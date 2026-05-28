Andrija MaksimovicGetty Images
Di bawah bayang-bayang Yan Diomande dan kawan-kawan: "Lionel Messi" RB Leipzig mengalami tahun yang tak terlupakan

Dalam perebutan Andrija Maksimovic musim panas lalu, RB Leipzig berhasil mengungguli para pesaing yang sebagian di antaranya merupakan klub-klub papan atas. Namun, pemain muda yang semula sangat diunggulkan ini belum juga menemukan performa terbaiknya bersama The Bulls. Apakah ia akan hengkang pada musim panas nanti?

Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Chelsea FC, West Ham United — daftar klub yang sangat ingin merekrut Andrija Maksimovic pada musim panas lalu seolah tak ada habisnya. Mengingat persaingan yang begitu ketat, pada akhirnya cukup mengejutkan bahwa RB Leipzig-lah yang berhasil memenangkan persaingan dan membawa pemain berusia 18 tahun itu ke Bundesliga dengan biaya transfer sedikit di atas 14 juta euro.

Pemain muda ini adalah "talenta terbaik di kelas usianya, yang bertekad untuk terus meningkatkan kemampuannya setiap hari dan memainkan peran sentral di RB Leipzig dalam jangka menengah," jelas Direktur Olahraga Leipzig Marcel Schäfer saat itu: "Kami telah memantau perkembangannya dengan cermat pada musim pertamanya di tim senior dan yakin bahwa ia sudah siap untuk melangkah ke tahap berikutnya."

  • Memang tidak mengherankan jika begitu banyak klub berebut Maksimovic pada bursa transfer musim panas lalu. Pada musim profesional pertamanya bersama Red Star Belgrade, pemain yang saat itu berusia 17 tahun ini tampil memukau di segala lini. Ia menyumbang 20 kontribusi gol (sepuluh gol, sepuluh assist) dalam 45 pertandingan resmi di semua kompetisi untuk klub papan atas Serbia tersebut, dan ia meninggalkan kesan yang mendalam terutama melalui penampilannya di Liga Champions.

    Pada usia 17 tahun dan 188 hari, Maksimovic bahkan memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang selalu masuk starting eleven dalam lima penampilan pertamanya di Liga Champions, menggantikan Vincent Kompany—yang kini menjadi pelatih FC Bayern München dan mantan bek top. Pemain asal Belgia itu sebelumnya memegang "rekor" tersebut selama lebih dari 20 tahun.

    Dengan konsistensi yang luar biasa, pemain muda asal Serbia ini membuat pusing semua barisan pertahanan di liga domestik berkat dinamika, kecerdasan bermain dan mengoper, serta kemampuan menggiring bola yang luar biasa. Julukan "Messi" yang ia dapatkan bukanlah karena bakatnya yang tak diragukan lagi mirip, melainkan karena kemiripan fisiknya dengan pemain Argentina yang luar biasa, Lionel Messi. Saat masih kecil, ia diberi julukan ini oleh kakaknya karena pada saat itu ia memiliki potongan rambut yang sama dengan "La Pulga".

    Andrija Maksimovic hampir tidak pernah mendapat kesempatan bermain di Leipzig

    Pada musim pertamanya yang penuh bersama The Bulls, kualitas Maksimovic justru jarang terlihat. Meskipun pada awal musim ia terhambat oleh cedera paha dan karenanya hampir tidak mendapatkan menit bermain selama pramusim, situasinya tidak membaik bahkan setelah ia berhasil mengejar ketertinggalan dalam latihan dan secara teori sudah siap diturunkan oleh pelatih Ole Werner.

    Dia mencatatkan menit pertamanya saat masuk sebagai pemain pengganti pada pekan ke-3 dalam laga kandang melawan 1. FC Köln; setidaknya di Bundesliga, dia masih menambah lima penampilan singkat hingga jeda musim dingin. Di Piala DFB, dia juga mendapat kesempatan bermain dua kali – setelah tampil hampir 20 menit melawan Energie Cottbus di babak kedua, di babak 16 besar dia hanya bermain selama dua menit.

    Kemudian tibalah jeda musim dingin dan bagi Maksimovic, ini menjadi titik balik yang lebih berat dalam peluangnya yang memang sudah sangat terbatas untuk tampil di pertandingan. Sejak saat itu, Werner hampir tidak lagi mengandalkan pemain muda tersebut. Sejak pekan ke-20, pemain berusia 18 tahun ini hanya masuk skuad lima kali; dalam sebelas pertandingan resmi sisanya, Werner sama sekali tidak memainkannya. Akibatnya, total menit bermainnya di pertandingan resmi hanya 108 menit dalam sepuluh penampilan singkat—tidak ada yang lebih dari 23 menit—tanpa satu pun kontribusi gol. Sebelum musim dimulai, kedua belah pihak tentu membayangkan hal yang berbeda.

    Namun, di Leipzig, belum ada yang berpikir untuk menyerah. Pada akhir tahun lalu, Werner menekankan bahwa Maksimovic cukup berbakat untuk bersaing di tim Leipzig yang berkualitas tinggi, tetapi ia masih perlu meningkatkan kondisi fisiknya agar bisa secara rutin menuntut waktu bermain.

    "Dia semakin mendekati targetnya selangkah demi selangkah, cara kerjanya sangat saya sukai, karena dia sangat jelas dan tahu persis hal-hal apa yang harus dia perbaiki, dan melakukannya dengan semangat serta kesediaan yang tinggi," puji pelatih RBL tersebut. "Ini adalah pemain yang akan terus memberikan banyak kebahagiaan bagi kami, karena secara alami dia melihat hal-hal di lapangan yang jarang dilihat orang lain dan secara teknis memiliki semua kemampuan. Jika dia telah melangkah ke tahap berikutnya, dia akan menjadi pemain yang luar biasa."

    Untuk menghindari kegagalan seperti musim lalu, kini juga dibicarakan kemungkinan peminjaman pemain berusia 19 tahun ini. Menurut informasi dariSky, pihak Leipzig sedang mempertimbangkan untuk mengirim Maksimovic ke klub lain selama satu tahun, di mana dia bisa mengasah ketangguhan kompetitifnya. Dengan demikian, keputusan ada di tangan sang pemain sendiri, apakah dia ingin menghadapi persaingan ketat di lini serang Leipzig atau lebih memilih mengumpulkan pengalaman bermain di klub lain.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG ARTHUR CHAVES AUGSBURGGetty Images

    Maksimovic adalah salah satu dari beberapa pemain Leipzig yang mengalami "kesulitan"

    Maksimovic bisa jadi salah satu dari beberapa pemain Leipzig yang mungkin akan mencari perubahan suasana pada musim panas nanti. Agak terhalangi oleh penampilan gemilang pemain seperti Yan Diomande dan Romulo—yang keduanya langsung bersinar pada musim pertama mereka bersama The Bulls dan menjadi faktor penting dalam perjalanan kembali ke Liga Champions—beberapa pemain lain, termasuk Maksimovic, mengalami masa-masa sulit.

    Leipzig menghabiskan total 72 juta euro tahun lalu untuk Conrad Harder, Johan Bakayoko, Ezechiel Banzuzi, dan Maksimovic, namun tak satu pun dari mereka benar-benar mampu meyakinkan. Peminjaman atau bahkan penjualan bukanlah hal yang mustahil. Setidaknya dalam kasus pemain Serbia berusia 18 tahun ini, tampaknya bab Leipzig masih bisa menjadi bab yang sukses bagi kedua belah pihak dengan sedikit waktu adaptasi.

