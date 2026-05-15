Usianya baru 20 tahun dan baru bergabung dengan klub ini kurang dari setahun. Namun, dalam arti tertentu, Tom Bischof sudah menorehkan sejarah di FC Bayern: Ia menjadi pemain pertama yang, karena perilakunya, mendapat teguran terbuka dari pelatih Vincent Kompany.
Diterjemahkan oleh
Di FC Bayern, kenangan pun kembali membangkitkan nostalgia! Namun, ke mana arah masa depan Tom Bischof yang "bersejarah" ini?
Biasanya, Kompany dengan sikapnya yang ramah dan kolaboratif berhasil menghindari semua isu sensitif. Ketika ditanya secara spesifik mengenai performa atau pernyataan pemain tertentu, ia—berbeda dengan pendahulunya, Julian Nagelsmann dan Thomas Tuchel—lebih memilih untuk membahas gambaran besarnya. Namun, ketika Bischof secara terbuka mengkritik tekanan balik Munich dalam beberapa pekan terakhir setelah kemenangan 1-0 atas VfL Wolfsburg pada Sabtu (dan dengan demikian menjelaskan banyaknya gol yang kebobolan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kegagalan di semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain), Kompany menyimpang dari garisnya.
"Dia adalah pemain muda dan telah membuat kesalahan dalam wawancara ini," kata Kompany dengan tegas. Meskipun mengucapkan kata-kata yang cukup keras ini, Kompany tetap terlihat ramah dan bersahabat. Bischof tidak perlu khawatir akan konsekuensi apa pun; sebaliknya, Kompany memujinya sebagai "anak yang hebat" meskipun ada "kesalahan" tersebut.
Karena cedera robekan serat otot, Bischof absen dalam beberapa pekan terakhir dan baru kembali bermain melawan Wolfsburg. Artinya: Kritik tersebut pada akhirnya hanya ditujukan kepada rekan-rekannya, dirinya sendiri dikecualikan - yang membuat penampilannya secara keseluruhan tampak sangat tidak tepat, terlepas dari isinya. Kemungkinan besar, Bischof sendiri tidak menyadari bagaimana kata-katanya berdampak pada publik dan mungkin juga di dalam tim.
Namun, pada dasarnya patut diapresiasi bahwa para pemain memikirkan hal-hal ini dan mengungkapkannya dengan tegas. Dalam perjalanan menjadi figur penting di klub dan pada akhirnya menjadi pemimpin tim, kesalahan semacam itu boleh dilakukan. Bahwa Bischof berani melakukan analisis ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup mengesankan secara keseluruhan di FC Bayern.
- Getty Images Sport
Tom Bischof dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemain rotasi di FC Bayern
Setelah hanya satu tahun menjadi pemain inti di TSG Hoffenheim, Bischof pindah ke FC Bayern pada musim panas lalu. Sebenarnya tanpa biaya transfer. Namun, karena pihak Munich ingin dia sudah bergabung saat Piala Dunia Antarklub di AS, mereka akhirnya membayar 300.000 euro. Pada musim perdananya, Bischof membuktikan dirinya sebagai pemain rotasi yang serba bisa dan dapat diandalkan.
Tanpa masalah besar, ia berpindah-pindah posisi: Bischof bermain sebagai bek kiri maupun kanan dan juga diturunkan dalam peran andalannya di lini tengah. Dari 36 penampilan, ia 16 kali masuk starting eleven dan telah mengumpulkan 1.564 menit bermain. Hal ini menempatkannya di peringkat ke-15 dalam daftar internal, di atas pemain-pemain yang lebih berpengalaman dan lebih mahal seperti Nicolas Jackson dan Raphael Guerreiro. Ia mencatatkan tiga assist dan dua gol, termasuk dua gol di akhir pertandingan saat kemenangan comeback 3-2 melawan SC Freiburg pada awal April.
- Getty Images Sport
Tom Bischof mengingatkan kita pada Joshua Kimmich
Bischof mengenang masa-masa awal Joshua Kimmich di FC Bayern. Di antaranya: Joshua Kimmich. "Situasi Tom mengingatkan saya pada situasi saya sendiri sebelas tahun lalu," kata wakil kapten yang kini berusia 31 tahun itu baru-baru ini. "Saat itu, sebelum musim dimulai, rasanya tidak ada yang percaya bahwa seseorang bisa menjadi pemain penting bagi tim seperti Bayern München." Kimmich pindah ke München pada 2015 pada usia 20 tahun dengan biaya transfer 9,5 juta euro dari RB Leipzig yang saat itu bermain di divisi kedua, dan langsung mendapat kesempatan bermain secara reguler di berbagai posisi di bawah asuhan Pep Guardiola.
Dalam wawancara dengan FAZ pada Januari, Bischof mengungkapkan bahwa Kimmich telah menghubunginya tak lama setelah pengumuman transfer: "Dia menulis bahwa saat pindah ke Bayern, dia belum pernah bermain di Bundesliga—namun tetap yakin bisa melakukannya. Dan bahwa dia juga yakin saya bisa melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia senang dan percaya pada saya. Itu adalah momen yang menggetarkan hati, mendapatkan kepercayaan sebesar itu sejak awal."
Bischof, ngomong-ngomong, mengingatkan pada Kimmich bukan hanya karena perkembangannya dan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga karena gaya bermainnya. Menurut pengakuannya sendiri, Bischof "sudah beberapa kali" mendengar perbandingan ini. Kimmich akhirnya menjadi pemain inti tak terbantahkan di posisi bek kanan pada musim ketiganya bersama FC Bayern 2017/18, sebelum secara bertahap pindah ke posisi gelandang bertahan. Di mana peluang terbaik Bischof untuk mendapatkan tempat di starting line-up saat ini masih belum jelas - dan sangat bergantung pada aktivitas transfer Munich pada musim panas nanti.
- AFP
FC Bayern: Apa yang terjadi di bursa transfer?
Dengan hengkangnya Raphael Guerreiro dan Leon Goretzka, dua pesaing langsung meninggalkan klub tanpa biaya transfer. Saat ini, Bischof akan menjadi pilihan utama di lini tengah bertahan sebagai pengganti Kimmich dan Aleksandar Pavlovic yang menjadi andalan. Pemain binaan klub Noel Aseko (20) kembali setelah masa pinjaman yang meyakinkan dari Hannover 96. Selain itu, rumor tentang ketertarikan pada talenta muda berusia 16 tahun Kennet Eichhorn dari Hertha BSC terus beredar, namun persaingannya sangat ketat. Nathan De Cat (17) dari RSC Anderlecht juga telah disebut-sebut.
Untuk posisi sayap bertahan, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Alphons Davies, dan Hiroki Ito tersedia untuk musim mendatang. Namun, ada banyak tanda tanya di sini. Stanisic dan Ito juga bisa dibutuhkan di lini tengah. Terutama jika Min-Jae Kim hengkang dan tidak ada pengganti yang sesuai yang didatangkan. Ito juga dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Sementara itu, kondisi kesehatan Davies semakin mengkhawatirkan: Setelah absen karena cedera di sebagian besar musim ini, ia kembali mengalami cedera otot paha saat melawan PSG dan karenanya juga diragukan untuk Piala Dunia. Masa depan Laimer setelah kontraknya berakhir pada 2027 menjadi sangat tidak jelas, setidaknya sejak pernyataan kritis Uli Hoeneß pekan lalu.
Terlepas dari itu, seorang bek kanan baru diharapkan datang pada musim panas. Givairo Read dari Feyenoord Rotterdam lama dianggap sebagai favorit, namun ia sendiri baru-baru ini absen karena cedera, sehingga minat terhadapnya dilaporkan sedikit mereda. Bagaimanapun, pihak Munich sama sekali tidak ingin membayar tuntutan biaya transfer Feyenoord sebesar 30 juta euro, maupun tuntutan gaji Laimer sebesar 15 juta euro per tahun.
Untungnya, Bischof untuk saat ini terus mengumpulkan pengalaman bermain di berbagai posisi sesuai kebutuhan dan dengan demikian menempatkan dirinya dalam posisi untuk suatu saat menggantikan Kimmich yang kini berusia 31 tahun di lini tengah.
- Getty Images Sport
Tom Bischof hanya memiliki peluang kecil untuk masuk dalam skuad Piala Dunia
Namun, sebelum membahas peran Bischof di masa depan bersama FC Bayern, seperti yang sudah diketahui, masih ada Piala Dunia yang akan digelar. Satu-satunya penampilannya di level tim nasional hingga saat ini terjadi pada Juni 2025; terakhir kali, Bischof memimpin tim nasional U-21 sebagai kapten. "Tentu saja saya berharap mendapat panggilan," kata Bischof pada Sabtu. Kamis mendatang, Julian Nagelsmann akan mengumumkan skuad Piala Dunia-nya. Jika mempercayai kata-kata pelatih timnas Jerman dalam konferensi pers menjelang pertandingan internasional bulan Maret, keputusan positif tampaknya kurang mungkin.
Ketika ditanya mengenai absennya Bischof, pelatih timnas Jerman memang memujinya atas "pemahaman peran yang sempurna" (Artinya: Ia yakin Bischof mampu duduk di bangku cadangan tanpa mengeluh), namun pada saat yang sama belum melihat peran olahraga yang masuk akal. "Kita harus tahu: Kapan saya memasukkan pemain ini? Dan saat itu, ada pemain lain yang lebih dulu terlintas di benak saya, yang memiliki ritme dan pengalaman lebih. Ide untuk Tom belum matang sepenuhnya karena waktu bermainnya belakangan ini." Pada saat itu, Bischof telah secara rutin mengumpulkan menit bermain di FC Bayern sebagai pemain rotasi. Tak lama setelah itu, ia cedera dan absen sekitar sebulan. Hal itu kemungkinan besar semakin memperburuk peluangnya.
"Hanya dengan kita mendiskusikan namanya meski dengan waktu bermain yang sedikit, itu sudah merupakan penghargaan tersendiri. Jika dia tidak lolos ke Piala Dunia, dia harus terus berusaha," kata Nagelsmann sambil memberikan pujian singkat kepada Bischof. Ia adalah "seorang pesepakbola yang luar biasa", pada satu-satunya nominasi setahun lalu "ia berperilaku sangat baik, sangat rendah hati, dan membantu mengangkat kotak-kotak". Menurut informasi yang diterima Nagelsmann, Bischof juga "sangat disukai di ruang ganti Bayern München dan oleh pelatih". Hal itu tampaknya tidak berubah meskipun ia pernah mendapat teguran keras.