Inter mengalahkan Como 2-0 dan, setelah beberapa pekan yang terbilang sulit serta kritik luas yang terutama muncul menyusul kekalahan dalam derbi, kembali membalikkan narasi seputar klub. Setidaknya di Italia, perburuan terhadap Lazio di puncak klasemen kembali berlanjut dengan selisih satu poin, sama seperti saat memasuki jeda.
Dan justru kemenangan telak atas Como yang kisahnya bak dongeng, tim yang tampil dominan di Liga Champions lewat kemenangan 9-1 atas Lens yang menulis ulang sejarah klub dan sepak bola Italia, turut mendorong figur-figur televisi kawakan dan pengamat, seperti Paolo Di Canio dari studio Sky Sport, untuk secara terbuka menyatakan dukungan kuat terhadap dominasi Inter.