Di Canio mengkritik Milan dengan keras: "Tim tanpa karakter. Leao hanya berjalan-jalan, Pulisic bersikap seolah-olah tersinggung"

Di Canio menuding Leao: “Milan selalu kesulitan menghadapi tim-tim yang bahkan lebih lemah dari Lazio, terutama saat harus membangun serangan. Leao hanya berjalan-jalan, yang hanya memberikan solusi lewat serangan balik. Kamu tidak bisa melihat seorang pemain yang hanya berjalan-jalan selama 70 menit sementara yang lain berkorban, lalu marah karena tidak diberi umpan. Hal ini harus diselesaikan oleh Allegri. Hari ini Max marah seperti binatang karena melihat perselisihan ini, satu orang berusaha keras dan mencoba menghubungkan permainan (Pulisic, red), tapi tidak melakukannya dengannya (Leao, red)… kau sudah membuatku jengkel. Aku akan menggantikannya.”