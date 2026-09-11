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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Di balik layar Juventus: kalimat Spalletti yang membuat Douglas Luiz berbalik arah, seperti Brozovic

Juventus
D. Luiz
L. Spalletti

Pemain Brasil itu, yang termotivasi oleh pelatih, telah mengubah permainannya dan menjadi salah satu yang terbaik pada awal musim Juventus.

Yang kurang dari kisah penebusan dalam roman Juventus milik Luciano Spalletti itu hanyalah satu catatan. Pelatih asal Toscana tersebut, bagaimanapun, selalu menunjukkan kemampuan khusus untuk menghidupkan kembali para gelandang yang dianggap belum tuntas, lalu mengubah mereka menjadi protagonis. Preseden paling signifikan adalah Marcelo Brozovic, yang oleh Spalletti diberi kendali atas lini tengah Inter sehingga kariernya berubah secara radikal.


Di Juventus, selama berbulan-bulan, muncul pertanyaan siapa di antara Locatelli, Thuram, dan Miretti yang bisa menjalani lintasan serupa. Namun, jawabannya ada di tempat lain: pada Douglas Luiz, salah satu pemain surplus yang kembali dari masa peminjaman dan kini menjadi salah satu kejutan paling positif di awal musim Juventus.

  • Transformasi itu, bagaimanapun, tidak datang begitu saja dan juga tidak terjadi seketika. Antara Spalletti dan pemain Brasil itu dibutuhkan sebuah kejutan, yang datang setelah laga uji coba musim panas kedua di Liege. Menghadapi penampilan yang suram, sang pelatih bersikap tegas, seperti diungkapkan Tuttosport: "Kamu harus meningkatkan level karena seperti ini tidak cukup bagi kami. Jika kamu percaya kepada saya, kamu akan kembali menjadi pemain seperti dirimu yang dulu".


    Kata-kata itu menjadi titik balik. Sejak pertandingan berikutnya, dalam laga uji coba melawan Nice, Douglas Luiz menunjukkan wajah yang benar-benar berbeda, membawa Juventus meraih kemenangan dengan gol indah, yang pertama bersama Juventus, serta penampilan yang akhirnya intens dan meyakinkan. Intensitas itulah, bagaimanapun, yang sebelumnya menjadi kekurangan besar dalam pengalamannya terdahulu di Juventus. Kini, di bawah arahan Spalletti, Douglas Luiz tampaknya akhirnya benar-benar mengubah langkahnya.



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