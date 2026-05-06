Man City WSL title gfx 16:9
Ameé Ruszkai

Di balik gelar juara WSL pertama Man City sejak 2016: Bagaimana tim asuhan Andree Jeglertz berhasil mengatasi 10 tahun kekecewaan untuk menggulingkan Chelsea

Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Manchester City menjadi juara Liga Super Wanita. Momen penobatan ini mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh tim yang memimpin klasemen dengan selisih poin yang jauh, karena hasil imbang Arsenal di kandang Brighton pada Rabu malam memastikan gelar juara mereka tanpa harus turun ke lapangan. Namun, hal itu tidak mengurangi rasa manisnya bagi tim City yang telah lima kali finis di posisi kedua sejak gelar juara terakhir mereka pada 2016.

Beberapa musim yang nyaris berhasil itu terbukti sangat mengecewakan. Pada musim 2019-20, yang terpaksa dihentikan lebih awal akibat pandemi Covid-19, City sebenarnya berada di puncak klasemen saat musim ditangguhkan, namun gelar juara akhirnya ditentukan berdasarkan perhitungan poin per pertandingan, yang membuat Chelsea—yang berada di posisi kedua dan telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit—berada di atas mereka. Tahun berikutnya, tim asuhan Emma Hayes kembali mengungguli mereka saat City finis di posisi kedua dengan selisih dua poin meskipun hanya kalah sekali sepanjang musim.

Namun, insiden terbaru, yang melibatkan 10 pemain yang masih berada di klub hingga saat ini, adalah yang paling menghancurkan. Dengan dua pertandingan tersisa, gelar juara ada di tangan City. Setelah kekalahan Chelsea 4-3 dari Liverpool, di mana Hayes menyatakan persaingan gelar telah berakhir, tim Manchester itu memimpin enam poin di puncak klasemen, dengan selisih gol delapan lebih unggul. Namun, kekalahan dramatis dari Arsenal pada akhir pekan sebelum penutup membuka jalan bagi Chelsea untuk merebut gelar kelima berturut-turut, karena tim asuhan Hayes memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka dengan skor agregat 15-0 untuk merebut posisi teratas berdasarkan selisih gol. Tidak bisa lebih ketat lagi.

Untuk sesaat, para pendukung City pasti merasa cemas bahwa kegagalan tipis lainnya akan terulang. Setelah memimpin dengan selisih 11 poin yang bersejarah pada awal Februari, beberapa pekan terakhir ini tim ini sempat terancam membiarkan Arsenal kembali bersaing. Namun pada akhirnya, mereka menuai hasil dari keunggulan yang begitu signifikan, dan setelah menjadi tim paling menonjol di WSL sepanjang musim, dengan kemenangan dalam empat dari enam pertandingan melawan 'Empat Besar' lainnya, sulit untuk membantah bahwa City layak dinobatkan sebagai juara Inggris untuk kedua kalinya.

Lalu, bagaimana mereka bisa melupakan semua kekecewaan itu? Bagaimana Andree Jeglertz, pada musim pertamanya di klub tersebut, berhasil menghentikan rentetan enam gelar liga berturut-turut yang luar biasa milik Chelsea? Dan, yang paling penting, bagaimana Man City berhasil meraih gelar WSL pertama mereka dalam satu dekade?

    Penuh konsentrasi

    Mari kita bahas dulu masalah yang sudah jelas-jelas ada. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada ‘Empat Besar’ di WSL, yang terdiri dari City, Manchester United, Chelsea, dan Arsenal—namun hanya ada tiga slot Liga Champions. Dengan demikian, salah satu tim raksasa itu selalu terlewatkan dari kompetisi Eropa setiap musim, dan musim lalu, giliran City yang tersingkir.

    Tidak harus berjuang di kompetisi yang sangat menuntut dalam jadwal tahun ini memberi tim asuhan Jeglertz keunggulan dalam perebutan gelar WSL yang tidak mungkin diabaikan, terutama mengingat United, Chelsea, dan Arsenal semuanya berhasil lolos ke perempat final kompetisi Eropa.

    "Waktu ekstra untuk menjaga kebugaran semua pemain memberi Anda lebih banyak opsi,” kata Marc Skinner, manajer United yang menyaksikan skuadnya kesulitan menghadapi tuntutan bertanding di empat front. Chelsea pun harus menghadapi banyak cedera dalam beberapa bulan terakhir.

    Di sisi lain, harus diakui bahwa ada tekanan dan ekspektasi tambahan untuk tampil baik di WSL ketika tidak ada kompetisi Eropa sebagai pengalih perhatian. Alasan-alasan tidak berlaku lagi.

    "Kami benar-benar harus menargetkan posisi pertama," kata gelandang City, Yui Hasegawa, sebelum musim dimulai, saat berbicara kepada GOAL. "Kami bisa fokus pada liga domestik."

    Ini adalah salah satu faktor dalam kemenangan gelar City, tetapi bukan yang utama, bahkan bukan salah satu yang terbesar. Jika itu begitu signifikan, tim yang gagal lolos ke Liga Champions akan selalu memenangkan gelar. Pada kenyataannya, hal itu tidak terjadi sejak kemenangan Chelsea pada 2020.

    Janji temu yang tepat

    Lalu, apa saja faktor utama di balik musim yang luar biasa bagi City? Sulit untuk tidak melihat peran penting Jeglertz sebagai titik awalnya.

    Meskipun merupakan pelatih berpengalaman yang dua kali dinobatkan sebagai Manajer Terbaik Tahun Ini di Swedia, saat memimpin tim Umea yang dipenuhi bintang-bintang termasuk superstar Brasil Marta dan memenangkan Liga Champions pada 2004, pria berusia 54 tahun ini tiba di Manchester tanpa banyak sorotan.

    Hal itu karena ia gagal membantu Denmark, yang dipimpin oleh bintang Bayern Munich yang ikonik, Pernille Harder, meraih satu poin pun di Kejuaraan Eropa 2025. Namun, Jeglertz bangkit dengan luar biasa untuk membawa City meraih gelar WSL pertama dalam 10 tahun.

    Bagaimana ia melakukannya? Terutama dengan perubahan gaya dan formasi tim. City telah lama menjadi tim yang mengutamakan penguasaan bola, namun di bawah Jeglertz, mereka mengadopsi pendekatan yang sedikit lebih langsung, meski tetap menguasai bola. Hal ini menghasilkan sepak bola yang cepat dan menyerang, serta banyak gol, yang menjadi kebutuhan karena pertahanan pun, sebagai akibatnya, kebobolan lebih sering.

    "Kami jauh lebih fleksibel dan saya rasa ada banyak kebebasan, terutama di lini tengah," kata Lauren Hemp, pemain sayap kiri yang selalu tampil. "Saya akhirnya bergerak bebas dari sisi kiri ke kanan, dan juga di antara keduanya."

    Sistem yang 'mengoptimalkan kinerja'

    Perbedaan dalam sistem permainan ini paling terlihat di lini tengah. Di bawah asuhan pelatih sebelumnya, Gareth Taylor, Hasegawa bermain lebih ke belakang sementara dua gelandang serang lainnya bermain di depannya, meskipun mereka tetap dibebani beberapa tugas bertahan.

    Di bawah Jeglertz, Hasegawa bermain bersama Laura Blindkilde Brown atau Sam Coffey dalam formasi dua pemain yang memberikan Vivianne Miedema lebih banyak kebebasan untuk bergerak, sekaligus memungkinkan Hasegawa dan rekan pilihannya untuk maju ke depan ketika ada peluang.

    Ini adalah contoh bagus bagaimana tim City ini memiliki struktur yang diperlukan, namun juga kebebasan dan nuansa, tergantung pada susunan pemain. Contoh lain ada di sayap kanan. Aoba Fujino, seorang sayap tradisional yang lebih langsung dalam cara dia menempel di garis samping dan memberikan umpan silang berkualitas, serta Kerolin, pemain Brasil yang lincah dan suka memotong ke dalam sambil membalikkan pertahanan lawan, menjadi pilihan reguler di posisi tersebut.

    "Mereka memiliki peran yang hampir sama, tetapi mereka benar-benar berbeda," kata Jeglertz. "Saya pikir itulah yang membuat kami sedikit lebih tidak terduga daripada tim lain."

    "Kami menempatkan pemain di posisi di mana mereka bisa tampil terbaik, mengoptimalkan performa mereka," tambahnya. "Saya pikir ini tentang memiliki struktur di mana semua orang tahu apa yang kami lakukan, tetapi pada saat yang sama merasa bahwa hal itu membuat saya, sebagai pemain, menjadi pemain terbaik yang bisa saya jadi. Saya memberi pemain perasaan bahwa mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa mereka lakukan sendiri. Mereka hanya tahu apa yang kami tuju."

    Miedema kembali menunjukkan performa terbaiknya

    Hal itu terutama berlaku bagi Miedema, yang tengah menjalani musim terbaiknya sejak mengalami cedera ACL yang parah pada tahun 2022. Sebelumnya, pemain asal Belanda ini merupakan sosok yang sangat dominan, sehingga berhasil memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di WSL. Sejak saat itu, ia harus menjalani rehabilitasi yang panjang, beberapa operasi lanjutan, dan berjuang keras untuk tetap bugar sepanjang musim—hingga saat ini.

    Dengan dua golnya dalam kemenangan dominan di derby Manchester di Old Trafford pada bulan Maret, Miedema mencetak 10 gol liga untuk pertama kalinya sejak musim 2021-22, sehingga menjadi pemain pertama dalam sejarah WSL yang mencapai angka dua digit dalam lima musim berbeda. Dengan lima assist di atas itu, dalam 19 penampilan, dia tampil sensasional.

    Namun, ini bukan hanya soal kontribusinya dalam hal mencetak gol. Kemitraan Miedema yang semakin berkembang dengan striker bintang Khadija Shaw juga sangat penting, dan kehadiran dua penyerang tengah kelas dunia, dengan salah satunya ditempatkan sedikit lebih ke belakang, telah menjadi tantangan unik bagi lawan. Sementara tim lawan bisa "terlalu sibuk mencoba menghadapi Bunny [Shaw]", seperti yang dikatakan Skinner setelah Miedema mencetak dua gol melawan tim United-nya, pemain asal Belanda itu justru bisa mencetak gol.

    'Yang terbaik di dunia'

    Perhatian yang terpecah itu terkadang justru menguntungkan Shaw, yang menjadi pemain paling menonjol di liga musim ini. Pemain internasional Jamaika ini telah mencetak 19 gol dalam 21 penampilan liga, yang hampir memastikan gelar Sepatu Emas ketiganya, sekaligus membantu mengantarkan timnya meraih gelar WSL pertamanya.

    "Penyerang terbaik di dunia tanpa tanding," kata Martin Ho, pelatih kepala Tottenham, setelah Shaw mencetak hat-trick tercepat dalam sejarah liga saat melawan timnya pada bulan Maret. "Dia mencetak gol, bagus dalam sundulan, bagus dalam mengolah bola, bagus saat membelakangi gawang, memiliki kerja sama yang baik, pergerakan yang baik - tapi bukan hanya dia. Ada dia dan Viv yang saling melengkapi. Ada Kerolin di satu sisi, ada Lauren di sisi lain, dan jika mereka tidak datang ke kaki, mereka akan bergerak di belakang Anda. Hubungan mereka di lapangan sangat baik dan Anda bisa melihat koneksi itu sudah ada sejak lama."

    Namun, bukan hanya gol-gol Shaw yang memberikan kontribusi signifikan bagi kemenangan pertama City di WSL dalam 10 tahun. Pertama, ada ketersediaannya; ketidakhadirannya tentu merugikan upaya perebutan gelar pada musim 2023-24 yang gagal di tahap akhir. Lalu ada upaya pertahanannya, yang tidak diabaikan oleh rekan-rekannya.

    "Menurut saya, saat dia melakukan pressing, dia adalah salah satu penyerang nomor sembilan terbaik dalam hal pressing di liga ini dan di dunia," kata Coffey, gelandang asal Amerika Serikat yang bergabung dengan klub pada Januari, sementara pertahanan Shaw dari situasi bola mati juga merupakan aset yang sangat berharga.

    "Dia juga melakukan hal-hal di luar bola yang sangat membantu kami," tambah Hemp.

    Kerja sama tim

    Namun, rasanya kurang adil untuk menyoroti individu tertentu dalam tim City ini, karena ada begitu banyak pemain yang tampil gemilang di semua lini sepanjang musim yang luar biasa ini.

    Di posisi bek kanan, Kerstin Casparij menjadi salah satu pemain terbaik di seluruh WSL, memimpin divisi dalam hal assist; musim pertama Jade Rose di klub ini sangat luar biasa, dengan ia beradaptasi dengan mudah di posisi bek tengah; Blindkilde Brown telah menjalani tahun yang luar biasa, memantapkan dirinya sebagai pemain inti di lini tengah; Kehebatan Hasegawa yang konsisten sekali lagi membuat terkesan dan takjub; Hemp, Fujino, Kerolin, dan Mary Fowler telah menambah variasi dan kualitas di area sayap – dan masih banyak lagi.

    City tidak diragukan lagi telah menjadi tim terbaik di liga musim ini, dan dibutuhkan kerja sama semua orang untuk mencapai hal itu.

    Sedikit keberuntungan

    Namun, ada sedikit guncangan. Setelah kemenangan telak 5-1 atas Chelsea pada Februari yang memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen—selisih poin terbesar dalam sejarah WSL—tiga pertandingan berikutnya membuat City kehilangan poin dua kali, yang benar-benar mengejutkan mengingat kemenangan atas The Blues itu merupakan kemenangan ke-13 berturut-turut mereka. Kekalahan di kandang Arsenal menyusul sebelum hasil imbang tanpa gol di Aston Villa, yang memberikan secercah harapan bagi para pesaing.

    Kekalahan mengejutkan 3-2 di kandang Brighton pada akhir April benar-benar membuat situasi menjadi kacau, terutama ketika digabungkan dengan peristiwa pekan berikutnya, saat City menjamu Liverpool. Diharapkan itu akan menjadi hari di mana mereka mengangkat trofi, tetapi selama 90 menit, justru terlihat seolah-olah itu akan menjadi hari di mana mereka membuangnya.

    Hasil selain kemenangan akan membuat nasib City tidak lagi berada di tangan mereka sendiri, dan saat waktu tambahan dimulai, sepertinya mereka harus puas dengan satu poin. Namun, faktor penting lain ikut campur: Keberuntungan.

    Selalu ada unsur keberuntungan dalam sepak bola, dan jarang ada tim yang memenangkan trofi tanpa setidaknya sedikit keberuntungan. Demikian pula, hampir selalu ada momen goyah, terutama ketika sebuah tim mengejar gelar liga pertamanya dalam 10 tahun, dengan skuad yang belum pernah meraih gelar sebelumnya.

    Kiper Liverpool, Jennifer Falk, telah menahan serangan City sepanjang sore dengan serangkaian penyelamatan impresif. Namun, ketika Rebecca Knaak menyundul bola ke arah gawang pada menit ke-91—upaya yang tampaknya cukup mudah bagi Falk untuk diselamatkan—bola itu entah bagaimana lolos dari kiper asal Swedia itu dan berakhir di dalam gawang. Seperti yang ditunjukkan oleh emosi yang meluap-luap dalam perayaan, itu adalah momen yang sangat besar.

    Seandainya Arsenal memenangkan tiga pertandingan yang tertunda setelah itu, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di West Ham pada hari terakhir. Namun The Gunners, yang baru saja menjalani petualangan Liga Champions yang melelahkan dan berakhir dengan cara yang memilukan di babak semifinal, tidak mampu mempertahankan rentetan kemenangan impresif mereka. Hasil imbang 1-1 di Brighton pada Rabu malam mengakhiri ketegangan, dan menobatkan Man City sebagai juara WSL 2025-26.

    Juara yang pantas

    Tim City ini memang tidak sempurna. Absennya Miedema dalam beberapa pekan terakhir, karena alasan pribadi, sangat terasa, dan jelas bahwa City tidak sekuat biasanya tanpa kontribusinya. Lawan-lawan pun telah menyadari bahwa pertahanan mereka juga bisa dieksploitasi dari sisi belakang, terutama mengingat posisi bek kiri menjadi kebutuhan mendesak di bursa transfer musim panas nanti.

    Lalu ada spekulasi yang terus mengelilingi Shaw, yang tentu saja tidak membantu dalam beberapa pekan terakhir. Striker ini akan habis kontraknya musim panas ini dan telah menerima tawaran besar dari Chelsea yang, sejauh ini, belum bisa disamai oleh City.

    Namun, City tetap menjadi tim terbaik di WSL musim ini dan pantas dinobatkan sebagai juara Inggris. Beberapa permainan yang mereka tampilkan sangat memukau, koneksi di lini serang sangat baik, dan Jeglertz, di musim pertamanya sebagai pelatih, telah mengatur para pemain dalam sistem yang memaksimalkan potensi banyak di antara mereka.

    Musim panas ini, ia akan memiliki banyak waktu untuk memperkuat area-area yang lemah dan meningkatkan kedalaman skuad di posisi-posisi tertentu menjelang musim 2026-27 yang akan lebih berat, karena City kembali ke Liga Champions untuk kali kedua dalam lima tahun.

    Namun, untuk saat ini, mereka bisa menikmati apa yang telah mereka raih. City telah begitu dekat dalam 10 tahun sejak gelar terakhir mereka, yang diraih dengan pemain seperti Lucy Bronze, Jill Scott, dan Toni Duggan di skuad. Setelah kekecewaan pada 2021, ketika mereka tertinggal dua poin, dan kekecewaan pada 2024, ketika selisih gol menjadi pembeda antara dua tim teratas, City akhirnya kembali menjadi juara Women’s Super League – dan betapa pantasnya mereka menjadi juara.

