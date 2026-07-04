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Newcastle United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

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Di dalam dan di luar lapangan... Ronaldo dan sejarah menjadi bagian dari 5 tantangan yang menanti Postecoglou di Al-Nassr

FEATURES
Al Nassr FC
Saudi Pro League
A. Postecoglou
C. Ronaldo
AFC Champions League Elite
AFC Champions League Two
Arab Saudi
Australia
Portugal

Pelatih asal Australia akan menghadapi tugas yang berat

Di setiap langkah yang diambil para pelatih di dunia sepak bola, mereka dihadapkan pada berbagai tantangan, sebagian di dalam lapangan, sebagian lagi di luar lapangan, bahkan ada pula yang berakar dari masa lalu yang sangat jauh, dan inilah yang menanti pelatih asal Australia, Ange Postecoglou.

Postecoglou secara resmi menjadi manajer baru klub Al-Nassr pada Jumat kemarin, dengan kontrak yang berlaku untuk dua musim ke depan dan berakhir pada tahun 2028, menggantikan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang hengkang setelah musim lalu berakhir.

  • Era Pasca-Yesus

    Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan yang menanti setiap pelatih Al-Nassr adalah meraih gelar apa pun, terutama karena klub tersebut belum pernah memenangkan gelar resmi apa pun sejak 2021. Namun, segalanya berubah total setelah kedatangan Jesus.

    Pelatih asal Portugal ini membawa Al-Nassr meraih gelar pertama dalam 5 tahun terakhir, sekaligus gelar liga pertama dalam 7 tahun penuh, sehingga membuat tugas bagi penerusnya menjadi lebih berat; kini yang dituntut bukan lagi sekadar meraih gelar tertentu.

    Postecoğlu akan dituntut untuk meraih gelar besar, demi membuktikan kesuksesannya bersama Al-Nassr, terutama Liga Champions Asia, atau setidaknya Liga Saudi.

    Yang paling sulit dalam tugas tersebut adalah bahwa Postecoglou membawa filosofi yang berbeda dari Jesus; memang keduanya mirip dalam hal kekuatan serangan, dominasi, dan penguasaan bola, namun filosofi Postecoglou lebih kompleks dan terperinci, sehingga membutuhkan kerja ekstra.

    Kini, pelatih asal Australia itu dituntut untuk meyakinkan para juara Liga Saudi agar bekerja lebih keras, memahami lebih banyak taktik, dan melakukan hal-hal yang lebih rumit, dan mungkin hal itu lebih sulit daripada sekadar menyampaikan ide-ide tersebut kepada mereka.

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  • Dilema Ronaldo

    Masalah terbesarnya adalah, pihak yang paling dirugikan oleh taktik-taktik tersebut adalah bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr dan wajah utama proyek pertamanya.

    Di lini serang, mantan pelatih Tottenham Hotspur ini meminta para pemainnya untuk terus bertukar posisi, guna menghindari pengawalan dan mengacaukan pertahanan lawan, yang mungkin akan sulit bagi Ronaldo.

    Proyek Pochettino pada dasarnya didasarkan pada konsep tekanan balik, yang berarti menekan lawan begitu kehilangan bola, demi merebutnya kembali secepat mungkin—ini merupakan kewajiban bagi semua pemain tanpa kecuali.

    Detail ini khususnya tidak boleh diabaikan, karena kelalaian dari salah satu pemain akan berarti pertahanan tim akan diserang dengan umpan-umpan panjang yang langsung berubah menjadi peluang satu lawan satu, mengingat barisan pertahanan telah maju hampir ke tengah lapangan.

    Tugas ini tampaknya juga sulit bagi Ronaldo, mengingat usianya yang semakin tua dan penurunan kondisi fisiknya, yang berarti pelatih asal Australia tersebut akan dituntut untuk menemukan cara membebaskan “El Don” dari tugas-tugas tersebut, atau mungkin yang lebih sulit lagi, yaitu membebaskannya secara pribadi dari partisipasi dalam pertandingan.

  • Kekacauan administratif

    Bahkan jika pelatih asal Australia itu berhasil mengatasi rintangan-rintangan di dalam lapangan, ia mungkin akan menghadapi rintangan lain di luar lapangan, yaitu ketidakstabilan manajemen yang sesekali melanda Al-Nassr.

    Di pertengahan musim lalu, tepatnya selama jendela transfer musim dingin, beberapa tanda kekacauan tersebut mulai terlihat, ketika muncul laporan mengenai pembekuan tugas CEO asal Portugal, José Semedo, dan direktur olahraganya, Simao Coutinho.

    Di saat Al-Nassr sebenarnya telah menandatangani kontrak dengan penyerang Abdullah Al-Hamdan dari Al-Hilal, muncul spekulasi bahwa manajemen klub menolak kesepakatan tersebut karena Semedo-lah yang menanganinya, yang kemudian memicu kontroversi lebih lanjut.

    Mungkin inilah salah satu alasan yang mendorong Jesus untuk segera mengakhiri petualangannya bersama Al-Nassr, setelah satu musim, meskipun tim tersebut memiliki skuad yang kuat dan mampu bersaing memperebutkan gelar lagi pada musim depan.

    Mungkin ada yang menganggap hal itu sudah berlalu, namun bahkan keputusan penunjukan Postojkoğlu sendiri pun diwarnai kebingungan, setelah klub sebenarnya hampir mencapai kesepakatan dengan Roberto Martínez, pelatih tim nasional Portugal asal Spanyol, sebelum akhirnya mundur.

    Menurut surat kabar Saudi “Al-Sharq Al-Awsat”, Semedo dan Coutinho mengusulkan sejumlah nama kepada dewan direksi setelah mundur dari opsi Martinez, namun usulan tersebut tidak diterima, sehingga akhirnya pilihan jatuh pada pelatih asal Australia tersebut.

    Kebingungan ini, jika terjadi di tengah musim, terutama pada bursa transfer musim dingin, dapat menjadi hambatan baru bagi Postecoglou, dan ia harus menghadapinya seperti yang dilakukan Jesus, ketika ia menyelesaikan perjalanan tersebut hingga akhir dan berhasil menjuarai Liga Roshen.

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  • Sejarah Menantang Postojoglu

    Sebenarnya, Postojoglu membutuhkan teratasinya semua rintangan tersebut, serta bersatunya semua upaya, demi tantangan lain yang lebih besar, yaitu menantang sejarah.

    Impian para pendukung Al-Nassr saat ini adalah meraih gelar Liga Champions Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, setelah semua upaya sebelumnya gagal, terutama setelah mereka berhasil mewujudkan impian meraih gelar liga yang telah dinanti selama 7 tahun.

    Al-Nassr adalah satu-satunya tim di antara empat besar Liga Saudi yang belum pernah menjuarai Liga Champions Asia; bahkan, mereka hanya sekali mencapai final, yaitu pada tahun 1995.

    Tidak hanya itu, Al-Nassr sepanjang sejarahnya hanya pernah meraih dua gelar Asia, yang terbaru di antaranya adalah 28 tahun lalu, yaitu Piala Super Asia 1998, setelah sebelumnya menjuarai Piala Piala pada tahun sebelumnya.

    Al-Nassr mengalami kendala tersebut pada musim lalu; meskipun tampil gemilang dan unggul atas semua pesaingnya, mereka justru kalah di final Liga Champions Asia 2 dari Gamba Osaka asal Jepang, dalam sebuah kejutan yang mengejutkan.

  • Liga yang Sulit Dicapai

    Tidak diragukan lagi bahwa salah satu target Postojğlu di musim depan adalah mempertahankan gelar Liga Roshen setelah berhasil meraihnya musim lalu, namun impian ini akan lebih sulit diwujudkan kali ini.

    Pelatih asal Australia ini akan menghadapi persaingan sengit dari Al-Hilal yang berupaya merebut kembali gelar bersejarahnya, setelah absen dari lemari trofi mereka dalam dua musim terakhir, dan kali ini di bawah pengawasan pemilik barunya, Pangeran Al-Waleed bin Talal.

    Era baru Al-Hilal telah dimulai, melalui kesepakatan dengan direktur olahraga Liverpool, Richard Hughes, yang akan menjabat posisi serupa di “Al-Za’im” setelah bursa transfer musim panas berakhir, namun ia akan bertindak sebagai pengawas.

    Demikian pula, Al-Ahli bertekad merebut kembali gelar Liga Saudi yang terakhir kali diraihnya 10 tahun lalu, setelah berhasil menjuarai kompetisi elit dalam dua musim terakhir, dan hal itu akan menjadi target utama pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle.

    Demikian pula Al-Ittihad berupaya bangkit, setelah kehilangan semua gelar pada musim lalu, menyusul musim bersejarah di mana mereka meraih gelar ganda domestik untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

    Bahkan Al-Qadisiyah telah menjadi tim yang sulit dikalahkan dalam dua musim terakhir, dan mungkin akan melangkah lebih jauh dari sekadar masuk ke empat besar pada musim depan, yang membuat upaya mempertahankan gelar Liga Roshen menjadi sangat sulit.