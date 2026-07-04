Di dalam dan di luar lapangan... Ronaldo dan sejarah menjadi bagian dari 5 tantangan yang menanti Postecoglou di Al-Nassr

Bahkan jika pelatih asal Australia itu berhasil mengatasi rintangan-rintangan di dalam lapangan, ia mungkin akan menghadapi rintangan lain di luar lapangan, yaitu ketidakstabilan manajemen yang sesekali melanda Al-Nassr.
Di pertengahan musim lalu, tepatnya selama jendela transfer musim dingin, beberapa tanda kekacauan tersebut mulai terlihat, ketika muncul laporan mengenai pembekuan tugas CEO asal Portugal, José Semedo, dan direktur olahraganya, Simao Coutinho.
Di saat Al-Nassr sebenarnya telah menandatangani kontrak dengan penyerang Abdullah Al-Hamdan dari Al-Hilal, muncul spekulasi bahwa manajemen klub menolak kesepakatan tersebut karena Semedo-lah yang menanganinya, yang kemudian memicu kontroversi lebih lanjut.
Mungkin inilah salah satu alasan yang mendorong Jesus untuk segera mengakhiri petualangannya bersama Al-Nassr, setelah satu musim, meskipun tim tersebut memiliki skuad yang kuat dan mampu bersaing memperebutkan gelar lagi pada musim depan.
Mungkin ada yang menganggap hal itu sudah berlalu, namun bahkan keputusan penunjukan Postojkoğlu sendiri pun diwarnai kebingungan, setelah klub sebenarnya hampir mencapai kesepakatan dengan Roberto Martínez, pelatih tim nasional Portugal asal Spanyol, sebelum akhirnya mundur.
Menurut surat kabar Saudi “Al-Sharq Al-Awsat”, Semedo dan Coutinho mengusulkan sejumlah nama kepada dewan direksi setelah mundur dari opsi Martinez, namun usulan tersebut tidak diterima, sehingga akhirnya pilihan jatuh pada pelatih asal Australia tersebut.
Kebingungan ini, jika terjadi di tengah musim, terutama pada bursa transfer musim dingin, dapat menjadi hambatan baru bagi Postecoglou, dan ia harus menghadapinya seperti yang dilakukan Jesus, ketika ia menyelesaikan perjalanan tersebut hingga akhir dan berhasil menjuarai Liga Roshen.