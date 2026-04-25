"Di babak pertama, kami mendapat teguran keras dan kemudian kembali fokus pada hal-hal yang membuat kami kuat," kata Goretzka kepada DAZN setelah kemenangan tandang 4-3 dalam laga Bundesliga melawan FSV Mainz 05 pada Sabtu sore. Saat jeda, Bayern yang telah melakukan rotasi pemain secara signifikan tertinggal 0-3.
Diterjemahkan oleh
"Di babak pertama, kami benar-benar dimarahi habis-habisan": Pelatih Bayern München, Vincent Kompany, tersenyum saat ditanya tentang pidatonya di ruang ganti saat bertanding di Mainz
"Siapa pun bisa mengalami kemunduran, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya," lanjut Goretzka. Gelandang tersebut untuk pertama kalinya memimpin FCB sebagai kapten, namun babak pertama itu merupakan babak yang ingin dilupakan oleh juara Bundesliga yang sudah dipastikan itu.
Pelatih Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran menjelang leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada Selasa. Dayot Upamecano dan Joshua Kimmich bahkan tidak ikut dalam perjalanan ke Mainz, sementara enam pemain inti lainnya—Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah, dan Josip Stanisic—duduk di bangku cadangan untuk tujuan istirahat. Efek samping dari rotasi besar-besaran ini adalah debut starter gelandang berbakat Bara Sapoko Ndiaye, namun pemain berusia 18 tahun itu tidak mengalami hari yang baik.
Sebaliknya, Mainz tampil sangat agresif di babak pertama dan memimpin 3-0 saat turun minum berkat gol-gol dari Dominik Kohr (menit ke-15), Paul Nebel (29), dan Sheraldo Becker (45+2).
- Getty Images
Vincent Kompany menjelaskan kebangkitan Bayern di Mainz: "Bukan hanya soal taktik, tapi juga banyak soal emosi"
Ketika ditanya oleh Sky mengenai pidatonya di ruang ganti, Kompany awalnya menjawab sambil tersenyum dan tentu saja dengan nada sarkastis: "Ada banyak pujian di sana." Namun, pemain Belgia berusia 40 tahun itu kemudian menjelaskan dengan serius: "Selama karier saya, saya juga pernah mengalami momen-momen seperti itu sebagai kapten dan pemain kunci. Saya tahu bagaimana rasanya di ruang ganti: Skor 3-0 untuk lawan, Anda berpikir pertandingan sudah berakhir. Tapi kemudian Anda harus memiliki kemarahan itu, tidak menerimanya di dalam hati. Dan hanya memberikan segalanya, menekan lawan hingga menit terakhir. Itulah yang dilakukan para pemain."
Reaksi semacam itu tidak hanya dipicu oleh "taktik, tapi juga banyak emosi di dalamnya," tegas Kompany, yang merespons penampilan lemah di babak pertama dengan memasukkan Kane dan Olise pada babak kedua. Pada menit ke-53, Nicolas Jackson mencetak gol yang membuat skor menjadi 1-3 dari sudut pandang Munich, namun dalam 20 menit terakhir Bayern akhirnya membalikkan keadaan. Mulai menit ke-57, Musiala dan Stanisic juga turut berkontribusi.
Olise memperkecil ketertinggalan pada menit ke-73 dengan tendangan melengkung yang indah, sebelum Musiala menyamakan kedudukan menjadi 3-3 beberapa menit kemudian. Tak lama setelah itu, Kane akhirnya memastikan kemenangan Munich dengan golnya yang membuat skor akhir menjadi 4-3. "Pada akhirnya, ini bahkan terasa sedikit lebih seru daripada jika kami memenangkan pertandingan dengan skor 3-0," kata Goretzka, yang melihat sisi positif dari jalannya pertandingan.
FC Bayern München bisa menghadapi laga pertama melawan PSG dengan penuh keyakinan
Dari sudut pandang FCB, pertandingan ini tidak memiliki arti apa-apa secara kompetitif bagi liga, karena gelar juara ke-35 sudah dipastikan sejak kemenangan 4-2 atas VfB Stuttgart akhir pekan lalu. Namun, upaya membalikkan keadaan ini penting bagi Bayern agar bisa menghadapi leg pertama melawan PSG dengan kepercayaan diri yang tinggi.
Pertandingan leg pertama semifinal melawan tim Prancis itu akan digelar pada hari Selasa mendatang. Delapan hari kemudian, PSG akan bertandang ke Munich untuk leg kedua, di mana akan ditentukan siapa yang akan melaju ke final Liga Champions. Di sana, Bayern akan menghadapi FC Arsenal atau Atletico Madrid.
FC Bayern München: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Selasa, 28 April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München
Liga Champions
Sabtu, 2 Mei
FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Rabu, 6 Mei
FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain
Liga Champions
Sabtu, 9 Mei
VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München
Bundesliga