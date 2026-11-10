Apakah Haaland berada di atas pemain Uruguay yang sulit ditebak itu dan sudah menempati posisi lima besar? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Richards, mantan bek City yang kembali bekerja sama dengan Specsavers untuk ambil bagian dalam proyek terbaru mereka bertajuk ‘Best Worst Team’, ia mengatakan kepada GOAL: “Ah, tapi dia berbeda. Pertanyaan bagus, Anda benar.

“Itu tergantung pada apa yang Anda inginkan dari seorang pemain, karena ada statistik, ada angka. Dalam hal mencetak gol, Anda bisa menempatkannya dalam kategori yang sama dengan Alan Shearer. Namun, Alan Shearer punya kemampuan lain: dia bisa menahan bola dan mencetak gol dari jarak jauh. Kalau Anda melihat permainan Haaland, timnya tidak terlalu menginginkan dia terlibat dalam permainan.

“Dia mulai sedikit lebih terlibat musim lalu, dan perkembangannya sangat pesat. Namun, ketika ada pemain seperti [Rayan] Cherki dan [Phil] Foden, [Iliman] Ndiaye dan [Jeremy] Doku, Enzo [Fernandez], [Elliot] Anderson yang bisa memberinya umpan, tugasnya pada dasarnya adalah mengatur waktu larinya agar berada di posisi yang tepat ketika bola masuk ke kotak penalti.

“Jadi, jika melihat daftar pencetak gol, dia adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat, bukan hanya di Premier League, melainkan di sepakbola secara keseluruhan. Namun, jika melihat permainan secara menyeluruh, pemain seperti Suarez, yang bisa melewati empat pemain lalu menempatkan bola ke sudut atas gawang, adalah tipe pemain yang berbeda.

“Jika melihat statistik, ya, Haaland sudah masuk lima besar, tanpa diragukan lagi, bahkan sekarang. Namun, jika melihat permainan secara menyeluruh, Suarez punya kemampuan itu. Tidak kontroversial untuk mengatakan bahwa permainannya secara keseluruhan lebih baik daripada Haaland, karena dia bisa turun menjemput bola, melewati lawan, dan mencetak gol dengan berbagai cara. Namun, dalam hal mencetak gol semata, Haaland sudah masuk lima besar.”