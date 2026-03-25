Di balik kesuksesan pemenang NXGN: Apa yang membuat bintang muda Barcelona, Sydney Schertenleib, menjadi pemain remaja terbaik di sepak bola wanita?

"Kalau ada pemain muda yang bilang [begitu], saya rasa 80 persen orang akan berpikir, 'Wah, pemain yang sombong sekali. Dia belum berbuat apa-apa sampai sekarang. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu?'" Alexandra Szarvas, mantan pelatih Asosiasi Sepak Bola Swiss, mengatakan kepada GOAL. Namun, bukan dia, maupun siapa pun yang pernah bekerja dengan Scherteinleib, pemenang NXGN 2026 kategori wanita, yang berpikir demikian. Justru sebaliknya.

Mengatakan hal itu kepada media Swiss juga patut diperhatikan. Dengan populasi hanya sembilan juta, Swiss belum pernah menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola. Dalam hal Ballon d’Or, hanya delapan pemain Swiss yang masuk daftar panjang penghargaan pria dalam 70 tahun keberadaannya, sementara belum ada wanita yang dinominasikan untuk Ballon d’Or Feminin, yang didirikan pada 2018.

"Biasanya, bagi seorang pria atau wanita Swiss, Anda harus berkata, 'Dia benar-benar gila saat mengatakan itu', karena kami adalah negara kecil," tambah Daniel Gygax, yang melatih Schertenleib di tim muda FC Zurich.

Namun, siapa pun yang telah menyaksikan remaja berbakat ini bermain sepak bola—baik sejak ia debut untuk tim senior Swiss pada usia 17 tahun, setelah ia pindah ke Barcelona beberapa bulan kemudian, atau bahkan sebelum itu—akan tahu bahwa meskipun tujuan Schertenleib memang mulia, hal itu tidak mustahil, terutama bagi pemain dengan bakat dan etos kerja sepertinya.

"Dia kadang-kadang mengatakan hal-hal seperti itu, tapi dia melakukan segalanya untuk mencapai tujuan itu," kata Szarvas, dan Gygax setuju. "Ketika Anda melihatnya di masa lalu, ketika Anda melihatnya saat ini, bagaimana dia bermain dengan gaya sepak bola yang begitu santai, saya mengerti dia dan cara dia berbicara," tambahnya. "Dia berlatih bersama pemenang Ballon d'Or, jadi mengapa tidak memiliki mimpi seperti itu?"