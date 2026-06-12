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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Di balik helmnya... Kisah seorang bintang yang bangkit dari kematian untuk mewujudkan impian Piala Dunia

FEATURES
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
R. Jimenez
Arsenal
Atletico Madrid
Wolverhampton Wanderers
Meksiko
Afrika Selatan
Inggris
Spanyol

Perjalanan Luar Biasa Jiménez Menuju Piala Dunia

Tim nasional Meksiko mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting atas Afrika Selatan dengan skor 2-0, sehingga mengantongi tiga poin pertamanya di turnamen ini dan mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya bahwa "El Tri" kini lebih seimbang dan percaya diri daripada sebelumnya.

Di jantung proyek ini berdiri Raúl Jiménez, penyerang veteran Meksiko dan pemakai jersey nomor 9, yang memiliki tinggi 1,89 meter, dan saat ini dianggap sebagai salah satu pemimpin utama di tim nasional, baik dari segi teknis maupun moral, di saat para penggemar Meksiko bermimpi meraih prestasi bersejarah di tanah air mereka.

Namun, kisah Jiménez melampaui batas-batas sepak bola, gol, dan gelar, karena menyimpan salah satu kisah ketangguhan paling menginspirasi di dunia olahraga. Ia pernah mengalami cedera serius yang nyaris mengakhiri karier sepak bolanya, bahkan mengancam nyawanya, sebelum akhirnya berhasil kembali ke lapangan.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Helm... Kenangan akan cedera yang berubah menjadi simbol ketabahan

    Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29 November 2020, saat pertandingan antara Wolverhampton dan Arsenal di Liga Primer Inggris, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

    Saat melakukan tendangan bebas di dalam kotak penalti, Jiménez berlari ke tiang dekat untuk mencoba menjangkau bola, sebelum bertabrakan keras dengan bek Brasil David Luiz dalam perebutan bola di udara.

    Adegan tersebut mengejutkan semua orang, karena penyerang Meksiko itu terjatuh di lapangan dan tidak bergerak selama beberapa menit, sementara tim medis bergegas memberikan pertolongan pertama di tengah kekhawatiran dan ketegangan di antara para pemain dan penonton.

    Seiring meningkatnya keparahan situasi, Jiménez langsung dibawa ke rumah sakit dengan tandu, sehingga pertandingan tersebut menjadi hal yang sekunder dibandingkan kekhawatiran terkait kondisi kesehatannya.

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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-WOLVESAFP

    Retak pada tengkorak mengancam nyawanya

    Hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pemain tersebut mengalami patah tulang tengkorak, sebuah cedera yang sangat serius yang tidak hanya mengancam masa depan karier olahraganya, tetapi juga benar-benar membahayakan nyawanya.

    Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, Jiménez mengenang momen-momen sulit itu dalam film dokumenter "Code Red" yang ditayangkan oleh BBC, sambil menegaskan bahwa ia tidak banyak mengingat apa yang terjadi.

    Penyerang asal Meksiko itu berkata: "Saya tidak ingat bahwa saya bergerak ke arah sudut itu," merujuk pada momen-momen sebelum tabrakan keras tersebut.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perjalanan pemulihan yang panjang dan berat

    Perjalanan kembali ke lapangan sama sekali tidak mudah, karena Jiménez harus menjalani proses pengobatan dan rehabilitasi selama beberapa bulan, di mana ia menghadapi tantangan fisik dan psikologis yang sangat berat.

    Pemain tersebut menjelaskan bahwa ia memiliki satu tujuan utama, yaitu mengembalikan performa terbaiknya dan kembali berkompetisi dengan performa terbaik.

    Dalam pernyataan sebelumnya, ia mengatakan: "Saya ingin kembali ke performa terbaik saya, bahkan membuktikan bahwa saya telah menjadi lebih kuat."

    Ia juga memuji dukungan besar yang diterimanya dari rekan-rekan setim, staf pelatih, dan para penggemar, menegaskan bahwa dukungan tersebut memainkan peran penting dalam melewati masa tersulit dalam kariernya.

    Setelah delapan bulan menjalani latihan intensif dan rehabilitasi, Jiménez kembali ke lapangan saat ikut serta dalam pertandingan persahabatan bersama Wolverhampton melawan Crewe Alexandra. Penampilannya ini memiliki makna khusus, karena menandai dimulainya babak baru dalam karier olahraganya.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengapa dia memakai pelindung kepala?

    Sejak kembali ke lapangan, pelindung kepala telah menjadi bagian tak terpisahkan dari penampilan Raúl Jiménez di lapangan hijau.

    Pelindung ini digunakan sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi area cedera dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat gesekan atau benturan keras selama pertandingan, terutama karena pemain tersebut pernah mengalami cedera parah pada tengkoraknya.

    Seiring berjalannya waktu, pelindung ini berubah dari sekadar alat medis menjadi simbol kisah ketangguhan yang luar biasa, yang mengingatkan semua orang akan besarnya penderitaan yang dialami pemain tersebut dan cara dia berhasil kembali ke level kompetisi tertinggi.

  • Club Atletico de Madrid v Real Club Celta de Vigo -La GigaGetty Images Sport

    Perjalanan di Eropa yang penuh dengan kesuksesan

    Jiménez dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa dan kemampuannya bermain sebagai penyerang serba bisa, dan ia berhasil menorehkan karier yang gemilang di kancah sepak bola Eropa.

    Pemain ini memulai karier profesionalnya bersama klub Meksiko, América, antara tahun 2011 dan 2014, di mana ia meniti karier di tim junior klub tersebut sebelum berhasil menembus tim utama.

    Pada tahun 2014, ia pindah ke Atlético Madrid, Spanyol, di mana ia meraih gelar Piala Super Spanyol pada musim 2014-2015.

    Setelah itu, ia pindah ke Benfica asal Portugal, yang ia bela antara tahun 2015 dan 2018, dan meraih dua gelar Liga Portugal, serta satu gelar Piala Portugal.

    Momen paling menonjol dalam kariernya terjadi bersama Wolverhampton Wanderers dari Inggris, di mana ia bermain antara tahun 2018 dan 2023, di mana ia menjadi salah satu penyerang terkemuka di Liga Premier Inggris dan salah satu pemain kunci tim.

    Pada musim panas 2023, ia bergabung dengan Fulham untuk terus bersaing di level tertinggi di Inggris, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2026.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Salah satu bintang terkemuka Meksiko sepanjang sejarah

    Di kancah internasional, Raúl Jiménez dianggap sebagai salah satu penyerang terkemuka dalam sejarah tim nasional Meksiko, dengan catatan 127 penampilan internasional dan 46 gol.

    Ia juga memiliki pengalaman yang luas di ajang Piala Dunia, setelah berpartisipasi dalam edisi 2022, di mana ia tampil dalam tiga pertandingan dengan total 56 menit bermain.

    Hari ini, Jiménez memasuki kompetisi Piala Dunia 2026 dengan ambisi yang berbeda, karena ia berupaya memimpin timnas negaranya untuk meraih prestasi luar biasa, serta menambahkan babak baru dalam kisah inspiratif yang dimulai dari lapangan-lapangan Meksiko, melewati berbagai tahap penting di Eropa, dan nyaris terhenti akibat cedera mengerikan, sebelum berubah menjadi salah satu kisah tantangan dan ketangguhan terbesar dalam sepak bola modern.