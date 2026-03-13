Namun, hal itu tidak berarti musim Chelsea tidak bisa berakhir dengan sukses. Ya, situasi di liga memang sulit, dan bahkan mempertahankan posisi di Liga Champions pun akan menjadi tantangan, tetapi masih ada tiga trofi yang bisa diraih oleh juara Inggris saat ini.

Tim asuhan Sonia Bompastor telah lolos ke perempat final FA Cup dan Liga Champions, dan pada Minggu ini, mereka akan menghadapi Manchester United di final Piala Liga. Setelah baru saja mengalahkan Red Devils di putaran kelima FA Cup, kemenangan lain atas tim asuhan Marc Skinner untuk merebut trofi pertama musim ini bisa memberikan dorongan yang dibutuhkan Chelsea untuk menutup musim dengan kuat, memperbaiki kesalahan, dan membungkam para skeptis.

“Kami masih bisa memenangkan beberapa gelar di klub ini,” kata Erin Cuthbert, yang telah membela The Blues selama 10 tahun, kepada GOAL. “Saya pikir itu adalah ekspektasi saat Anda berada di klub seperti Chelsea, bahwa bahkan jika Anda sedang dalam masa sulit atau orang-orang mulai meragukan Anda dari luar, selalu menjadi hal yang harus dilakukan untuk bangkit kembali dan menunjukkan kepada mereka apa yang Anda miliki.”