‘Di balik seorang pria’ - Mengapa Pep Guardiola Bukanlah ‘GOAT’ Liga Premier Saat Isu Kepindahan Semakin Menguat di Sekitar Pelatih Man City

Inti dari argumen ini terletak pada tingkat dukungan institusional yang diberikan kepada Guardiola dibandingkan dengan tugas berat yang dihadapi Ferguson di Old Trafford. Pulis menyoroti bahwa sementara jajaran pimpinan City telah disiapkan khusus untuk kedatangan pelatih asal Catalan itu, Ferguson harus merombak klub yang telah menghabiskan hampir dua dekade dalam masa-masa sulit.

Dia menjelaskan: "Jika Anda melihat kembali saat Pep bergabung dengan City pada 2016 dan betapa mulusnya mereka berdua saling beradaptasi, Anda juga harus mengingat apa yang sudah ada sebelum dia ditunjuk. Baik Txiki Begiristain maupun Ferran Soriano sudah berada di klub, sebagai direktur sepak bola dan kepala eksekutif, dan keduanya pernah bekerja dengan Pep di Barcelona.

"Mereka menginginkannya di City dan keduanya memahami identitas serta arah yang ingin dia bawa ke klub saat akhirnya mengambil alih kendali. Mancini dan Pellegrini adalah dua karakter yang sangat berbeda, tetapi keduanya tampil luar biasa di City dan keduanya memenangkan gelar di sana.

Ketika Sir Alex tiba di United, mereka belum pernah menjuarai liga selama 19 tahun. Perbedaan terbesar antara dia dan Pep, bagaimanapun, adalah bahwa Sir Alex harus meruntuhkan segalanya dan membangunnya kembali sendiri.

"Dia memiliki orang-orang seperti Bobby Charlton dan Martin Edwards di sana, yang menyadari bahwa hal itu akan memakan waktu dan tetap mendukungnya saat dia mengalami masa-masa sulit di tahun-tahun awal, tetapi sebagian besar pekerjaan harus dilakukan olehnya sendiri, mulai dari merekrut pemain dan menjualnya, hingga menghasilkan generasi pemain muda yang luar biasa dan memasukkan mereka ke dalam tim."