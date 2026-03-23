Di Canio: "Tanpa Leao, Milan lebih solid. Dia marah padaku? Aku nggak peduli, dia kan bukan sepupuku. Pio Esposito? Itu cerita lain sama sekali"

“Sejujurnya, harus diakui bahwa di Italia, jika ingin berkembang, kita harus mencontoh Spanyol atau Prancis: tidak ada tim yang memiliki pemain yang selalu membuat publik berkata, ‘Ya, tapi kalau saja dia bisa.’ Satu ‘tapi’ saja, dalam sepak bola kelas atas, sudah terlalu banyak: dengan dia, kamu selalu menggunakan 5-6 ‘tapi’. Hanya di Italia, mungkin karena kita kurang berbakat, kita mulai terbiasa menoleransi hal itu: itu urusan Milan, tapi jika ingin berkembang, mereka tidak boleh memiliki pemain yang tidak tahu cara bangkit, dan ‘tapi’ ini ‘tapi’ itu. Berapa harganya? Satu euro, ya sudah, kita coba. Delapan juta, jika harus memperpanjang kontrak, saya tidak tahu.”





“Tare? Saya pikir tentang sikap di Olimpico, sepertinya jelas. Dia adalah seorang eksekutif yang serius, yang pernah bermain sepak bola dan berkecimpung di sepak bola, yang membangun Lazio dan membuatnya tampil baik, yang ingin membangun dimensi baru untuk Milan, dia tidak bisa menerima sikap seperti ini. Sedikit kekecewaan boleh saja, tapi masalahnya adalah pengelolaan secara umum untuk seorang pemain yang memiliki semua potensi, tapi usianya sudah 27 tahun. Jika dia lebih kuat saat berusia 22 tahun daripada 27 tahun, itu berarti nilainya berkurang: saya tidak melihat angka-angka, saya memikirkan gol-gol yang penting. Jika perbedaan terlihat tanpa Leao itu satu hal, tapi jika dia tidak bermain, Milan lebih solid: dalam delapan pertandingan, 21 gol dicetak dan dua kebobolan.”





“Apakah dia akan marah padaku? Tapi apa peduliku, apakah dia saudaraku atau sepupuku? Aku berbicara baik tentang banyak pemain lain, Yildiz dapat diandalkan dan serius. Ketika aku berbicara, aku berbicara tentang pemain hebat, bukan di bar kelurahanku di Quarticciolo.”





“Posisi penyerang? Tentu saja lebih baik baginya, karena di Italia dia mencetak lebih banyak gol. Masalahnya adalah apa yang kamu lakukan, apa yang kamu hasilkan selama pertandingan selain gol. Karena, jika saya punya pemain yang malas tapi mencetak tiga gol, saya akan menerimanya, tapi itu bahkan tidak terjadi di divisi lain. Milan, bagaimanapun, tidak bisa membiarkan hal ini. Saya tidak marah pada Leao, saya juga kesal padanya karena pada akhirnya saya pun berpikir: 188 sentimeter, banyak kualitas. Tapi sering kali Anda bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, memberi kesan bahwa kadang-kadang sepak bola, karena dia punya bakat alami, adalah hal biasa, tapi kesenangan sejatinya adalah studio rekaman atau peragaan busana. Tanpa baju seperti sebulan lalu, di musim dingin. Saya tidak mengatakan ini karena faktor estetika, tapi saya bertanya-tanya apakah hal ini bisa diterima di level profesional. Terlepas dari kesepakatan dengan merek, karena itu soal nafsu: jika mereka memberi uang untuk 20 menit foto, itu oke. Tapi peragaan busana… Zaman memang sudah berubah, tapi disiplinnya tidak. Dulu bisa dilakukan hal-hal tertentu, sekarang pendekatannya berbeda. Tapi aturannya tetap sama. Saya tidak mengatakan mereka harus menjualnya, mungkin dia akan berubah dan saya akan menjadi yang pertama mengubah pendapat saya. Saya siap menikmati bakat ini dalam ekspresi maksimalnya, seperti Yildiz yang tidak pernah mengecewakan dan hasilnya terlihat.”