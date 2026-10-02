Inggris akan bertandang ke Stadion HNK Rijeka yang berkapasitas 8.200 penonton akhir pekan ini untuk laga UEFA Nations League yang semula diperintahkan digelar tanpa penonton. UEFA menjatuhkan sanksi berat kepada Kroasia menyusul kerusuhan serius di tribun yang mencoreng pertandingan mereka melawan Prancis di Stade de France tahun lalu.

Polisi Prancis menahan tujuh orang atas dugaan melakukan salam Nazi saat para suporter berjalan menuju stadion di Paris tersebut. Mereka kemudian dibebaskan tanpa penuntutan karena kurangnya bukti.

Di dalam stadion, suporter Kroasia menyalakan kembang api dan bom asap. Otoritas juga dilaporkan menemukan pentungan dan tongkat kayu runcing di sektor tim tamu. Sebagai bagian dari hukuman lanjutan, Kroasia dilarang membawa suporter tandang ke kemenangan 2-1 mereka atas Republik Ceko pada Sabtu lalu.



