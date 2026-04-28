Di bawah asuhan Julian Nagelsmann, posisinya cukup sulit: Jürgen Klopp mengaku sebagai penggemar pemain cadangan di tim nasional Jerman

"Dia telah bekerja keras untuk meraih kesuksesannya," kata Klopp sambil menekankan, "Saya suka cara dia bermain." Dalam hal ini, Kepala Divisi Sepak Bola Global Red Bull saat ini merujuk pada karier Undav yang tidak biasa, yang tidak pernah mengikuti akademi sepak bola dan baru menemukan jalannya ke sepak bola profesional melalui SV Meppen.

Melalui Union Saint-Gilloise dan Brighton & Hove Albion, dia akhirnya bergabung dengan VfB pada 2024, di mana pemain yang kini berusia 29 tahun itu benar-benar bersinar dan, setelah dipinjamkan selama satu tahun, menjadi rekrutan termahal klub Swabia tersebut. Pada musim ini, Undav menjadi penyerang Jerman paling tajam dengan 37 kontribusi gol (24 gol, 13 assist). Namun, ia tidak memiliki tempat reguler di Piala Dunia.

Sebaliknya, ia hanya mendapat peran sebagai pemain cadangan di bawah asuhan Nagelsmann. Oleh karena itu, seputar kemenangan 2-1 atas Ghana dalam turnamen bulan Maret, perdebatan nasional mengenai penanganan pelatih tim nasional terhadap Undav pun berkobar. Meskipun penyerang VfB tersebut mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir, pria berusia 38 tahun itu tetap melontarkan kritik secara terbuka.