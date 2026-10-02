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Di balik pintu tertutup? Inggris menghadapi atmosfer tak biasa saat RIBUAN anak dijadwalkan menghadiri duel melawan Kroasia meski ada larangan dari UEFA
Mengapa Kroasia menjalani larangan stadion
Inggris akan bertandang ke Stadion HNK Rijeka yang berkapasitas 8.200 penonton akhir pekan ini untuk laga UEFA Nations League yang semula diperintahkan digelar tanpa penonton. UEFA menjatuhkan sanksi berat kepada Kroasia menyusul kerusuhan serius di tribun yang mencoreng pertandingan mereka melawan Prancis di Stade de France tahun lalu.
Polisi Prancis menahan tujuh orang atas dugaan melakukan salam Nazi saat para suporter berjalan menuju stadion di Paris tersebut. Mereka kemudian dibebaskan tanpa penuntutan karena kurangnya bukti.
Di dalam stadion, suporter Kroasia menyalakan kembang api dan bom asap. Otoritas juga dilaporkan menemukan pentungan dan tongkat kayu runcing di sektor tim tamu. Sebagai bagian dari hukuman lanjutan, Kroasia dilarang membawa suporter tandang ke kemenangan 2-1 mereka atas Republik Ceko pada Sabtu lalu.
- AFLOSPORT
Cara kerja celah dalam regulasi UEFA
Meski laga yang akan datang secara resmi ditetapkan sebagai pertandingan tanpa penonton, sebuah aturan khusus UEFA mengizinkan anak-anak berusia di bawah 14 tahun untuk menghadiri pertandingan semacam itu secara gratis sepenuhnya. Anak-anak sekolah setempat, didampingi orang tua dan guru, pada akhirnya akan memenuhi tribun di Rijeka, menurut BBC.
Federasi Sepak Bola Kroasia telah bersiap untuk kehadiran dalam jumlah besar. Perkiraan menyebut antara 3.000 hingga 6.000 anak bisa diberi akses masuk, mengulang situasi serupa ketika kedua negara bermain imbang 0-0 tanpa penonton di venue yang sama persis pada Oktober 2018.
Sejumlah kecil fans Inggris juga akan hadir. Setelah negosiasi langsung antara Football Association dan UEFA, 100 tiket gratis berhasil diamankan untuk suporter dengan jumlah caps tandang terbanyak. Selain itu, UEFA mengizinkan mitra afiliasi untuk hadir, sementara kedua tim masing-masing menerima alokasi maksimal 20 tempat tamu VIP.
Anak asuh Tuchel menavigasi lingkungan yang tidak biasa
Kehadiran ribuan anak menjamin atmosfer akan jauh dari kata sunyi. Situasi ini menghadirkan ujian psikologis yang tidak biasa bagi skuad Tuchel, yang harus tetap menjaga fokus penuh tanpa gemuruh dukungan tandang tradisional yang biasa mereka dapatkan.
Meski kapasitas yang dipangkas besar-besaran menghilangkan nuansa permusuhan yang biasanya melekat pada laga tandang Eropa, dukungan keras bernada tinggi dari anak-anak lokal tetap akan memberi keuntungan kandang yang jelas bagi para pemain Kroasia pada Sabtu.
- Getty Images Sport
Pukulan cedera menghantam persiapan England
Saat Tuchel merampungkan cetak biru taktisnya untuk laga melawan Rijeka, ia terpaksa melakukannya tanpa Nico O'Reilly. Gelandang itu sudah kembali ke Manchester City setelah mengalami cedera.
Masalah kebugaran O'Reilly sebelumnya membuatnya absen dalam laga tandang sukses England melawan Czechia pada Selasa tengah pekan. England kini harus beradaptasi tanpa dirinya saat berupaya mengamankan poin-poin krusial Nations League dalam situasi yang tak diragukan lagi sangat ganjil.
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