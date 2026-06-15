Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Marcelo Bielsa Uruguay GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Di balik masa kepelatihan Marcelo Bielsa yang 'kontroversial' di Uruguay: Metode 'El Loco' jadi sorotan menjelang laga pembuka Piala Dunia

Analysis
Uruguay
M. Bielsa
World Cup
FEATURES
Saudi Arabia vs Uruguay

Bagi seorang pelatih yang telah berkecimpung di dunia sepak bola profesional selama hampir 40 tahun, Marcelo Bielsa belum banyak meraih trofi di level tertinggi. Namun, Pep Guardiola berpendapat bahwa hal itu tidaklah penting. "Dicintai adalah gelar terbesar, lebih besar daripada Liga Champions atau Liga Premier atau apa pun," kata pelatih asal Catalunya itu suatu kali. "Dicintai adalah hal yang paling penting, dan menurut saya Marcelo memiliki hal itu lebih dari manajer mana pun di dunia."

Tentu saja, hanya sedikit ahli taktik lain yang begitu dikagumi di kalangan pelatih dunia, sementara para penggemar dari kota-kota yang beragam seperti Leeds dan Bilbao tak diragukan lagi bersatu dalam kekaguman mereka terhadap Bielsa. Namun, di Uruguay, pelatih asal Argentina ini justru menjadi sosok yang sangat kontroversial—dan bukan karena kewarganegaraannya.

Ini hampir sepenuhnya soal karakter. Bielsa dijuluki 'El Loco' bukan tanpa alasan. Dia mengaku sebagai "pembuat ketegangan", sosok yang obsesif yang bagi sebagian pemain menginspirasi, namun bagi yang lain membuat kesal.

Tentu saja, itulah mengapa Uruguay bisa dibilang sebagai tim paling tak terduga di Piala Dunia 2026. Bielsa telah secara efektif mengakui bahwa ia akan mundur setelah turnamen ini, tetapi tidak ada yang tahu apakah ia akan terlihat seperti seorang jenius - atau orang gila seperti yang ia gambarkan tentang dirinya sendiri.

  • Uruguay Presents New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    Awal yang menjanjikan

    Sejujurnya, cukup mengejutkan bahwa Bielsa masih memimpin tim saat Uruguay memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Arab Saudi pada hari Senin — hal yang luar biasa mengingat awal masa jabatannya yang begitu menjanjikan.

    Bielsa mengatakan hal-hal yang tepat saat perkenalannya pada Mei 2023. Keputusan untuk menjadikannya salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di sepak bola internasional mungkin telah menimbulkan keheranan di Uruguay, tetapi ia menegaskan bahwa uang bukanlah faktor pendorong dalam keputusannya.

    "AUF (Asosiasi Sepak Bola Uruguay) tidak perlu meyakinkan saya; justru sebaliknya," katanya kepada wartawan. "Keinginan saya untuk menjadi bagian dari proyek ini didorong oleh dua alasan yang sangat kuat: kualitas para pemain Uruguay dan fakta bahwa tim ini milik rakyat."

    • Iklan
  • Argentina v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Membuat Messi terkesan

    Selain itu, meski para penggemar menyadari bahwa skuad perlu dirombak habis-habisan setelah tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 di Qatar—sebuah hasil yang sangat mengecewakan—kecenderungan Bielsa yang tampak terburu-buru untuk menyingkirkan tokoh-tokoh ikonik seperti Edinson Cavani dan Luis Suarez dengan cepat menjadi topik perdebatan nasional.

    Namun, pada akhir 2023, Bielsa berhasil mengubah para skeptis menjadi pendukung, saat Uruguay mencatatkan kemenangan beruntun dalam kualifikasi Piala Dunia atas Brasil dan Argentina. Kemenangan 2-0 atas Argentina di Buenos Aires sangat mengesankan sekaligus bersejarah.

    Uruguay belum pernah mengalahkan tetangganya di kandang lawan sejak 1937, sementara Argentina hanya kalah satu kali dari 51 pertandingan sebelumnya di semua kompetisi. Namun, seperti yang diakui Lionel Messi, juara dunia dan Amerika Selatan saat ini tak mampu menahan intensitas tekanan lawan dan kecepatan transisi mereka.

    "Anda bisa melihat sentuhan Bielsa dalam cara Uruguay bermain," kata pemain terbaik sepanjang masa itu. "Di semua tim nasional atau klub, termasuk Argentina, gayanya sangat mudah dikenali. Dan dia memiliki generasi pemain yang bagus [di Uruguay]."

    Perasaan bahwa Bielsa sedang membangun sesuatu yang istimewa semakin diperkuat dengan finis di posisi ketiga di Copa America musim panas berikutnya - tetapi tepat setelah turnamen di Amerika Serikat itulah segalanya mulai berantakan.

  • Uruguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Suarez melontarkan serangan

    Javier Martinez, pemenang Liga Champions dua kali, pernah mengatakan bahwa setiap pemain harus bekerja sama dengan Bielsa "setidaknya sekali seumur hidup", tetapi Suarez seolah-olah tidak ingin bertemu lagi dengan pelatih asal Argentina itu setelah mengakhiri karier internasionalnya pada September 2024.

    Mantan striker Barcelona itu telah memainkan peran positif dalam kampanye Copa America Uruguay, dengan mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir pada pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Kanada, namun pengalaman Suarez bermain di bawah asuhan Bielsa tak lain hanyalah pengalaman negatif.

    Suarez mengklaim bahwa rekan-rekan setimnya telah berulang kali diperlakukan tidak hormat oleh sosok pendiam yang "bahkan tidak mau menyapa" para pemainnya.

    "Ada beberapa situasi yang terjadi di Copa America yang menyakitkan untuk dilihat, yang tidak saya bicarakan demi kebaikan tim," kata mantan penyerang Liverpool itu kepada DSports Uruguay. "Hal ini akan terus terjadi. Para pemain akan mencapai batas kesabaran dan meledak." Dan dia benar.


  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    "Tidak ada alasan yang bisa membenarkan hasil ini"

    Pada 18 November di Tampa, Florida, Uruguay dihancurkan 5-1 oleh tim Amerika Serikat yang kehilangan beberapa pemain bintangnya. Meskipun ini hanya pertandingan persahabatan, mustahil untuk meremehkan betapa buruknya penampilan tersebut, dan demi keadilan bagi Bielsa yang selalu blak-blakan, ia bahkan tidak berusaha melakukannya.

    "Tidak ada cara untuk membenarkan hasil ini," akunya. "Saya merasa yang paling terpengaruh setelah penampilan ini adalah pendekatan saya terhadap pertandingan, bagaimana saya mempersiapkan para pemain.

    "Apa yang terjadi malam ini adalah hasil dari peran saya sebagai pelatih dan cara saya menyusun tim, serta gaya permainan yang saya usulkan. Tidak mungkin para pemain terbaik Uruguay kalah dalam pertandingan melawan tim cadangan Amerika Serikat."

    Bielsa terdengar seperti manajer yang, jika bukan kehilangan dukungan para pemainnya, setidaknya telah membuat mereka kelelahan. Dan ini bukan pertama kalinya.


  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    Diberkati dan dikutuk

    Tim-tim asuhan Bielsa tidak pernah hanya identik dengan gaya permainan menekan; mereka juga terkenal sering kehabisan tenaga, terutama menjelang akhir musim. Bermain dengan intensitas yang tak henti-hentinya seperti itu melelahkan, dan bukan hanya secara fisik.

    Bielsa pada dasarnya adalah sosok dalam dunia sepak bola yang mirip dengan karakter ikonik True Detective, Rust Cohle, seorang pria yang diberkati sekaligus dikutuk dengan kecerdasan yang brilian. Cohle takut bahwa dia "tidak baik bagi orang lain, bahwa berada di dekat saya bukanlah hal yang baik bagi mereka. Saya membuat mereka lelah. Mereka... mereka menjadi tidak bahagia."

    Bielsa pasti bisa memahami itu. Dalam konferensi pers berdurasi dua jam yang dia adakan untuk membahas kekacauan di Tampa, dia mengakui, "Ketika saya datang, suasana menjadi tegang. Itulah mengapa saya jarang muncul. Saya beracun. Berhubungan dengan saya membuat Anda lebih buruk. Apakah Anda mengerti saya?

    "Ada tipe-tipe beracun yang hanya melihat kesalahan yang mereka perbaiki, yang menuntut, yang tak pernah puas dengan apa pun. Dia hanya bicara tentang pekerjaan yang dia lakukan. "Ketika dia pergi makan, dia membaca koran karena dia tak ingin berbaur dengan orang di sekitarnya, agar tak perlu membicarakan hal-hal yang mengalihkan perhatiannya dari semua itu.

    "Jangan kira aku menikmatinya. Bagiku, ini karma. Aku pemalu, obsesif. Aku orang yang kaku. Aku tidak suka kekacauan. Itulah kelemahanku. Aku kesulitan bersikap santai dan ramah."

  • FBL-WC-2026-URU-PRESSERAFP

    Istimewa atau gila?!

    Akibatnya, tak ada yang tahu apa yang bisa diharapkan dari Bielsa—atau timnya—di Amerika Utara. Kesan keteraturan seolah kembali muncul saat mereka meraih hasil imbang yang menggembirakan melawan sesama tim kualifikasi, Inggris dan Aljazair, pada bulan Maret, namun kita belum melihat apa pun dari mereka sejak saat itu, karena Uruguay belum memainkan satu pun pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia—hal yang justru semakin memperkuat rasa ketidakpastian seputar La Celeste.

    Uruguay adalah tim yang paling sulit diprediksi di turnamen ini, sebuah tim yang sama-sama mungkin tampil mengesankan maupun hancur berantakan, artinya kampanye mereka, layaknya pelatihnya yang kontradiktif, akan sangat menarik untuk disaksikan.

    Pada dasarnya, Bielsa dan cara kerjanya kini berada di bawah sorotan lebih dari sebelumnya. Apakah dia masih seorang visioner yang melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain—atau apakah dia kini sudah ketinggalan zaman dengan permainan modern yang dia bantu ciptakan?

    Tentu saja, satu turnamen tidak akan mengubah cara Guardiola dan taktik-taktik top lainnya memandang Bielsa. Dia jelas akan selalu mendapat cinta mereka. Bahkan, pelatih AS Mauricio Pochettino mengatakan bahwa Bielsa "spesial" tepatnya karena dia adalah pribadi "sangat berbeda dari kami, pelatih-pelatih biasa".

    Namun, apakah masa jabatan Bielsa di Uruguay akan berakhir dengan perselisihan atau pujian masih sepenuhnya belum pasti. Beberapa minggu ke depan akan menentukan segalanya. Kita akan segera mengetahui apakah 'El Loco' benar-benar sudah kehilangan sentuhannya—atau apakah masih ada metode di balik kegilaannya.

World Cup
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU