Di balik gelar juara WSL pertama Man City sejak 2016: Bagaimana tim asuhan Andree Jeglertz berhasil mengatasi 10 tahun kekecewaan untuk menggulingkan Chelsea

Beberapa musim yang nyaris berhasil itu terbukti sangat mengecewakan. Pada musim 2019-20, yang terpaksa dihentikan lebih awal akibat pandemi Covid-19, City sebenarnya berada di puncak klasemen saat musim ditangguhkan, namun gelar juara akhirnya ditentukan berdasarkan perhitungan poin per pertandingan, yang membuat Chelsea—yang berada di posisi kedua dan telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit—berada di atas mereka. Tahun berikutnya, tim asuhan Emma Hayes kembali mengungguli mereka saat City finis di posisi kedua dengan selisih dua poin meskipun hanya kalah sekali sepanjang musim.

Namun, insiden terbaru, yang melibatkan 10 pemain yang masih berada di klub hingga saat ini, adalah yang paling menghancurkan. Dengan dua pertandingan tersisa, gelar juara ada di tangan City. Setelah kekalahan Chelsea 4-3 dari Liverpool, di mana Hayes menyatakan persaingan gelar telah berakhir, tim Manchester itu memimpin enam poin di puncak klasemen, dengan selisih gol delapan lebih unggul. Namun, kekalahan dramatis dari Arsenal pada akhir pekan sebelum penutup membuka jalan bagi Chelsea untuk merebut gelar kelima berturut-turut, karena tim asuhan Hayes memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka dengan skor agregat 15-0 untuk merebut posisi teratas berdasarkan selisih gol. Tidak bisa lebih ketat lagi.

Untuk sesaat, para pendukung City pasti merasa cemas bahwa kegagalan tipis lainnya akan terulang. Setelah memimpin dengan selisih 11 poin yang bersejarah pada awal Februari, beberapa pekan terakhir ini tim ini sempat terancam membiarkan Arsenal kembali bersaing. Namun pada akhirnya, mereka menuai hasil dari keunggulan yang begitu signifikan, dan setelah menjadi tim paling menonjol di WSL sepanjang musim, dengan kemenangan dalam empat dari enam pertandingan melawan 'Empat Besar' lainnya, sulit untuk membantah bahwa City layak dinobatkan sebagai juara Inggris untuk kedua kalinya.

Lalu, bagaimana mereka bisa melupakan semua kekecewaan itu? Bagaimana Andree Jeglertz, pada musim pertamanya di klub tersebut, berhasil menghentikan rentetan enam gelar liga berturut-turut yang luar biasa milik Chelsea? Dan, yang paling penting, bagaimana Man City berhasil meraih gelar WSL pertama mereka dalam satu dekade?