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Erica Parkinson NWSL GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Di balik pikiran Erica Parkinson: Bagaimana mentalitas kelas atas yang dimiliki remaja dari tim Lionesses ini akan membantunya meraih kesuksesan di NWSL - dan berpotensi membuatnya dipanggil ke skuad Piala Dunia Wanita

Women's football
England
North Carolina Courage
E. Parkinson
NWSL
FEATURES

Erica Parkinson baru berusia 12 tahun saat ia memaparkan tujuannya kepada seorang pelatih mental yang telah menghabiskan enam tahun terakhir membantunya merancang jalur menuju puncak kariernya. "Saya ingin bermain untuk Inggris di Piala Dunia," katanya dengan tegas. Kini, setelah menjadi pemain termuda yang dipanggil ke skuad Lionesses di bawah asuhan Sarina Wiegman dan baru saja menandatangani kontrak dengan North Carolina Courage di NWSL, bukan tidak mungkin mimpi tersebut akan terwujud dalam waktu 12 bulan ke depan.

Selama tahun-tahun antara pernyataan tersebut dan pencapaian-pencapaian itu, Parkinson tidak terlalu sering menjadi sorotan. Lahir di Singapura dari ibu berkebangsaan Jepang dan ayah berkebangsaan Inggris, ia telah lama masuk dalam radar tim nasional Inggris, namun profilnya tetap relatif rendah di negara yang ia pilih untuk diwakili, karena seluruh karier klubnya hingga saat ini berlangsung di luar negeri.

Kini, hal itu mulai berubah. Pada bulan Maret, Wiegman untuk pertama kalinya memasukkan nama Parkinson ke dalam skuad Lionesses saat usianya 17 tahun. Pelatih asal Belanda ini memang sudah tidak asing lagi dalam membina talenta-talenta menjanjikan, namun belum pernah ada pemain yang lebih muda dari Parkinson saat dipanggil selama masa kepelatihan Wiegman di timnas Inggris, yang langsung membuat gelandang kreatif ini menjadi sorotan.

Kini, ia telah melakukan transfer besar pertama dalam karier klubnya, setelah meninggalkan Valadares Gaia di Portugal—di mana ia dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik di kasta tertinggi pada musim 2024-25—untuk bergabung dengan North Carolina Courage di Amerika Serikat. Langkah ini akan membawa Parkinson ke NWSL, salah satu liga terbaik di dunia, dan memberinya kesempatan lebih lanjut untuk berkembang, setahun menjelang Piala Dunia Wanita 2027, di mana ia telah mendaftarkan diri untuk seleksi.

Ini merupakan perubahan besar yang terjadi dengan sangat cepat bagi seseorang yang masih begitu muda. Untungnya, inilah yang telah dipersiapkan Parkinson selama bertahun-tahun.

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    Gerakan yang terinspirasi dari rugby

    Selama bertahun-tahun, All Blacks, tim rugby union terkenal asal Selandia Baru, terus mencatatkan performa yang kurang memuaskan. Setelah menjuarai Piala Dunia Rugby pertama pada tahun 1987, tim yang selalu dijagokan sebelum turnamen ini justru kalah dalam tiga pertandingan semifinal dan satu final pada empat edisi berikutnya, sebelum tersingkir di babak perempat final pada tahun 2007. Sesuatu harus berubah.

    Dan perubahan itu pun terjadi. Bekerja sama dengan Gazing Performance, dengan menerapkan prinsip ‘Red2Blue’ mereka, All Blacks belajar cara mengubah stres dan kecemasan dalam mengejar gelar Piala Dunia kedua (kepala merah) menjadi pola pikir yang jernih dan terfokus yang diperlukan untuk meraihnya (kepala biru). Hal ini menjadi topik pembicaraan yang hangat setelah kemenangan Selandia Baru di kandang sendiri pada tahun 2011 dan secara signifikan meningkatkan profil Gazing Performance, hingga akhirnya menarik perhatian ayah Parkinson.

    Saat itu, keluarga Parkinson sedang pindah rumah. Denis, kakak laki-laki Erica, telah direkrut untuk bermain di akademi Porto, sehingga ayah mereka hanya perlu menempuh penerbangan singkat ke London untuk bertemu dengan Martin Fairn, CEO Gazing. Di sanalah ia menanyakan kemungkinan perusahaan tersebut bekerja sama dengan Denis dan Erica dalam sesi pelatihan mental satu lawan satu.

    "Saya berkata, ‘Saya akan sangat senang jika mereka mau melakukannya dan jika Anda juga mau’," kenang Fairn kini, saat berbicara dengan GOAL. "Jadi, saya bertemu dengan mereka berdua. Denis menjawab, ‘Ya, ya. Saya siap’. Dia adalah pemuda yang sangat rajin, sangat jernih, dan sangat cerdas secara emosional. Sedangkan Erica, yang saat itu berusia 12 tahun, berkata, ‘Apa yang dia lakukan? Saya ingin mencobanya juga’. Dan jika Anda pernah bertemu Erica, Anda pasti tahu bahwa memang begitulah sifatnya.”

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  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Penonton yang lebih muda

    Gazing memiliki klien dari berbagai cabang olahraga dan latar belakang kehidupan yang beragam. Mulai dari rugby hingga sepak bola, balap motor hingga kriket, pendakian gunung hingga lari maraton, prinsip Red2Blue juga diterapkan dalam lingkungan militer, dunia bisnis, dan situasi sehari-hari seperti layanan pelanggan.

    "Yang utama adalah manusia," jelas Fairn, "jadi prinsip ini berlaku di berbagai tempat." Namun, bagaimana jika Anda bekerja dengan seorang anak berusia 12 tahun?

    "Saat Anda bertemu seseorang seperti Erica, dia berbeda," kata Fairn, sambil mengenang percakapan pertamanya dengan Erica, di mana Erica menyatakan mimpinya adalah bermain untuk Inggris di Piala Dunia. "Saat Anda mendengar hal seperti itu, Anda membuka pintu bagi percakapan yang bisa berjalan dengan kerangka yang sangat positif dan bermanfaat."

    Tentu saja ada penyesuaian yang dilakukan untuk memperhitungkan perbedaan usia, dan klien perlu benar-benar terlibat, sesuatu yang tidak semua anak berusia 12 tahun bisa lakukan.

    "Kemudian Anda memperkenalkan hal utama bahwa, entah mereka berusia 12 atau 50 tahun atau berapa pun usianya, mentalitas adalah sebuah keterampilan, dan gagasan bahwa mentalitas adalah keterampilan langsung terhubung dengan siapa pun yang memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik dalam suatu hal," jelas Fairn. "Anda bisa mempelajarinya dan melatihnya, dan yang terpenting, seperti keterampilan lainnya, Anda bisa menjadi lebih baik dalam hal itu."

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Terus berupaya lagi dan lagi

    Tak mengherankan, hal itu selaras dengan kepribadian Parkinson dan semangat kompetitifnya. Jadi, selain belajar, berlatih, dan terus berkembang dalam hal sepak bola selama bertahun-tahun, ia juga melakukannya dari segi mental; keduanya berjalan beriringan untuk membantunya mencapai titik di mana ia berada saat ini.

    Dan perjalanan tersebut disertai dengan adaptasi yang luar biasa. Mulai dari akademi sepak bola putra di Portugal, hingga sepak bola senior bersama Valadares Gaia, melewati setiap kategori pemuda di Inggris sebelum akhirnya bergabung dengan tim Lionesses, gadis berusia 18 tahun ini harus menyesuaikan diri di setiap lompatan kariernya, dan upayanya dalam mengasah pola pikir telah membantunya dalam proses tersebut.

    "Setiap kali dia naik ke level yang berbeda, dia bekerja sama dengan saya, dan terutama dengan dirinya sendiri, hanya untuk memastikan bahwa dia siap menghadapi perubahan level tersebut," jelas Fairn. "Dia siap menghadapi berbagai sumber tekanan, dia siap menghadapi momen-momen di lapangan yang akan dia alami, dan dia juga siap menghadapi momen-momen di luar lapangan, yang menurut saya sama pentingnya dengan kesiapan di lapangan—yaitu, bersiap menghadapi apa yang akan dia alami di luar lapangan juga."

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    Salah satu liga terbaik di dunia

    Prestasi ini seharusnya menjadi modal berharga bagi Parkinson menjelang tantangan yang akan datang, setelah ia menandatangani kontrak tiga tahun dengan North Carolina Courage. NWSL merupakan salah satu liga terbaik dalam sepak bola wanita, yang menjadi rumah bagi talenta kelas dunia seperti Trinity Rodman, Barbra Banda, dan Temwa Chawinga. Tingkat permainannya sangat tinggi.

    Namun, liga ini juga sangat baik dalam mengembangkan talenta muda, dengan pemain yang lahir pada tahun 2005 atau setelahnya diberi kesempatan bermain rata-rata 726 menit per orang pada musim 2025. Jika dibandingkan dengan lima liga teratas Eropa pada musim 2025-26, angka tersebut menempati peringkat kedua, hanya di bawah Liga F Spanyol.

    “Sejak pertama kali saya berbicara dengan [klub], saya merasa mereka adalah klub yang sangat terorganisir,” kata Parkinson saat perkenalan resminya, ketika ditanya mengapa ia memilih untuk bergabung dengan Courage. “Mereka memiliki rencana yang sangat baik untuk saya dan hal itu sejalan dengan apa yang saya cari sebagai seorang pemain. Menurut saya, gaya bermain mereka—dan dari pertandingan-pertandingan yang telah saya tonton—cara tim ini menyerang, sangat sesuai dengan gaya bermain saya.

    "Menurut saya, mereka sangat menarik di lapangan, jadi mungkin itu adalah sesuatu yang bisa saya tambahkan juga. Selain itu, secara keseluruhan, saya telah mendengar banyak hal positif tentang budaya di klub ini."

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    Siap untuk membuat perubahan

    Terlepas dari usianya dan pengalamannya yang relatif masih minim, Parkinson juga memiliki banyak hal yang bisa disumbangkan kepada North Carolina Courage sejak awal. Hanya enam tim di NWSL yang menciptakan peluang besar lebih sedikit, per 90 menit, daripada tim asuhan Mak Lind, dan semuanya berada di bawah Courage dalam klasemen. Jika mereka ingin mengimbangi para pesaing gelar juara, peningkatan di bidang tersebut akan sangat penting, dan Parkinson, dengan penglihatan yang luar biasa dalam memberikan umpan serta kesadaran spasial yang sangat baik, dapat membantu.

    Remaja ini telah menunjukkan kualitas-kualitas tersebut selama masa baktinya di Portugal, hingga dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik di Liga BPI pada musim 2024-25, serta selama berkarier di tim-tim muda Inggris, di mana ia naik dari tim U-17 ke U-23 hanya dalam waktu 13 bulan, sebelum akhirnya dipanggil ke tim senior hanya dua pemusatan latihan kemudian.

    Jika ia dapat membawa kualitas-kualitas tersebut ke Amerika Serikat dan menunjukkannya secara konsisten, tidak ada alasan mengapa Parkinson tidak bisa tetap bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Wiegman ke depannya, meskipun cedera-cedera yang dialami pemain lain lah yang membuka jalan baginya untuk mendapatkan kesempatan pertamanya.

  • Erica Parkinson England Iceland Women 2026Getty Images

    Siap menghadapi tantangan yang akan datang

    Tantangan-tantangan baru akan muncul. Sorotan semakin terang, perhatian semakin besar, dan panggungnya pun semakin luas, disertai tekanan yang lebih besar. Namun, Parkinson telah mempersiapkan diri untuk hal-hal semacam ini sejak ia berusia 12 tahun, sejak ia memutuskan bahwa bekerja sama dengan seorang pelatih pola pikir adalah langkah yang tepat baginya untuk mewujudkan impian-impian terbesarnya.

    Ini masih tahap awal, tetapi ada tanda-tanda bahwa remaja ini juga sudah sangat siap. Setelah terbang ke kamp Lionesses pertamanya pada bulan April, Fairn menemui Parkinson untuk membicarakan persiapannya menjelang minggu ke depan. Ia sudah melakukan persiapan dan mengidentifikasi tekanan-tekanan yang harus diatasi. Saat Fairn berbicara dengannya setelah kamp tersebut, Parkinson mengakui bahwa situasinya memang menakutkan dan melelahkan, seperti yang ia duga, tetapi di tengah semua itu, ia merasa nyaman. Setiap pencapaian dianggap sebagai langkah, dan hal itu membuat pikirannya tetap jernih.

    "Dia sudah siap," kata Fairn. "Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa dia akan menjadi pemain Inggris terbaik berikutnya. Dia hanya siap secara mental untuk apa yang akan dia alami. Hal itu akan memungkinkan kemampuan fisik, teknis, dan taktisnya berbicara sendiri."

    Itulah yang akan terus menjadi tujuan Parkinson saat dia berangkat ke AS untuk langkah selanjutnya dalam perjalanannya yang menarik.

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