Paolo Di Canio, mantan penyerang dan kini menjadi komentator untuk Sky, dalam wawancara dengan Corriere della Sera membahas tim-tim besar di liga Italia, serta beberapa individu, kurang dari dua pekan sebelum Serie A dimulai.
LEAO DAN AC MILAN
"Kita selalu bertanya-tanya mengapa dia bermain bagus dalam empat pertandingan lalu kemudian berhenti. Pembicaraan tentang dirinya terus berlanjut, apakah dia akan bertahan atau pergi. Dia sudah melewati satu pelatih ke pelatih lain dan sikapnya selalu sama. Amorim bilang dia harus bersenang-senang. Tapi sudahlah, di lapangan siapa yang bersenang-senang? Orang berkeringat, bekerja, berlari, dan terutama berkorban. Kalau menang, Anda bisa bergembira, tetapi bersenang-senang itu hal yang berbeda. Sepakbola adalah pekerjaan, bukan berlatih dua atau tiga jam sehari. Ini adalah budaya yang terdiri dari banyak hal, pertama-tama dari sebuah klub yang bagus dalam memberi aturan dan membuatnya dipatuhi. Sepakbola bukan dunia yang terpisah, dan uang tidak ada hubungannya".
AMORIM
"Tentu saja dia termasuk di antara pelatih muda terbaik, tetapi dia akan punya banyak pekerjaan, sikapnya tahun lalu di Manchester United membuat saya terkesan. Baru mulai, karena alasan disiplin dia mencoret Rashford dari skuad. Dia ingin bersikap keras, dia mengambil posisi berseberangan dengan klub yang punya sejarah penting. Lalu dia menyingkirkan Mainoo, saya tidak menganggap itu tepat. Sekarang dia bilang Leao harus bersenang-senang... Saya tidak paham. Musik, peragaan busana, apakah itu juga termasuk?".