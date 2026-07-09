Wawancara panjang Repubblica dengan Paolo Di Canio, komentator Sky Sport. Di antara topik yang dibahas adalah masa depan Tim Nasional: "Malagò adalah orang yang tepat. Ia memiliki hubungan institusional yang penting dan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Saya terharu mendengar pidatonya saat upacara pembukaan Olimpiade Milano-Cortina: ia berbicara dalam bahasa Inggris sambil mengagungkan sejarah, budaya, dan tradisi kita, dengan sikap layaknya seorang pemimpin sejati".
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Di Canio: "Setuju dengan Mancini. Kita memberi kesempatan kedua kepada narapidana seumur hidup, tapi kenapa kita malah pilih-pilih padanya?"
MALDINI DAN PELATIH BARU
"Malagò sedang menunggu Maldini, dan saya menyukai pemikiran Paolo: itu menunjukkan keseriusan, dia ingin tahu sejauh mana lingkup tugasnya. Malagò dan Maldini akan menjadi pasangan yang sempurna. Sebagai pelatih kepala, saya setuju baik Mancini maupun Conte, tapi jangan melampaui nama-nama ini."
MANCINI DAN CONTE
"Saat ini, Mancini menurut saya lebih cocok. Dia bekerja dengan baik bersama para pemain muda dan pandai menemukan bakat. Conte memang sangat hebat, tapi dia butuh rutinitas sehari-hari. Ada yang masih kesal pada Mancio karena cara dia pergi pada tahun 2023, tapi dia sudah meminta maaf: kita pun memberi kesempatan kedua kepada narapidana seumur hidup, lalu mengapa sekarang kita malah bersikap pilih-pilih padanya?"
KASUS BALOGUN
"Memalukan. Tidak dapat diterima, sebuah skandal. Sepak bola didasarkan pada aturan yang jelas: jika kamu diusir dari lapangan, skorsing berlaku otomatis. Tidak boleh ada pengecualian. Saya merasa jijik, ini telah menciptakan preseden yang serius. Piala Dunia yang tercemar? Secara umum ya, insiden ini telah merusak kredibilitas turnamen. Saya tidak pernah mendukung tim lawan, tapi memang pantas jika Amerika Serikat tersingkir oleh Belgia. Akan lucu jika Balogun mencetak gol bunuh diri, sebagai balasan bagi mereka yang mencoba bertindak licik."
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