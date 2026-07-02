Selama tahun-tahun antara pernyataan tersebut dan pencapaian-pencapaian itu, Parkinson tidak terlalu sering menjadi sorotan. Lahir di Singapura dari ibu berkebangsaan Jepang dan ayah berkebangsaan Inggris, ia telah lama masuk dalam radar tim nasional Inggris, namun profilnya tetap relatif rendah di negara yang ia pilih untuk diwakili, karena seluruh karier klubnya hingga saat ini berlangsung di luar negeri.

Kini, hal itu mulai berubah. Pada bulan Maret, Wiegman untuk pertama kalinya memasukkan nama Parkinson ke dalam skuad Lionesses saat usianya 17 tahun. Pelatih asal Belanda ini memang sudah tidak asing lagi dalam membina talenta-talenta menjanjikan, namun belum pernah ada pemain yang lebih muda dari Parkinson saat dipanggil selama masa kepelatihan Wiegman di timnas Inggris, yang langsung membuat gelandang kreatif ini menjadi sorotan.

Kini, ia telah melakukan transfer besar pertama dalam karier klubnya, setelah meninggalkan Valadares Gaia di Portugal—di mana ia dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik di kasta tertinggi pada musim 2024-25—untuk bergabung dengan North Carolina Courage di Amerika Serikat. Langkah ini akan membawa Parkinson ke NWSL, salah satu liga terbaik di dunia, dan memberinya kesempatan lebih lanjut untuk berkembang, setahun menjelang Piala Dunia Wanita 2027, di mana ia telah mendaftarkan diri untuk seleksi.

Ini merupakan perubahan besar yang terjadi dengan sangat cepat bagi seseorang yang masih begitu muda. Untungnya, inilah yang telah dipersiapkan Parkinson selama bertahun-tahun.