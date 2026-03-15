Goal.com
Live
Leao Allegri MilanDAZN
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Di Canio: "Leao sudah kelewatan! Allegri marah besar. Pulisic bekerja keras, dia malah santai-santai saja"

Mantan penyerang tengah Lazio dan kini komentator TV ternama, Paolo Di Canio, berbicara dalam program "Club" dari studio Sky Sport pasca-pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-0 Milan dari Lazio. Hasil ini tidak hanya gagal membuka kembali persaingan Scudetto dengan memanfaatkan hasil imbang 1-1 Inter melawan Atalanta, tetapi juga membuat Inter menjauh dengan selisih 8 poin. 

Di Canio menuding Rafael Leao yang, menurutnya, tidak cukup berkontribusi untuk mempertahankan posisinya di tim ini dan bahkan berani bertengkar dengan Allegri saat diganti.

Inilah kata-katanya.

  • BERJALANLAH SELAMA 70 MENIT

    "Kamu tidak bisa membiarkan seorang pemain hanya berjalan-jalan selama 70 menit sementara yang lain bekerja keras. Bukan berarti seorang pemain ada di sana hanya untuk menerima dua umpan, lalu melakukan dua gerakan dan tidak mau bekerja keras. Pulisic diganti di Cremona dan dia kesal karena dia terus berlari dan tidak dalam kondisi prima, tapi pemain lain itu menyia-nyiakan empat serangan balik. Allegri sedang berusaha menyeimbangkan antara memberikan kesempatan lebih besar kepada satu atau yang lain."

  • ALLEGRI MARAH BESAR SEPERTI HEWAN

    "Dia menjalani pertandingan yang sama, bahkan lebih buruk, melawan Cremonese dan memilih untuk tetap mempertahankan Leao di lapangan. Padahal, hal itu sama sekali tidak membantu peluang untuk kembali bersaing dalam perebutan Scudetto. Hari ini Max marah besar karena—meski dia bilang, 'Tidak, kita harus tetap fokus pada target Liga Champions'—seorang pelatih memang seperti itu."

  • "SUDAH PUTUS"

    "Hari ini kamu lihat ada perselisihan dengan Pulisic, tapi kalau ada pemain yang saat tim tidak menguasai bola berusaha keras, ikut mengikat permainan, sedangkan dia tidak melakukannya... maka aku bilang, 'Cukup, kamu sudah membuatku jengkel'"

  • SEHARUSNYA DIBERHENTIKAN

    "Aku pasti sudah menggantinya. Kalau aku melihat ada ruang kosong, mungkin aku biarkan saja, tapi kalau harus memainkan dua penyerang, aku nggak bisa asal main. Kita tinggal 25 menit lagi sampai akhir pertandingan dan tujuannya adalah setidaknya bisa menyamakan kedudukan."

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Lazio crest
Lazio
LAZ
0