‘Di balik seorang pria’ - Mengapa Pep Guardiola Bukanlah ‘GOAT’ Liga Premier Saat Isu Kepindahan Semakin Menguat di Sekitar Pelatih Man City
Perdebatan mengenai warisan kepemimpinan
Konsensus mengenai dampak revolusioner Guardiola terhadap sepak bola Inggris sering kali disambut dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai infrastruktur yang diwarisinya di Etihad Stadium. Mantan manajer West Brom dan Stoke City, Pulis, turut angkat bicara, dengan menyatakan bahwa kejeniusan Guardiola didukung oleh hierarki bergaya Barcelona yang sudah ada sebelumnya. Latar belakang ini sangat berbeda dengan lingkungan yang dihadapi para pendahulunya, termasuk Joe Royle dan Roberto Mancini, yang bekerja di bawah struktur klub dan ekspektasi yang sangat berbeda.
Pulis menimbang para legenda
Meskipun mengakui pengaruh mendalam yang ditinggalkan Guardiola pada segala hal—mulai dari tim nasional hingga pelatihan di tingkat akar rumput—Pulis tetap berpendapat bahwa manajer City itu masih berada di bawah bayang-bayang seorang ikon Manchester United. Setelah berhadapan dengan banyak manajer City sepanjang kariernya, Pulis meyakini bahwa kekuatan transformatif sang pelatih asal Spanyol tak tertandingi oleh rekan-rekannya, namun belum cukup untuk menduduki posisi teratas.
Dalam kolomnya di BBC, Pulis mengenang: "Jika Pep benar-benar meninggalkan City musim panas ini, sepak bola Inggris akan sangat merindukannya. Selama karier saya, saya pernah menghadapi empat manajer City lainnya - Joe Royle, Mark Hughes, Roberto Mancini, dan Manuel Pellegrini. Keempatnya telah memberikan kontribusi besar bagi sepak bola sebagai pemain dan manajer, tetapi tak ada yang bisa menandingi dampak yang diberikan Pep kepada City dan sepak bola Inggris secara keseluruhan, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Di mana posisinya jika kita melihat manajer-manajer terbaik era modern? Bagi saya, dia hanya berada di belakang satu orang, Sir Alex."
Perbandingan dengan Ferguson
Inti dari argumen ini terletak pada tingkat dukungan institusional yang diberikan kepada Guardiola dibandingkan dengan tugas berat yang dihadapi Ferguson di Old Trafford. Pulis menyoroti bahwa sementara jajaran pimpinan City telah disiapkan khusus untuk kedatangan pelatih asal Catalan itu, Ferguson harus merombak klub yang telah menghabiskan hampir dua dekade dalam masa-masa sulit.
Dia menjelaskan: "Jika Anda melihat kembali saat Pep bergabung dengan City pada 2016 dan betapa mulusnya mereka berdua saling beradaptasi, Anda juga harus mengingat apa yang sudah ada sebelum dia ditunjuk. Baik Txiki Begiristain maupun Ferran Soriano sudah berada di klub, sebagai direktur sepak bola dan kepala eksekutif, dan keduanya pernah bekerja dengan Pep di Barcelona.
"Mereka menginginkannya di City dan keduanya memahami identitas serta arah yang ingin dia bawa ke klub saat akhirnya mengambil alih kendali. Mancini dan Pellegrini adalah dua karakter yang sangat berbeda, tetapi keduanya tampil luar biasa di City dan keduanya memenangkan gelar di sana.
Ketika Sir Alex tiba di United, mereka belum pernah menjuarai liga selama 19 tahun. Perbedaan terbesar antara dia dan Pep, bagaimanapun, adalah bahwa Sir Alex harus meruntuhkan segalanya dan membangunnya kembali sendiri.
"Dia memiliki orang-orang seperti Bobby Charlton dan Martin Edwards di sana, yang menyadari bahwa hal itu akan memakan waktu dan tetap mendukungnya saat dia mengalami masa-masa sulit di tahun-tahun awal, tetapi sebagian besar pekerjaan harus dilakukan olehnya sendiri, mulai dari merekrut pemain dan menjualnya, hingga menghasilkan generasi pemain muda yang luar biasa dan memasukkan mereka ke dalam tim."
Episode penutup musim yang menentukan
Manchester City tengah menghadapi masa yang penuh ketidakpastian, di mana status kontrak Guardiola dan penyelidikan keuangan yang sedang berlangsung membayangi masa depan jangka panjang klub. Skuad ini harus menghadapi final Piala FA yang sangat krusial melawan Chelsea akhir pekan ini sebelum mengalihkan fokus ke perebutan gelar yang menentukan. Saat ini tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal dengan dua laga tersisa, perjuangan City untuk merebut gelar akan ditutup dengan pertandingan-pertandingan penentu melawan Bournemouth dan Aston Villa.