"Diouf itu kidal, gelandang tengah yang gemar menggiring bola, lalu bermain sebagai bek sayap. Ia kurang konsentrasi, kaki kanannya bukan kaki dominan... Spence? Di Italia, dia bermain dengan penutup mata... Dengan penutup mata pun dia bisa bermain. Padahal, dia menjadi starter di Piala Dunia bersama tim nasional terbaik ketiga di dunia. Kita tidak sedang membicarakan pemain sembarangan... Dia punya kemampuan fisik dan teknik.

Umpan yang dia berikan itu assist kelas Liga Primer: bolanya meluncur kencang, lawan mencetak gol bunuh diri atau rekan setim saya yang mencetak gol. Dia juga punya kemampuan teknik saat membawa bola keluar dari belakang. Memang, kadang-kadang dia akan lengah karena begitulah dia, tetapi jika kekurangan itu bisa dihilangkan, dia akan lebih mudah bermain sebagai bek sayap dengan atletisme, kualitas, dan teknik yang dimilikinya."