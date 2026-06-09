Di FC Barcelona, ia berhasil mengubah para pemain berbakat menjadi pemain top! Pelatih baru Bayer Leverkusen, Carles Martinez, memiliki banyak kesamaan dengan Xabi Alonso - dan mengingatkan kita pada Pep Guardiola

Hal lain yang juga menyatukan kedua pelatih ini adalah prestasi mereka yang belum terlalu menonjol sebelum menjabat di Leverkusen. Meskipun Alonso sudah dianggap sebagai calon pelatih kepala Los Blancos sejak usia yang relatif muda — yang pada akhirnya memang terwujud, meski kurang sukses dari yang diharapkan — awal karier kepelatihannya tetap berjalan tersendat-sendat. Tidak heran jika ia pindah ke Real Sociedad setelah ditolak promosi ke tim utama Los Blancos, di mana ia pun hanya menangani tim B.

Bagi Martinez, perjalanannya di Barca berakhir pada 2019, ketika klub tersebut memecatnya akibat perubahan struktural. Selanjutnya, ia mengumpulkan pengalaman internasional dari 2019 hingga 2022 bersama tim U-19 Al-Rayyan SC di Qatar serta sebagai pelatih tim nasional U-20 Kuwait. Pada tahun 2023, ia akhirnya untuk pertama kalinya dalam kariernya memimpin sebuah klub sebagai pelatih kepala – selama setengah tahun ia terdaftar di FC Toulouse sebagai asisten pelatih dan kepala metodologi, serta turut membantu meraih kemenangan mengejutkan di Piala Nasional, sebelum pada musim panas berikutnya ia diberi kesempatan untuk memimpin tim secara penuh.

Pada musim pertamanya sebagai pelatih kepala, Martinez membawa klub Ligue 1 tersebut meraih peringkat terbaik dalam sepuluh tahun terakhir. Perjalanan ke puncak terus berlanjut: Pada musim 2024/25 dan 2025/26, Toulouse terus menunjukkan kemajuan di bawah kepemimpinannya dan akhirnya finis di peringkat kesembilan. Namun, di mata publik, pria berusia 42 tahun ini sebagian besar tetap berada di bawah radar, yang tidak sedikit menjadi alasan mengapa ia di Leverkusen hanyalah opsi kedua setelah penolakan dari pelatih pilihan utama, Andoni Iraola, yang pindah ke FC Liverpool.