"Di babak pertama, kami benar-benar dimarahi habis-habisan": Pelatih Bayern München, Vincent Kompany, tersenyum saat ditanya tentang pidatonya di ruang ganti saat bertanding di Mainz

Ketika ditanya oleh Sky mengenai pidatonya di ruang ganti, Kompany awalnya menjawab sambil tersenyum dan tentu saja dengan nada sarkastis: "Ada banyak pujian di sana." Namun, pemain Belgia berusia 40 tahun itu kemudian menjelaskan dengan serius: "Selama karier saya, saya juga pernah mengalami momen-momen seperti itu sebagai kapten dan pemain kunci. Saya tahu bagaimana rasanya di ruang ganti: Skor 3-0 untuk lawan, Anda berpikir pertandingan sudah berakhir. Tapi kemudian Anda harus memiliki kemarahan itu, tidak menerimanya di dalam hati. Dan hanya memberikan segalanya, menekan lawan hingga menit terakhir. Itulah yang dilakukan para pemain."

Reaksi semacam itu tidak hanya dipicu oleh "taktik, tapi juga banyak emosi di dalamnya," tegas Kompany, yang merespons penampilan lemah di babak pertama dengan memasukkan Kane dan Olise pada babak kedua. Pada menit ke-53, Nicolas Jackson mencetak gol yang membuat skor menjadi 1-3 dari sudut pandang Munich, namun dalam 20 menit terakhir Bayern akhirnya membalikkan keadaan. Mulai menit ke-57, Musiala dan Stanisic juga turut berkontribusi.

Olise memperkecil ketertinggalan pada menit ke-73 dengan tendangan melengkung yang indah, sebelum Musiala menyamakan kedudukan menjadi 3-3 beberapa menit kemudian. Tak lama setelah itu, Kane akhirnya memastikan kemenangan Munich dengan golnya yang membuat skor akhir menjadi 4-3. "Pada akhirnya, ini bahkan terasa sedikit lebih seru daripada jika kami memenangkan pertandingan dengan skor 3-0," kata Goretzka, yang melihat sisi positif dari jalannya pertandingan.