Mantan pelatih FC Liverpool dan BVB mengaku sebagai penggemar sang penyerang dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Bild.
Di bawah asuhan Julian Nagelsmann, posisinya cukup sulit: Jürgen Klopp mengaku sebagai penggemar pemain cadangan di tim nasional Jerman
"Dia telah bekerja keras untuk meraih kesuksesannya," kata Klopp sambil menekankan, "Saya suka cara dia bermain." Dalam hal ini, Kepala Divisi Sepak Bola Global Red Bull saat ini merujuk pada karier Undav yang tidak biasa, yang tidak pernah mengikuti akademi sepak bola dan baru menemukan jalannya ke sepak bola profesional melalui SV Meppen.
Melalui Union Saint-Gilloise dan Brighton & Hove Albion, dia akhirnya bergabung dengan VfB pada 2024, di mana pemain yang kini berusia 29 tahun itu benar-benar bersinar dan, setelah dipinjamkan selama satu tahun, menjadi rekrutan termahal klub Swabia tersebut. Pada musim ini, Undav menjadi penyerang Jerman paling tajam dengan 37 kontribusi gol (24 gol, 13 assist). Namun, ia tidak memiliki tempat reguler di Piala Dunia.
Sebaliknya, ia hanya mendapat peran sebagai pemain cadangan di bawah asuhan Nagelsmann. Oleh karena itu, seputar kemenangan 2-1 atas Ghana dalam turnamen bulan Maret, perdebatan nasional mengenai penanganan pelatih tim nasional terhadap Undav pun berkobar. Meskipun penyerang VfB tersebut mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir, pria berusia 38 tahun itu tetap melontarkan kritik secara terbuka.
Nagelsmann meminta maaf secara terbuka kepada Undav
"Jika dia sudah berlari selama 70 menit sebelumnya, saya tidak tahu apakah dia bisa mencetak gol seperti itu. Itu adalah langkah yang cukup jauh, yang setelah 70 menit – terutama mengingat cuaca musim panas yang mencapai 42 derajat – bisa jadi sulit baginya," katanya sambil menjelaskan bahwa sang penyerang akan menempatkan dirinya di bawah tekanan dengan keinginannya untuk menjadi pemain inti: "Dari sudut pandang itu, tidak masalah bagi saya jika dia mulai mencetak lebih sedikit gol. Jika dia bisa mengatasinya dengan baik, silakan saja."
Tak lama setelah itu, Nagelsmann melakukan perubahan 180 derajat. Dalam acara bincang-bincang "Bestbesetzung" di MagentaTV, ia meminta maaf atas pernyataannya. "Itu tidak benar dan juga terlalu keras bagi publik." Kesadaran itu juga muncul dari percakapan dengan istrinya, Lena. Nagelsmann juga mengungkapkan bahwa ia "langsung meminta maaf kepada Deniz keesokan harinya" - dan Undav pun "syukurlah" menerima permintaan maafnya.
Di lini serang Jerman, Kai Havertz dan Florian Wirtz akan menjadi andalan. Terutama Havertz, "yang kini kembali dalam performa terbaiknya", juga menjadi elemen kunci bagi Klopp untuk meraih kesuksesan di Piala Dunia: "Dia sangat penting!"
Jamal Musiala, Nick Woltemade, dan Leroy Sane juga memiliki peluang bagus untuk mendapatkan tempat di starting line-up pada Piala Dunia di luar negeri.
Undav bahkan bisa masuk ke dalam sejarah VfB
Dengan 37 poin golnya, Undav kini menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol sepanjang masa VfB. Untuk menyamai rekor Mario Gomez pada musim 2008/09—yang menurut database Opta mencatatkan 35 gol dan enam assist—Undav masih membutuhkan empat kontribusi gol lagi. Untuk itu, ia masih memiliki tiga pertandingan Bundesliga dan final Piala Jerman melawan FC Bayern München.
Jika Undav berhasil mencatatkan namanya dalam buku sejarah, hal itu akan menjadi tanda kuat bagi manajemen klub dalam negosiasi kontrak barunya. Undav dikabarkan meminta gaji dalam jumlah rekor, namun kesepakatan tampaknya masih mungkin tercapai.
Rekor klub VfB Stuttgart terancam: Perbandingan antara Deniz Undav dan Mario Gomez
Musim Pemain Pertandingan Gol Assist Poin (Total) 2008/09 Mario Gomez 44 35 6 41 2025/26 Deniz Undav 42 24 13 37