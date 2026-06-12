Di balik helmnya... Kisah seorang bintang yang bangkit dari kematian untuk mewujudkan impian Piala Dunia

Tim nasional Meksiko mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting atas Afrika Selatan dengan skor 2-0, sehingga mengantongi tiga poin pertamanya di turnamen ini dan mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya bahwa "El Tri" kini lebih seimbang dan percaya diri daripada sebelumnya.

Di jantung proyek ini berdiri Raúl Jiménez, penyerang veteran Meksiko dan pemakai jersey nomor 9, yang memiliki tinggi 1,89 meter, dan saat ini dianggap sebagai salah satu pemimpin utama di tim nasional, baik dari segi teknis maupun moral, di saat para penggemar Meksiko bermimpi meraih prestasi bersejarah di tanah air mereka.

Namun, kisah Jiménez melampaui batas-batas sepak bola, gol, dan gelar, karena menyimpan salah satu kisah ketangguhan paling menginspirasi di dunia olahraga. Ia pernah mengalami cedera serius yang nyaris mengakhiri karier sepak bolanya, bahkan mengancam nyawanya, sebelum akhirnya berhasil kembali ke lapangan.