Yang kurang dari kisah penebusan dalam roman Juventus milik Luciano Spalletti itu hanyalah satu catatan. Pelatih asal Toscana tersebut, bagaimanapun, selalu menunjukkan kemampuan khusus untuk menghidupkan kembali para gelandang yang dianggap belum tuntas, lalu mengubah mereka menjadi protagonis. Preseden paling signifikan adalah Marcelo Brozovic, yang oleh Spalletti diberi kendali atas lini tengah Inter sehingga kariernya berubah secara radikal.





Di Juventus, selama berbulan-bulan, muncul pertanyaan siapa di antara Locatelli, Thuram, dan Miretti yang bisa menjalani lintasan serupa. Namun, jawabannya ada di tempat lain: pada Douglas Luiz, salah satu pemain surplus yang kembali dari masa peminjaman dan kini menjadi salah satu kejutan paling positif di awal musim Juventus.