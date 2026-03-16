Paolo Di Canio, pakar sepak bola Sky, memuji Lazio di Sky Calcio Club: "Penonton seperti ini sungguh luar biasa, mereka membangkitkan semangat para pemain. Dari segi semangat, pertandingan ini terasa seperti final, dengan semangat kebersamaan dan perjuangan yang kembali muncul. Lazio memainkan sepak bola yang intens, sebagai persiapan untuk leg kedua Coppa Italia, karena jika dalam musim seperti ini kamu berhasil mencapai final sebuah kompetisi, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa.”
Di Canio mengkritik Milan dengan keras: "Tim tanpa karakter. Leao hanya berjalan-jalan, Pulisic bersikap seolah-olah tersinggung"
KRITIK TERHADAP LEAO
Di Canio menuding Leao: “Milan selalu kesulitan menghadapi tim-tim yang bahkan lebih lemah dari Lazio, terutama saat harus membangun serangan. Leao hanya berjalan-jalan, yang hanya memberikan solusi lewat serangan balik. Kamu tidak bisa melihat seorang pemain yang hanya berjalan-jalan selama 70 menit sementara yang lain berkorban, lalu marah karena tidak diberi umpan. Hal ini harus diselesaikan oleh Allegri. Hari ini Max marah seperti binatang karena melihat perselisihan ini, satu orang berusaha keras dan mencoba menghubungkan permainan (Pulisic, red), tapi tidak melakukannya dengannya (Leao, red)… kau sudah membuatku jengkel. Aku akan menggantikannya.”
TANPA KEPRIBADIAN
Di Canio melanjutkan pidatonya: "Milan adalah tim yang tidak punya karakter. Lupakan saja Modric yang menurutku mengesankan. De Winter, Leao yang seperti itu, Pulisic yang bersikap seolah-olah tersinggung dan tidak mau mengoper bola kepadanya. Ini adalah tim yang secara keseluruhan tidak punya karakter."