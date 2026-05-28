Di bawah bayang-bayang Yan Diomande dan kawan-kawan: "Lionel Messi" RB Leipzig mengalami tahun yang tak terlupakan

Pada musim pertamanya yang penuh bersama The Bulls, kualitas Maksimovic justru jarang terlihat. Meskipun pada awal musim ia terhambat oleh cedera paha dan karenanya hampir tidak mendapatkan menit bermain selama pramusim, situasinya tidak membaik bahkan setelah ia berhasil mengejar ketertinggalan dalam latihan dan secara teori sudah siap diturunkan oleh pelatih Ole Werner.

Dia mencatatkan menit pertamanya saat masuk sebagai pemain pengganti pada pekan ke-3 dalam laga kandang melawan 1. FC Köln; setidaknya di Bundesliga, dia masih menambah lima penampilan singkat hingga jeda musim dingin. Di Piala DFB, dia juga mendapat kesempatan bermain dua kali – setelah tampil hampir 20 menit melawan Energie Cottbus di babak kedua, di babak 16 besar dia hanya bermain selama dua menit.

Kemudian tibalah jeda musim dingin dan bagi Maksimovic, ini menjadi titik balik yang lebih berat dalam peluangnya yang memang sudah sangat terbatas untuk tampil di pertandingan. Sejak saat itu, Werner hampir tidak lagi mengandalkan pemain muda tersebut. Sejak pekan ke-20, pemain berusia 18 tahun ini hanya masuk skuad lima kali; dalam sebelas pertandingan resmi sisanya, Werner sama sekali tidak memainkannya. Akibatnya, total menit bermainnya di pertandingan resmi hanya 108 menit dalam sepuluh penampilan singkat—tidak ada yang lebih dari 23 menit—tanpa satu pun kontribusi gol. Sebelum musim dimulai, kedua belah pihak tentu membayangkan hal yang berbeda.

Namun, di Leipzig, belum ada yang berpikir untuk menyerah. Pada akhir tahun lalu, Werner menekankan bahwa Maksimovic cukup berbakat untuk bersaing di tim Leipzig yang berkualitas tinggi, tetapi ia masih perlu meningkatkan kondisi fisiknya agar bisa secara rutin menuntut waktu bermain.

"Dia semakin mendekati targetnya selangkah demi selangkah, cara kerjanya sangat saya sukai, karena dia sangat jelas dan tahu persis hal-hal apa yang harus dia perbaiki, dan melakukannya dengan semangat serta kesediaan yang tinggi," puji pelatih RBL tersebut. "Ini adalah pemain yang akan terus memberikan banyak kebahagiaan bagi kami, karena secara alami dia melihat hal-hal di lapangan yang jarang dilihat orang lain dan secara teknis memiliki semua kemampuan. Jika dia telah melangkah ke tahap berikutnya, dia akan menjadi pemain yang luar biasa."

Untuk menghindari kegagalan seperti musim lalu, kini juga dibicarakan kemungkinan peminjaman pemain berusia 19 tahun ini. Menurut informasi dariSky, pihak Leipzig sedang mempertimbangkan untuk mengirim Maksimovic ke klub lain selama satu tahun, di mana dia bisa mengasah ketangguhan kompetitifnya. Dengan demikian, keputusan ada di tangan sang pemain sendiri, apakah dia ingin menghadapi persaingan ketat di lini serang Leipzig atau lebih memilih mengumpulkan pengalaman bermain di klub lain.