pemain tertentu, ia—berbeda dengan pendahulunya, Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel—lebih memilih untuk membahas gambaran besarnya. Namun, ketika Bischof secara terbuka mengkritik tekanan balik Munich dalam beberapa pekan terakhir setelah kemenangan 1-0 atas VfL Wolfsburg pada Sabtu (dan dengan demikian menjelaskan banyaknya gol yang kebobolan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kegagalan di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain), Kompany menyimpang dari garisnya.

"Dia adalah pemain muda dan telah membuat kesalahan dalam wawancara ini," kata Kompany dengan tegas. Meskipun mengucapkan kata-kata yang cukup keras ini, Kompany tetap terlihat ramah dan bersahabat. Bischof tidak perlu khawatir akan konsekuensi apa pun; sebaliknya, Kompany memujinya sebagai "anak yang hebat" meskipun ada "kesalahan" tersebut.

Karena cedera robekan serat otot, Bischof absen dalam beberapa pekan terakhir dan baru kembali bermain melawan Wolfsburg. Artinya: Kritik tersebut pada akhirnya hanya ditujukan kepada rekan-rekannya, dirinya sendiri dikecualikan - yang membuat penampilannya secara keseluruhan tampak sangat tidak tepat, terlepas dari isinya. Kemungkinan besar, Bischof sendiri tidak menyadari bagaimana kata-katanya berdampak pada publik dan mungkin juga di dalam tim.

Namun, pada dasarnya patut diapresiasi bahwa para pemain memikirkan hal-hal ini dan mengungkapkannya dengan tegas. Dalam perjalanan menjadi figur penting di klub dan pada akhirnya menjadi pemimpin tim, kesalahan semacam itu boleh dilakukan. Bahwa Bischof berani melakukan analisis ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup mengesankan secara keseluruhan di FC Bayern.