"Menurut saya, dari sudut pandang Real, kamu harus bisa mencapai menit ke-70 dengan peluang untuk lolos," kata Kroos dalam podcast Einfach mal Luppen, yang ia kelola bersama saudaranya Felix, menanggapi leg kedua pada Rabu nanti. "Jika kamu tiba di sana dengan skor 0-0, 1-1, atau unggul 1-0, maka kamu sudah kembali dalam kondisi mental yang baik. Real Madrid akan selalu berbahaya dan selalu dianggap berbahaya, bahkan oleh Bayern di kandang sendiri."
Di Bayern München, "kesalahan memang kadang-kadang terjadi": Toni Kroos belum sama sekali mengesampingkan Real Madrid - dan menjelaskan apa yang mengejutkannya pada leg pertama
Bayern sempat memimpin lewat gol Luis Diaz menjelang akhir babak pertama pada pertandingan leg pertama hari Selasa, dan tak lama setelah babak kedua dimulai, Harry Kane menambah keunggulan. Kroos merasa heran karena juara Bundesliga itu tidak langsung memastikan kemenangan lebih awal.
"Dengan keunggulan 2-0, seharusnya kami sudah bisa memastikan kemenangan secara mental dan menghilangkan segala keraguan. Saya terkejut bahwa Bayern kemudian mulai sedikit mundur dan bertahan dengan intensitas yang lebih rendah," kata Kroos, yang pindah dari Munich ke Madrid pada 2014 dan dalam sepuluh tahun bersama Real Madrid, antara lain meraih lima gelar Liga Champions bersama Los Blancos.
Toni Kroos masih percaya pada Real Madrid: "Bayern pun tidak selalu bisa menghalau semua serangan"
Bayern, kata Kroos, "telah sepenuhnya menguasai pertandingan" setelah mencetak gol kedua. "Sebenarnya saya mengira mereka akan terus mendominasi dan mungkin bahkan memperlebar keunggulan mereka. Bahwa mereka akan tetap mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan mungkin menambah gol ketiga, keempat, atau kelima—tetapi yang terjadi justru sebaliknya."
Alih-alih dominasi Munich hingga akhir, Real justru semakin berbahaya sepanjang babak kedua. Manuel Neuer yang luar biasa di gawang Bayern menggagalkan beberapa peluang emas, namun pada menit ke-74 kiper berusia 40 tahun itu pun tak berdaya dan Kylian Mbappe mencetak gol untuk skor akhir 1-2 dari sudut pandang tim Spanyol.
Untuk leg kedua, Kroos antara lain mengandalkan kualitas individu Mbappe atau Vinicius Junior. "Kita lihat di sini: Bayern juga tidak bisa menghalau semua serangan, pasti ada kesalahan di sana-sini," tegas mantan pemain timnas Jerman yang mengakhiri kariernya pada 2024 itu. "Misalnya, kamu punya Vini dan Mbappe melawan Stanisic (Josip, red.) atau Laimer (Konrad, red.), dalam situasi satu lawan satu selalu ada peluang, kita tidak perlu membahas itu."
Namun, Real harus memiliki "satu atau dua solusi lebih banyak dengan bola daripada hanya mengandalkan serangan balik" di Allianz Arena dibandingkan dengan leg pertama, jelas Kroos. "Pada akhirnya, kamu harus sedikit membuka permainan, ikut bermain, untuk menemukan solusi sendiri. Itulah yang sering menjadi masalah, bahwa mereka kesulitan melakukannya."
FC Bayern vs. Real Madrid: Persiapan yang Berbeda Menjelang Leg Kedua
Tiga hari setelah kekalahan dari Bayern, Real harus menelan kekecewaan berikutnya pada hari Jumat. Di LaLiga, tim asal Madrid itu hanya mampu bermain imbang 1-1 di kandang melawan FC Girona - termasuk kembali adanya kontroversi wasit. Karena FC Barcelona yang diperkuat Lamine Yamal yang luar biasa itu menang 4-1 dalam derby kota melawan Espanyol keesokan harinya, selisih poin Real dari puncak klasemen kini sudah mencapai sembilan poin dengan tujuh pekan tersisa hingga akhir musim.
Uji coba Bayern menjelang leg kedua berjalan jauh lebih menggembirakan dengan kemenangan telak 5-0 atas FC St. Pauli pada Sabtu malam. Dalam pertandingan tersebut, FCB memecahkan rekor gol Bundesliga mereka sendiri dari musim 1971/72 (101 gol), dengan Leon Goretzka mencetak gol penentu. Setelah 29 pekan, Bayern kini telah mencetak 105 gol di Bundesliga.
Ringkasan Babak Perempat Final Liga Champions
Atlético Madrid vs. FC Barcelona
Leg pertama: 2-0
Leg kedua: Selasa (14 April), pukul 21.00
FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain
Leg pertama: 0:2
Leg kedua: Selasa (14 April), pukul 21.00
FC Bayern München vs. Real Madrid
Leg pertama: 2:1
Leg kedua: Rabu (15 April), pukul 21.00
FC Arsenal vs. Sporting Lisbon
Leg pertama: 1-0
Leg kedua: Rabu (15 April), pukul 21.00