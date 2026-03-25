Making of Schertenleib NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai



Di balik kesuksesan pemenang NXGN: Apa yang membuat bintang muda Barcelona, Sydney Schertenleib, menjadi pemain remaja terbaik di sepak bola wanita?

Ketika Sydney Schertenleib tampil di hadapan media nasional musim panas lalu, sebelum berlaga di Kejuaraan Eropa pertamanya bersama tuan rumah Swiss pada usia 18 tahun, dan menyatakan bahwa "tujuan utamanya" adalah memenangkan Ballon d'Or suatu hari nanti, mungkin ada yang mengangkat alis tak percaya.

"Kalau ada pemain muda yang bilang [begitu], saya rasa 80 persen orang akan berpikir, 'Wah, pemain yang sombong sekali. Dia belum berbuat apa-apa sampai sekarang. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu?'" Alexandra Szarvas, mantan pelatih Asosiasi Sepak Bola Swiss, mengatakan kepada GOAL. Namun, bukan dia, maupun siapa pun yang pernah bekerja dengan Scherteinleib, pemenang NXGN 2026 kategori wanita, yang berpikir demikian. Justru sebaliknya.

Mengatakan hal itu kepada media Swiss juga patut diperhatikan. Dengan populasi hanya sembilan juta, Swiss belum pernah menjadi kekuatan besar di dunia sepak bola. Dalam hal Ballon d’Or, hanya delapan pemain Swiss yang masuk daftar panjang penghargaan pria dalam 70 tahun keberadaannya, sementara belum ada wanita yang dinominasikan untuk Ballon d’Or Feminin, yang didirikan pada 2018.

"Biasanya, bagi seorang pria atau wanita Swiss, Anda harus berkata, 'Dia benar-benar gila saat mengatakan itu', karena kami adalah negara kecil," tambah Daniel Gygax, yang melatih Schertenleib di tim muda FC Zurich.

Namun, siapa pun yang telah menyaksikan remaja berbakat ini bermain sepak bola—baik sejak ia debut untuk tim senior Swiss pada usia 17 tahun, setelah ia pindah ke Barcelona beberapa bulan kemudian, atau bahkan sebelum itu—akan tahu bahwa meskipun tujuan Schertenleib memang mulia, hal itu tidak mustahil, terutama bagi pemain dengan bakat dan etos kerja sepertinya.

"Dia kadang-kadang mengatakan hal-hal seperti itu, tapi dia melakukan segalanya untuk mencapai tujuan itu," kata Szarvas, dan Gygax setuju. "Ketika Anda melihatnya di masa lalu, ketika Anda melihatnya saat ini, bagaimana dia bermain dengan gaya sepak bola yang begitu santai, saya mengerti dia dan cara dia berbicara," tambahnya. "Dia berlatih bersama pemenang Ballon d'Or, jadi mengapa tidak memiliki mimpi seperti itu?"

    Bakat langka

    Gygax sudah tahu bahwa Schertenleib berbeda bahkan sebelum ia mulai melatihnya. Lahir di Zurich pada tahun 2007, ia bergabung dengan akademi muda FC Zurich pada usia 10 tahun dan selalu berlatih bersama tim putra, “karena kemampuannya sudah cukup” untuk melakukannya. Saat itu, Gygax melatih tim U-16 dan sangat menyadari bakat gadis muda yang sedang naik daun ini sebelum akhirnya dia bergabung dengan timnya, sebuah prestasi yang tidak biasa.

    “Biasanya, pada usia 14, 15, dan 16 tahun, para gadis bermain hingga batas tertentu, tapi kemudian Anda melihat perbedaan [fisik], yang sangat normal,” katanya, membahas hal yang biasanya membuat gadis-gadis tersebut meninggalkan sistem tim putra. “Tapi dengan Sydney, Anda tidak melihat perbedaan.”

    Itu bukan satu-satunya hal yang langka bagi Schertenleib, yang juga bermain bersama tim putra seusianya daripada tim yang setahun lebih muda, hal yang sering terjadi pada gadis-gadis di tim putra di Swiss. Berlatih di lingkungan ini hanya akan membantu mengembangkan bakat luar biasa yang sudah dimilikinya. 

    "Latihannya lebih cepat, levelnya lebih tinggi, istirahatnya lebih sedikit, dan saat berlatih sepanjang hari bersama anak laki-laki, tubuh dan kemampuannya semakin baik dan baik lagi," jelas Gygax. "Itu, menurut saya, keputusan yang tepat saat itu untuk memilih agar dia bisa berlatih bersama anak laki-laki selama mungkin."

    Hal itu menjadi sangat jelas ketika Schertenleib pergi bersama tim nasional junior. Gygax ingat saat putrinya kembali ke Zurich setelah satu sesi pemusatan latihan dan mengungkapkan kekecewaannya karena telah melewatkan dua minggu latihan bersama tim putra: "Ketika dia pergi bersama tim nasional junior, dia tidak memiliki lawan, karena itu sangat mudah baginya."

    Belajar dan berkembang

    Tingkat kemampuan Schertenleib juga tercermin dari cara dia diintegrasikan ke dalam tim nasional junior. 

    "Dia selalu yang termuda di tim," kenang Szarvas, yang sebelumnya menjadi bagian dari staf pelatih tim nasional junior Swiss U16, U17, dan U19. "Pada pemusatan latihan pertama, saat saya bertemu dengannya di tim nasional, kami, semua pelatih, melihat bahwa dia luar biasa. Dia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi salah satu yang terbaik di dunia dan Anda benar-benar bisa melihat bahwa dia adalah satu-satunya yang istimewa."

    Namun, ada satu hal yang segera diperhatikan Szarvas pada Schertenleib—teknik counter-press-nya. Remaja itu tidak menyadari bahwa dia telah mengabaikan tanggung jawab itu secara konsisten, dan ketika diberitahu tentang hal itu, dia langsung bekerja untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Ini adalah sesuatu yang masih dia bahas dengan Szarvas hingga hari ini sebagai sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan, sesuatu yang dia tahu harus dia pelajari untuk mencapai posisi seperti sekarang.

    Ini adalah kisah yang memberikan gambaran tentang kepribadian dan mentalitas Schertenleib, sebuah contoh bagaimana dia selalu berusaha untuk berkembang dan bagaimana dia, seperti yang dijelaskan Szarvas, “seorang pemain tim”.

    “Dia benar-benar sangat baik dan sangat rendah hati, meskipun dia sudah mencapai begitu banyak hal dalam kariernya di usia yang masih muda,” tambah mantan pelatih tim nasional juniornya.

    Menerobos

    Meskipun memiliki bakat dan menunjukkan kemajuan, Schertenleib harus meninggalkan klub tempat ia tumbuh besar untuk memulai kariernya di level senior. FC Zurich memutuskan untuk memasukkannya ke dalam tim utama wanita secara penuh waktu, sehingga ia harus meninggalkan tim putra U-16, namun ia tidak banyak mendapat kesempatan bermain. 

    "Saya sangat terkejut," kata Gygax. "Dia adalah salah satu talenta terbesar. Dia adalah satu-satunya gadis yang berlatih bersama tim putra hingga level U16."

    Apa yang dilakukan Schertenleib selanjutnya menunjukkan bahwa Gygax bukanlah satu-satunya yang terkejut. Setelah satu musim di tim utama Zurich, yang berakhir dengan gelar liga, remaja itu pindah ke Grasshoppers, yang telah dikalahkan oleh juara eventual di semifinal play-off. Grasshoppers memang tidak memiliki skuad sekelas Zurich, tentu saja, sehingga memudahkan Schertenleib untuk menembus tim, tetapi dia menunjukkan kepada klub lamanya apa yang mereka lewatkan saat dia melakukannya.

    Dalam satu musim bersama Grasshoppers, dia bermain di level senior lebih banyak daripada sebelumnya, mendapat panggilan pertama ke timnas Swiss, dan melakukan debut internasionalnya. Kemudian datanglah langkah besar itu.

    Bertemu dengan yang terbaik di dunia

    Kisah di balik bergabungnya Schertenleib ke Barcelona patut diceritakan. Saat klub asal Catalunya itu mulai menaruh minat padanya, kariernya masih dalam tahap awal sehingga ia bahkan belum memiliki agen. Oleh karena itu, salah satu pencari bakat klub tersebut mengiriminya pesan melalui Instagram untuk mendapatkan detail kontak. Kakak perempuan Schertenleib yang pertama kali melihat pesan tersebut dan memberitahukannya kepada ayah mereka, yang kemudian membicarakannya sebelum Schertenleib sendiri mengetahuinya. “Hah? Bagaimana dengan Barcelona?” jawabnya. Tak lama setelah itu, pemain berusia 17 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan juara Eropa saat itu.

    Secara sekilas, hal itu mungkin tidak terlihat sebagai langkah yang baik, terutama bagi pemain muda yang belum banyak bermain di level senior dan membutuhkan waktu bermain untuk berkembang. Namun, meskipun Barcelona adalah klub besar dengan tim wanita yang sangat sukses, klub ini juga sangat ahli dalam mengembangkan talenta muda, baik di tim pria maupun, seperti yang semakin jelas dalam beberapa tahun terakhir, di tim wanita.

    Schertenleib akan memulai karirnya di tim B. Di sana, ia akan terbiasa dengan gaya unik klub sambil menyesuaikan diri dengan kehidupan di negara baru, jauh dari rumah di usia yang begitu muda, dan belajar bahasa baru. Itu adalah tantangan yang ia hadapi dengan mudah. Ia melakukan debutnya di tim utama pada November 2024, sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 4-0 atas Eibar, dan tidak pernah menoleh ke belakang.

    Sejak saat itu, ia bermain bersama Alexia Putellas dan Aitana Bonmati dalam musim yang berakhir dengan treble domestik, final Liga Champions, dan beberapa catatan individu yang mengesankan. Pada tahun pertamanya bersama tim terbaik di Eropa, dan mungkin di dunia, Schertenleib telah bermain dalam 22 pertandingan, delapan kali menjadi starter, mencetak dua gol, dan memberikan tiga assist. Fondasinya telah tertanam.

    Tingkat yang lebih tinggi

    Namun, yang lebih penting adalah pengaruh yang diberikan Barcelona kepada Schertenleib. Pia Sundhage, pelatih kepala timnas Swiss saat itu, pergi ke Catalunya bersama beberapa stafnya untuk menengok sang remaja di tengah-tengah musim pertamanya. Sundhage mengaku awalnya terkejut dengan keputusannya itu, tetapi begitu ia melihat sang remaja di lingkungan tersebut, semuanya menjadi masuk akal. 

    ""Di awal-awal, dia berlatih dan bermain bersama tim cadangan, tapi tak lama kemudian, dia bermain bersama para bintang besar," kata wanita berusia 66 tahun itu kepada GOAL. "Saat Anda menyaksikan latihan itu, Anda bisa melihat bahwa dia suka berada di antara yang terbaik, bermain bersama yang terbaik, dan bersaing dengan yang terbaik. Jadi, kami bertiga berkata, 'Ya, itu langkah yang bagus. Dia akan sukses'."

    Sementara itu, Szarvas menyadari dampak yang ditimbulkan hal tersebut terhadap perkembangan Schertenleib sebagai pribadi. Saat mengunjunginya di awal musim ini, keduanya berbincang-bincang saat makan siang ketika pelatih kepala Hungaria itu berkata: ‘Ya ampun, kamu sudah sangat dewasa sekarang!’

    Mencatat sejarah

    Ketika Schertenleib kembali ke Swiss, perkembangan yang ia tunjukkan di Barcelona semakin terlihat jelas. "Ada perubahan pada daya tahannya, pada kemampuan fisiknya," kenang Sundhage, sambil juga menyoroti "kepercayaan diri" yang diperoleh remaja itu setelah berhasil melewati langkah besar tersebut dengan tenang.

    Dengan cepat, terlepas dari usianya yang masih muda dan pengalamannya yang relatif sedikit, Schertenleib menjadi pemain kunci bagi Swiss, di tahun yang akan menjadi tuan rumah Kejuaraan Eropa 2025. Bagi tim yang belum pernah lolos dari babak penyisihan grup di turnamen tersebut, ini akan menjadi hal yang sangat penting.

    Ketika GOAL bertanya kepada Sundhage apa yang membuatnya begitu percaya pada Schertenleib di usia yang begitu muda, dan di momen yang begitu krusial, terdengar sedikit kebingungan dalam suara sang pelatih asal Swedia, seolah-olah ingin berkata, ‘Bukankah Anda sudah melihat permainannya?’ Lagi pula, kita sedang membicarakan seorang pemain yang begitu luar biasa secara teknis hingga Veronica Maglia, mantan pelatih timnas Swiss U17-nya, menggambarkan bola sebagai “hampir seperti perpanjangan tubuhnya”. Namun, GOAL ingin mendengar langsung dari manajer sekelas Sundhage—dengan pengalaman dan reputasinya—apa yang sebenarnya ia lihat dari bakat luar biasa ini di usia yang begitu muda.

    “Saya hanya melihat penampilannya di latihan dan dia bermain bagus, jadi bagi saya, saat kita membicarakan starting 11 dan siapa yang sebenarnya akan menyelesaikan pertandingan, kita tidak pernah melihat usianya,” jawabnya. “Di awal-awal, ya, tapi sudah pasti dia bisa menahan tekanan.” Saat Euro tiba, di mana dia akan melakukan debutnya di turnamen besar, Schertenleib tiba-tiba menjadi ikon. 

    "Saya melihatnya di iklan, di televisi, dan di poster-poster di kota," kenang Gygax, yang kini dengan bangga menyaksikan kariernya berkembang dari jauh. Pemain berusia 18 tahun itu akan menjadi starter dalam tiga dari empat pertandingan Swiss di Euro bersejarah yang melihat La Nati lolos dari babak grup untuk pertama kalinya. Rekor kehadiran penonton terpecahkan, hati seluruh bangsa terpikat, dan air mata kebanggaan mengalir sebelum dan sesudah kekalahan 2-0 yang mengagumkan dari Spanyol di perempat final.

    Berbicara setelah kemenangan timnya, pelatih kepala La Roja Montse Tome memuji para bek tengahnya karena "mengatasi situasi dengan Sydney", yang ia sebut sebagai "ancaman di ruang terbuka".

    Baru permulaan

    Dari sudut pandang Schertenleib, fakta bahwa perjalanan Swiss harus berakhir di tangan Spanyol—yang menurunkan sebelas pemain dengan sembilan di antaranya berasal dari Barcelona—terasa pas, karena hal ini menyoroti salah satu aspek paling menarik dari kariernya ke depan. Di level klub, ia bermain untuk salah satu tim terbaik dalam sepak bola wanita. Namun, karier internasionalnya akan berlangsung bersama tim nasional yang berada di level yang lebih rendah.

    Di Barca, ia adalah ikan kecil di kolam besar, dan bahkan jika ia kelak menjadi pemain kelas dunia seperti yang diharapkan banyak orang, ia akan selalu dikelilingi oleh bintang-bintang besar. Bersama Swiss, ia sudah menjadi ikan besar di kolam kecil, di usia 19 tahun. Ia telah, dan kemungkinan besar akan terus, menghadapi tingkat tekanan dan ekspektasi yang sangat berbeda di pundaknya sendiri di kedua lingkungan tersebut sepanjang kariernya. 

    "Saya sangat penasaran melihat bagaimana dia akan menghadapi dua dunia yang berbeda ini," kata Szarvas setuju. Namun, seperti yang dia catat dalam napas yang sama, Schertenleib memiliki "kepribadian" yang tepat untuk tantangan ini.

    Ia memiliki semangat dan ambisi, sifat-sifat yang membuatnya menyatakan kepada media nasional bahwa ia ingin memenangkan Ballon d’Or. Namun, ia juga memiliki kerendahan hati dan sikap kerja keras yang membuatnya tidak menghentikan pernyataannya di situ: "Tapi pertama-tama saya ingin menjadi lebih baik dan mendapatkan pengalaman. Saya belajar dari yang terbaik di Barca, tapi juga di tim nasional. Saya yakin bisa melakukannya. Tapi saya juga berusaha tetap rendah hati."

    Schertenleib adalah seorang bintang, tetapi dia juga selalu ada untuk tim. "Sydney selalu memiliki tujuan tinggi dan sekarang bahwa dia bersaing dengan yang terbaik di dunia, dia menyadari bahwa ini adalah hal yang nyata," jelas Maglia. "Tapi saya yakin dia sampai di sana karena dia mewakili nilai-nilai hebat yang ditanamkan padanya di rumah. Jika dia selalu berhasil tetap setia pada dirinya sendiri, dia akan bersenang-senang dan begitu pula kita semua."

    "Saya pikir mereka yang akan sukses dalam jangka panjang, mereka memang memiliki nilai-nilai yang baik," tambah Sundhage. "Mereka rendah hati dan nyaman berada dalam situasi yang tidak nyaman, dan dalam jangka panjang, mereka akan sukses." Hal ini menggambarkan Schertenleib dengan sempurna. Ditambah dengan bakat luar biasa yang dimilikinya, tak heran mimpi besarnya untuk memenangkan Ballon d’Or tidak terasa begitu mustahil.