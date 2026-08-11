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Di Canio Leao Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Di Canio: "Allegri memiliki Napoli yang terkuras oleh Conte. Leao harus bersenang-senang di lapangan? Ah, sudahlah"

Serie A
AC Milan
SSC Napoli

Mantan penyerang itu membahas para protagonis Serie A

Paolo Di Canio, mantan penyerang dan kini menjadi komentator untuk Sky, dalam wawancara dengan Corriere della Sera membahas tim-tim besar di liga Italia, serta beberapa individu, kurang dari dua pekan sebelum Serie A dimulai.


LEAO DAN AC MILAN

"Kita selalu bertanya-tanya mengapa dia bermain bagus dalam empat pertandingan lalu kemudian berhenti. Pembicaraan tentang dirinya terus berlanjut, apakah dia akan bertahan atau pergi. Dia sudah melewati satu pelatih ke pelatih lain dan sikapnya selalu sama. Amorim bilang dia harus bersenang-senang. Tapi sudahlah, di lapangan siapa yang bersenang-senang? Orang berkeringat, bekerja, berlari, dan terutama berkorban. Kalau menang, Anda bisa bergembira, tetapi bersenang-senang itu hal yang berbeda. Sepakbola adalah pekerjaan, bukan berlatih dua atau tiga jam sehari. Ini adalah budaya yang terdiri dari banyak hal, pertama-tama dari sebuah klub yang bagus dalam memberi aturan dan membuatnya dipatuhi. Sepakbola bukan dunia yang terpisah, dan uang tidak ada hubungannya".


AMORIM

"Tentu saja dia termasuk di antara pelatih muda terbaik, tetapi dia akan punya banyak pekerjaan, sikapnya tahun lalu di Manchester United membuat saya terkesan. Baru mulai, karena alasan disiplin dia mencoret Rashford dari skuad. Dia ingin bersikap keras, dia mengambil posisi berseberangan dengan klub yang punya sejarah penting. Lalu dia menyingkirkan Mainoo, saya tidak menganggap itu tepat. Sekarang dia bilang Leao harus bersenang-senang... Saya tidak paham. Musik, peragaan busana, apakah itu juga termasuk?".


  • PETA PERSAINGAN

    "Inter terpisah jauh, lalu Juventus dan Napoli, setelah itu Milan dan Roma".


    INTER

    "Mereka punya kesadaran yang lebih besar, tim ini kuat. Nilai lebih Inter adalah klubnya: peran yang jelas, masing-masing menjalankan tugasnya sesuai fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Chivu memulai sebagai favorit juga karena tim-tim besar telah mengganti pelatih, mereka harus menemukan keseimbangan. Dia sudah memilikinya".


    ALLEGRI DAN NAPOLI

    "Dia mengambil alih tim yang terkuras oleh metode Conte, dia tahu cara mengelola, terbuka untuk berdiskusi. Dia bekerja tanpa berteriak. Masih ada sesuatu yang kurang untuk menghadapi dua kompetisi".


    COMO

    "Fabregas memainkan sepak bola yang menguras energi: vertikalitas, penguasaan bola. Liga Champions menguras energi, ini juga pertama kalinya bagi dia. Bermain di delapan besar teratas (untuk lolos kualifikasi) adalah ujian yang bagus. Sesuatu yang baru bagi semua orang".


    SPALLETTI

    "Dia sudah menemukan ukurannya, sekarang juga menjadi protagonis di bursa transfer. Dia memulai sebagai penantang utama Inter, seperti Napoli".


    MANCINI PELATIH TIMNAS ITALIA

    "Saya sudah menyatakan dukungan saya untuknya sejak jauh-jauh hari. Dia tahu bagaimana cara menang. Saya kesal mendengar pembicaraan soal pengkhianatan tingkat tinggi, masa iya? Di negara kita orang menyerukan pemulihan bagi para perampok, pembunuh, lalu Mancini tidak bisa direhabilitasi hanya karena dia pergi ke Arab Saudi? Intinya adalah hal lain: saya tidak lagi mendengar pembicaraan soal rasa memiliki. Melawan Bosnia seharusnya menjadi pertandingan hidup-mati, tetapi kita datang ke sana hanya untuk absen".


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