Napoli menerima pukulan baru usai laga seru melawan Roma yang berakhir imbang 3-3, di mana I Partenopei sempat unggul dua kali sebelum gagal meraih kemenangan.

Setelah luapan kemarahannya terhadap wasit usai Roma mencetak gol penyama kedudukan, Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, menerima kartu merah.

Menurut Tuttosport, "Hakim olahraga Serie A, Gerardo Mastrandrea, mengumumkan skorsing dua pertandingan bagi Allegri dan denda sebesar 10 ribu euro, sesuai dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah berakhirnya pekan kedelapan kompetisi".

Pernyataan itu menjelaskan bahwa hukuman tersebut dijatuhkan karena sang pelatih melontarkan "ucapan menghina" kepada wasit pada menit terakhir waktu normal babak kedua, sebelum ia melontarkan kepada mereka "ucapan yang mengandung ketidakhormatan yang sangat besar di dalam ruang ganti", disertai sikap agresif terhadap salah satu ofisial tim lawan.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu diamati oleh wasit pertandingan dan wasit keempat, sementara insiden terakhir diamati oleh para kolaborator kantor penuntut olahraga.

Dengan demikian, Allegri tidak akan dapat memimpin Napoli dari area teknik selama dua pertandingan melawan Monza, yang dijadwalkan Rabu, dan Juventus di Turin, Minggu mendatang.