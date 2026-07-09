"Memalukan. Tidak dapat diterima, sebuah skandal. Sepak bola didasarkan pada aturan yang jelas: jika kamu diusir dari lapangan, skorsing berlaku otomatis. Tidak boleh ada pengecualian. Saya merasa jijik, ini telah menciptakan preseden yang serius. Piala Dunia yang tercemar? Secara umum ya, insiden ini telah merusak kredibilitas turnamen. Saya tidak pernah mendukung tim lawan, tapi memang pantas jika Amerika Serikat tersingkir oleh Belgia. Akan lucu jika Balogun mencetak gol bunuh diri, sebagai balasan bagi mereka yang mencoba bertindak licik."