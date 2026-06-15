Di balik masa kepelatihan Marcelo Bielsa yang 'kontroversial' di Uruguay: Metode 'El Loco' jadi sorotan menjelang laga pembuka Piala Dunia

Tentu saja, hanya sedikit ahli taktik lain yang begitu dikagumi di kalangan pelatih dunia, sementara para penggemar dari kota-kota yang beragam seperti Leeds dan Bilbao tak diragukan lagi bersatu dalam kekaguman mereka terhadap Bielsa. Namun, di Uruguay, pelatih asal Argentina ini justru menjadi sosok yang sangat kontroversial—dan bukan karena kewarganegaraannya.

Ini hampir sepenuhnya soal karakter. Bielsa dijuluki 'El Loco' bukan tanpa alasan. Dia mengaku sebagai "pembuat ketegangan", sosok yang obsesif yang bagi sebagian pemain menginspirasi, namun bagi yang lain membuat kesal.

Tentu saja, itulah mengapa Uruguay bisa dibilang sebagai tim paling tak terduga di Piala Dunia 2026. Bielsa telah secara efektif mengakui bahwa ia akan mundur setelah turnamen ini, tetapi tidak ada yang tahu apakah ia akan terlihat seperti seorang jenius - atau orang gila seperti yang ia gambarkan tentang dirinya sendiri.