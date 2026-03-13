Goal.com
Di balik ambisi treble Chelsea: The Blues memulai perjuangan untuk tiga trofi dengan final Piala Liga, meskipun pertahanan gelar WSL mereka sangat buruk

Musim Chelsea sejauh ini tidak berjalan sesuai rencana. Setelah dengan mudah meraih gelar kejuaraan Liga Super Wanita keenam secara berturut-turut tahun lalu, tanpa terkalahkan dalam semua 22 pertandingan dan memecahkan beberapa rekor, pertahanan gelar The Blues telah berjalan sangat buruk. Kini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Manchester City dengan enam pertandingan tersisa, hal ini jelas tidak cukup baik bagi klub dengan standar yang begitu tinggi.

Namun, hal itu tidak berarti musim Chelsea tidak bisa berakhir dengan sukses. Ya, situasi di liga memang sulit, dan bahkan mempertahankan posisi di Liga Champions pun akan menjadi tantangan, tetapi masih ada tiga trofi yang bisa diraih oleh juara Inggris saat ini.

Tim asuhan Sonia Bompastor telah lolos ke perempat final FA Cup dan Liga Champions, dan pada Minggu ini, mereka akan menghadapi Manchester United di final Piala Liga. Setelah baru saja mengalahkan Red Devils di putaran kelima FA Cup, kemenangan lain atas tim asuhan Marc Skinner untuk merebut trofi pertama musim ini bisa memberikan dorongan yang dibutuhkan Chelsea untuk menutup musim dengan kuat, memperbaiki kesalahan, dan membungkam para skeptis.

“Kami masih bisa memenangkan beberapa gelar di klub ini,” kata Erin Cuthbert, yang telah membela The Blues selama 10 tahun, kepada GOAL. “Saya pikir itu adalah ekspektasi saat Anda berada di klub seperti Chelsea, bahwa bahkan jika Anda sedang dalam masa sulit atau orang-orang mulai meragukan Anda dari luar, selalu menjadi hal yang harus dilakukan untuk bangkit kembali dan menunjukkan kepada mereka apa yang Anda miliki.”

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Di bawah standar

    Ada banyak alasan mengapa Chelsea tidak tampil dominan dan tak terhindarkan seperti biasanya musim ini. Beberapa di antaranya jelas, seperti fakta bahwa The Blues tidak seakurat yang seharusnya atau biasanya di depan gawang. Tidak ada tim di WSL yang memiliki selisih antara gol yang diharapkan (xG) dan gol yang dicetak lebih besar daripada Chelsea, yang telah mencetak 29 gol dari xG 33,77. West Ham, yang berada di peringkat ketiga dari bawah, berada di urutan berikutnya dalam daftar tersebut, meskipun dengan selisih negatif 2,66, dibandingkan dengan selisih 4,77 milik Chelsea.

    Hal itu setidaknya sebagian terkait dengan cedera yang harus dihadapi The Blues. Jika melihat penyerang tengah mereka, Mayra Ramirez belum bermain sepanjang musim, Sam Kerr baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen hampir dua tahun, dan Aggie Beever-Jones absen karena cedera pergelangan kaki. Catarina Macario, yang kadang bermain sebagai penyerang, juga belum tampil sejak Desember, sementara Lauren James, yang menjadi andalan, baru bermain 90 menit pertamanya musim ini bulan lalu.

    Namun, ada masalah lain juga. Tim ini tidak terlihat sekuat musim lalu dalam hal pertahanan, hal ini sebagian disebabkan oleh pendekatan menyerang yang lebih agresif dari Bompastor musim ini. Namun, ketika pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil di area final, kelemahan di lini belakang menjadi lebih terekspos.

  • Sjoeke Nusken Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Kekecewaan yang terasa jelas

    Di satu sisi, dominasi Chelsea di WSL tidak bisa bertahan selamanya. Memenangkan enam gelar berturut-turut adalah hal yang luar biasa, terutama mengingat lawan-lawan yang mereka hadapi. City, United, dan Arsenal bukanlah tim yang bisa diremehkan. Namun, di ruang ganti The Blues, perspektif itu tidak digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan pertahanan gelar yang kurang memuaskan.

    “Saya marah bahwa liga mungkin sudah di luar jangkauan dan saya tidak suka itu,” kata Cuthbert. “Saya pikir kami benar-benar berada dalam periode yang akan sulit untuk ditandingi bahkan di masa depan, dan [memenangkan enam gelar berturut-turut] adalah prestasi yang luar biasa, tetapi itu tidak membuatnya lebih baik atau memberi saya perasaan yang lebih lembut terhadap [kehilangan gelar]. Saya seorang pesaing. Saya ingin memenangkan setiap trofi.”

  • Millie Bright Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Treble di atas meja

    Beruntung, Chelsea masih memiliki tiga trofi yang bisa mereka perebutkan. Final Piala Liga pada Minggu ini menjadi kesempatan pertama untuk meraih trofi, sebelum laga perempat final Liga Champions melawan Arsenal, juara Eropa saat ini dan rival besar Chelsea di London, yang akan digelar akhir bulan ini. Chelsea kemudian akan menghadapi lawan lain dari ibu kota, Tottenham, pada akhir pekan pertama April, dengan tiket ke semifinal Piala FA dipertaruhkan.

    Ini adalah bagian dari musim yang menuntut banyak dari para pemain dan skuad klub-klub besar, seringkali menghasilkan jadwal dengan pertandingan setiap tiga atau empat hari. The Blues telah lama dianggap sebagai tim yang sulit dikalahkan dalam hal kedalaman skuad, tetapi cedera membuat hal itu tidak sekuat sebelumnya musim ini.

    Meskipun demikian, masih banyak pemain top yang tersedia bagi Bompastor, dan yang terpenting, mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam fase krusial musim ini, sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua tim lain.

  • Erin Cuthbert Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Pengalaman yang melimpah

    Hal itu dapat menjadi keuntungan tersendiri dalam cara Chelsea menghadapi pertandingan-pertandingan ini. Mengingat final Piala Liga musim lalu, di mana The Blues mengalahkan Man City 2-1 untuk meraih trofi, Cuthbert mengingat bahwa pertandingan itu “menjadi pertandingan biasa saja” baginya, “karena pada titik itu dalam musim, setiap pertandingan adalah final piala”.

    “Ya, ada trofi yang dipertaruhkan, tapi ada trofi yang dipertaruhkan dalam setiap pertandingan yang kami ikuti,” jelasnya. “Itulah jenis mentalitas yang, jika Anda terbiasa menganggap setiap pertandingan penting, berarti Anda tidak akan terintimidasi oleh momen tersebut.”

    Apakah tim lain memiliki mentalitas itu? Chelsea telah berjuang untuk beberapa trofi selama bertahun-tahun, sementara lawan mereka pada hari Minggu, United, misalnya, jauh lebih baru dalam hal ini. Apakah itu bisa menguntungkan The Blues? “Anda bisa bermain untuk momennya dan bukan untuk pertandingan itu sendiri, dan menurut saya itu adalah posisi yang berbahaya,” kata Cuthbert tentang tim-tim yang kurang berpengalaman.

  • Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea League cup 2025Getty Images

    Pemenang yang teruji

    Grup Chelsea ini sering kali berhasil keluar dari situasi sulit dengan menemukan cara-cara berbeda untuk menang. Memang, rasa tak terelakkan yang dimiliki The Blues tidak sekuat musim ini, karena selisih tipis yang tidak selalu berpihak pada mereka. Namun, ini adalah tim yang tahu cara berjuang keras dan meraih kemenangan, bahkan jika penampilan mereka tidak seoptimal yang mereka inginkan pada hari itu, sesuatu yang terjadi beberapa kali belakangan ini.

    Itulah mengapa Cuthbert begitu bangga dengan kemenangan di final Liga Cup tahun lalu: “Saya pikir penampilan itu, khususnya, mewakili apa yang Chelsea wakili. Berjuang bahkan ketika kami tidak dalam performa terbaik, menemukan cara untuk menang. Saya pikir dalam beberapa bulan ke depan, itulah yang kita butuhkan. Mungkin kita tidak memiliki ritme yang baik, tetapi menemukan cara untuk menang adalah hal yang selalu dilakukan oleh tim Chelsea ini dan itulah yang harus kita terus lakukan.”

  • Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Siap untuk membuat pernyataan

    Jika Chelsea bisa melakukannya akhir pekan ini, itu bisa menjadi pemicu yang dibutuhkan musim mereka.

    “Ini adalah trofi pertama musim ini dan datang pada saat yang tepat, di mana trofi ini bisa memberikan dorongan ekstra untuk terus sukses sepanjang sisa musim, atau justru sedikit mengguncang kepercayaan diri menjelang fase krusial dan semua pertandingan besar,” kata Cuthbert. “Ini penting. Ini trofi penting bagi kami, penting bagi tim, penting bagi manajer, dan yang paling penting, penting bagi klub.”

    Dan setelah begitu banyak negativitas yang mengelilingi tim Chelsea ini, setelah kekalahan beruntun pertama mereka di WSL dalam lebih dari 10 tahun, setelah pertanyaan tentang masa depan Bompastor, dan saat gelar liga mereka mulai terlepas, apa artinya bagi kelompok pemain ini untuk mengangkat trofi itu pada Minggu?

    “Itu akan menjadi pernyataan besar,” kata Cuthbert. “Itu akan menunjukkan banyak hal tentang di mana tim ini berada, itu akan menunjukkan banyak hal tentang seberapa tangguh kami dan seberapa mampu kami menemukan cara untuk menang, yang selalu dilakukan oleh tim Chelsea ini.”

