PETA PERSAINGAN

"Inter terpisah jauh, lalu Juventus dan Napoli, setelah itu Milan dan Roma".





INTER

"Mereka punya kesadaran yang lebih besar, tim ini kuat. Nilai lebih Inter adalah klubnya: peran yang jelas, masing-masing menjalankan tugasnya sesuai fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Chivu memulai sebagai favorit juga karena tim-tim besar telah mengganti pelatih, mereka harus menemukan keseimbangan. Dia sudah memilikinya".





ALLEGRI DAN NAPOLI

"Dia mengambil alih tim yang terkuras oleh metode Conte, dia tahu cara mengelola, terbuka untuk berdiskusi. Dia bekerja tanpa berteriak. Masih ada sesuatu yang kurang untuk menghadapi dua kompetisi".





COMO

"Fabregas memainkan sepak bola yang menguras energi: vertikalitas, penguasaan bola. Liga Champions menguras energi, ini juga pertama kalinya bagi dia. Bermain di delapan besar teratas (untuk lolos kualifikasi) adalah ujian yang bagus. Sesuatu yang baru bagi semua orang".





SPALLETTI

"Dia sudah menemukan ukurannya, sekarang juga menjadi protagonis di bursa transfer. Dia memulai sebagai penantang utama Inter, seperti Napoli".





MANCINI PELATIH TIMNAS ITALIA

"Saya sudah menyatakan dukungan saya untuknya sejak jauh-jauh hari. Dia tahu bagaimana cara menang. Saya kesal mendengar pembicaraan soal pengkhianatan tingkat tinggi, masa iya? Di negara kita orang menyerukan pemulihan bagi para perampok, pembunuh, lalu Mancini tidak bisa direhabilitasi hanya karena dia pergi ke Arab Saudi? Intinya adalah hal lain: saya tidak lagi mendengar pembicaraan soal rasa memiliki. Melawan Bosnia seharusnya menjadi pertandingan hidup-mati, tetapi kita datang ke sana hanya untuk absen".



