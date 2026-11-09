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Di Canio Sky ClubGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Di Canio: "Inter tak terbendung saat bermain seperti ini. Spence bermain dengan mata tertutup di Italia. Kalah dari AC Milan karena keputusan gegabah"

Inter
P. Di Canio
Transfers
Como
AC Milan
D. Spence
Serie A

Kemenangan atas Como telah mengubah narasi seputar Inter.

Inter mengalahkan Como 2-0 dan, setelah beberapa pekan yang terbilang sulit serta kritik luas yang terutama muncul menyusul kekalahan dalam derbi, kembali membalikkan narasi seputar klub. Setidaknya di Italia, perburuan terhadap Lazio di puncak klasemen kembali berlanjut dengan selisih satu poin, sama seperti saat memasuki jeda.

Dan justru kemenangan telak atas Como yang kisahnya bak dongeng, tim yang tampil dominan di Liga Champions lewat kemenangan 9-1 atas Lens yang menulis ulang sejarah klub dan sepak bola Italia, turut mendorong figur-figur televisi kawakan dan pengamat, seperti Paolo Di Canio dari studio Sky Sport, untuk secara terbuka menyatakan dukungan kuat terhadap dominasi Inter.

  • Absennya Lautaro Jadi Faktor? Thuram Tampil sebagai Pembeda

    "Absennya Lautaro berpengaruh. Dia seorang pemimpin. Bahkan saat kondisinya hanya 60%, terutama dalam pertandingan tertentu, dia punya kualitas teknik untuk melepaskan diri dari kawalan dan kemampuan menembak yang hanya dimiliki segelintir pemain... Namun, Thuram tampil sebagai pembeda. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir, ketika Inter kesulitan menciptakan peluang, dia terus bergerak, bekerja keras, mencari bola, dan menjelajah seluruh lini serang. Timnya yang berubah, dan hari ini kita melihat Inter yang sesungguhnya."

  • Di dalam klub ada antibodi yang kuat

    "Kita bisa sejenak keluar dari jalur karena terlalu nyaman, karena semuanya tampak mudah. Namun, bagaimana ketika segala sesuatunya tidak lagi berjalan sesuai harapan? Apakah kita bukan lagi tim yang sama? Hal baik dari Inter adalah klub ini punya semacam antibodi sehingga mereka tidak bisa merusak apa yang telah mereka bangun selama enam tahun terakhir. Mereka menyerap arahan klub dan budaya kerja yang serius di dalamnya."

  • Inter Tak Terbendung

    "Dalam 6 pertandingan pertama, kita berbicara tentang dominasi, tentang Inter yang sulit dilawan, dan itulah yang saya pikirkan ketika melihat mereka bermain seperti hari ini. Jika mereka kehilangan arah, mereka akan kembali menemukan ritmenya karena lingkungan di sana sehat dan serius. Aksi bertahan Akanji menunjukkan kakinya bertenaga, padahal mereka bermain pada tengah pekan: ini hanya soal mental, terlepas dari beberapa kekurangan yang mungkin mereka miliki, seperti banyak tim lainnya."

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  • PENDEKATAN BERUBAH

    "Kesegaran dan daya tanggap ini bukan hasil kebetulan, sama seperti ketika Inter kebobolan, itu juga bukan kebetulan. Pendekatan saat itu punya kelemahan: lamban, kurang sigap secara mental dan dalam mengalirkan bola, serta terlambat merebut kembali bola. Inilah Inter: ketika mereka menekan dan mendatangimu, bukan berarti tim-tim lain luar biasa dalam bertahan. Pergantian formasi melawan AC Milan menurut saya merupakan keputusan gegabah, karena itu membuat tim kehilangan identitas. Hal seperti ini juga bisa terjadi pada pelatih-pelatih terbaik di dunia."

  • Spence dengan perban

    "Diouf itu kidal, gelandang tengah yang gemar menggiring bola, lalu bermain sebagai bek sayap. Ia kurang konsentrasi, kaki kanannya bukan kaki dominan... Spence? Di Italia, dia bermain dengan penutup mata... Dengan penutup mata pun dia bisa bermain. Padahal, dia menjadi starter di Piala Dunia bersama tim nasional terbaik ketiga di dunia. Kita tidak sedang membicarakan pemain sembarangan... Dia punya kemampuan fisik dan teknik.

    Umpan yang dia berikan itu assist kelas Liga Primer: bolanya meluncur kencang, lawan mencetak gol bunuh diri atau rekan setim saya yang mencetak gol. Dia juga punya kemampuan teknik saat membawa bola keluar dari belakang. Memang, kadang-kadang dia akan lengah karena begitulah dia, tetapi jika kekurangan itu bisa dihilangkan, dia akan lebih mudah bermain sebagai bek sayap dengan atletisme, kualitas, dan teknik yang dimilikinya."