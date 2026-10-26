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SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Di bawah ancaman sanksi yang lebih berat: larangan dan denda jauhkan Allegri dari laga puncak Juventus

Juventus vs SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Serie A
SSC Napoli vs Roma
Roma
Monza vs SSC Napoli
Monza
M. Allegri
B. Badiashile
L. Spinazzola
Italia
Prancis

Pukulan Beruntun Menghantam Napoli: Dua Cedera Memperdalam Krisis Lini Pertahanan

Napoli menerima pukulan baru usai laga seru melawan Roma yang berakhir imbang 3-3, di mana I Partenopei sempat unggul dua kali sebelum gagal meraih kemenangan.

Setelah luapan kemarahannya terhadap wasit usai Roma mencetak gol penyama kedudukan, Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, menerima kartu merah.

Menurut Tuttosport, "Hakim olahraga Serie A, Gerardo Mastrandrea, mengumumkan skorsing dua pertandingan bagi Allegri dan denda sebesar 10 ribu euro, sesuai dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah berakhirnya pekan kedelapan kompetisi".

Pernyataan itu menjelaskan bahwa hukuman tersebut dijatuhkan karena sang pelatih melontarkan "ucapan menghina" kepada wasit pada menit terakhir waktu normal babak kedua, sebelum ia melontarkan kepada mereka "ucapan yang mengandung ketidakhormatan yang sangat besar di dalam ruang ganti", disertai sikap agresif terhadap salah satu ofisial tim lawan.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu diamati oleh wasit pertandingan dan wasit keempat, sementara insiden terakhir diamati oleh para kolaborator kantor penuntut olahraga.

Dengan demikian, Allegri tidak akan dapat memimpin Napoli dari area teknik selama dua pertandingan melawan Monza, yang dijadwalkan Rabu, dan Juventus di Turin, Minggu mendatang.

  • Napoli mengajukan banding, sanksi baru berpotensi menanti

    Napoli mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding atas hukuman larangan bermain dua pertandingan, seraya menegaskan bahwa mereka telah meminta untuk melihat dokumen perkara, tanpa mengungkap dasar-dasar yang akan menjadi pijakan dalam pengajuan banding tersebut.

    Dalam perkembangan lain, pernyataan yang disematkan kepada Allegri setelah pertandingan dan sebelum konferensi persnya bisa saja membuka pintu bagi prosedur terpisah dari pihak jaksa olahraga.

    Menurut laporan tersebut, sang pelatih berkomentar mengenai Roma: "Tahun lalu mereka memasukkan Liga Champions ke dalam kantong mereka.. mereka selalu sama saja".

    Tuttosport menyebutkan: "Pernyataan ini tidak tercantum dalam keputusan hakim olahraga, yang berarti kemungkinan dibukanya prosedur terpisah masih terbuka, dan belum menjadi keputusan yang diumumkan hingga saat ini".

    Dalam keputusan-keputusan lainnya, Kialonda Gaspar, pemain Lecce, dijatuhi hukuman larangan bermain dua pertandingan, sementara denda dijatuhkan kepada sejumlah klub, di antaranya Lecce sebesar 15 ribu euro, Udinese sebesar 3 ribu euro, serta Cagliari, Lazio, dan Parma masing-masing sebesar dua ribu euro.

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  • Pukulan baru bagi lini belakang Napoli: absennya sejumlah pemain penting jelang laga kontra Juventus

    Napoli juga mendapat pukulan baru, setelah pemeriksaan medis mengungkap cedera dua bek mereka, Benoit Badiashile dan Leonardo Spinazzola, sehingga duet tersebut akan absen pada laga melawan Juventus, selain pertandingan menghadapi Monza dan Porto.

    Tim tengah bersiap menghadapi Monza, Rabu, dalam ajang Serie A Italia, sebelum laga melawan Juventus pada Minggu mendatang, di saat pelatih Massimiliano Allegri terus bergelut dengan krisis cedera yang berdampak pada lini belakangnya, terutama dengan absennya Amir Rrahmani pada laga-laga terakhir.

    Napoli mengumumkan, dalam laporannya tentang sesi latihan, bahwa Badiashile menjalani pemeriksaan yang menunjukkan ia mengalami robekan tingkat sedang pada otot rektus femoris di paha kanan.

    Adapun Spinazzola, ia mengalami kelelahan otot pada menit-menit terakhir laga melawan Roma, sebelum pemeriksaan mengungkap adanya robekan tingkat pertama pada otot bisep femoris di paha kanan.

    Sementara itu, Tuttosport melanjutkan: "Laporan tersebut memastikan kembalinya Rrahmani ke latihan bersama tim, sebuah perkembangan positif bagi Allegri, yang mungkin lebih memilih mengistirahatkan sang bek saat melawan Monza untuk mempersiapkannya menghadapi Juventus."

    Badiashile dan Spinazzola diperkirakan akan absen pada pertandingan melawan Monza, Juventus, dan Porto di Liga Champions. Badiashile juga akan absen pada laga melawan Lazio, sementara peluang Spinazzola untuk tampil pada pertandingan tersebut masih terbuka.

    Badiashile mungkin akan kembali ke lapangan saat melawan Torino pada 21 November, atau pada laga Eropa penting di kandang lawan menghadapi Manchester City, sehingga Allegri menemukan dirinya menghadapi tantangan baru untuk mengembalikan keseimbangan pada pertahanan Napoli pada fase yang padat pertandingan.

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