Di dalam dan di luar lapangan... Ronaldo dan sejarah menjadi bagian dari 5 tantangan yang menanti Postecoglou di Al-Nassr

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan yang menanti setiap pelatih Al-Nassr adalah meraih gelar apa pun, terutama karena klub tersebut belum pernah memenangkan gelar resmi apa pun sejak 2021. Namun, segalanya berubah total setelah kedatangan Jesus.

Pelatih asal Portugal ini membawa Al-Nassr meraih gelar pertama dalam 5 tahun terakhir, sekaligus gelar liga pertama dalam 7 tahun penuh, sehingga membuat tugas bagi penerusnya menjadi lebih berat; kini yang dituntut bukan lagi sekadar meraih gelar tertentu.

Postecoğlu akan dituntut untuk meraih gelar besar, demi membuktikan kesuksesannya bersama Al-Nassr, terutama Liga Champions Asia, atau setidaknya Liga Saudi.

Yang paling sulit dalam tugas tersebut adalah bahwa Postecoglou membawa filosofi yang berbeda dari Jesus; memang keduanya mirip dalam hal kekuatan serangan, dominasi, dan penguasaan bola, namun filosofi Postecoglou lebih kompleks dan terperinci, sehingga membutuhkan kerja ekstra.

Kini, pelatih asal Australia itu dituntut untuk meyakinkan para juara Liga Saudi agar bekerja lebih keras, memahami lebih banyak taktik, dan melakukan hal-hal yang lebih rumit, dan mungkin hal itu lebih sulit daripada sekadar menyampaikan ide-ide tersebut kepada mereka.