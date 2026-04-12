Di Bayern München, "kesalahan memang kadang-kadang terjadi": Toni Kroos belum sama sekali mengesampingkan Real Madrid - dan menjelaskan apa yang mengejutkannya pada leg pertama

Bayern, kata Kroos, "telah sepenuhnya menguasai pertandingan" setelah mencetak gol kedua. "Sebenarnya saya mengira mereka akan terus mendominasi dan mungkin bahkan memperlebar keunggulan mereka. Bahwa mereka akan tetap mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan mungkin menambah gol ketiga, keempat, atau kelima—tetapi yang terjadi justru sebaliknya."

Alih-alih dominasi Munich hingga akhir, Real justru semakin berbahaya sepanjang babak kedua. Manuel Neuer yang luar biasa di gawang Bayern menggagalkan beberapa peluang emas, namun pada menit ke-74 kiper berusia 40 tahun itu pun tak berdaya dan Kylian Mbappe mencetak gol untuk skor akhir 1-2 dari sudut pandang tim Spanyol.

Untuk leg kedua, Kroos antara lain mengandalkan kualitas individu Mbappe atau Vinicius Junior. "Kita lihat di sini: Bayern juga tidak bisa menghalau semua serangan, pasti ada kesalahan di sana-sini," tegas mantan pemain timnas Jerman yang mengakhiri kariernya pada 2024 itu. "Misalnya, kamu punya Vini dan Mbappe melawan Stanisic (Josip, red.) atau Laimer (Konrad, red.), dalam situasi satu lawan satu selalu ada peluang, kita tidak perlu membahas itu."

Namun, Real harus memiliki "satu atau dua solusi lebih banyak dengan bola daripada hanya mengandalkan serangan balik" di Allianz Arena dibandingkan dengan leg pertama, jelas Kroos. "Pada akhirnya, kamu harus sedikit membuka permainan, ikut bermain, untuk menemukan solusi sendiri. Itulah yang sering menjadi masalah, bahwa mereka kesulitan melakukannya."