Di atas Luis Suarez! Apakah Erling Haaland masuk lima besar penyerang terbaik sepanjang masa Liga Primer Inggris? Mantan bintang Manchester City Micah Richards menilai daftar tersebut dan mengungkap harapannya terkait rekor gol Alan Shearer
Berapa gol yang dicetak bintang Manchester City, Haaland, di Premier League?
Penyerang asal Norwegia Haaland pindah ke Stadion Etihad pada 2022 setelah menuntaskan transfer senilai £51 juta ($68 juta) dari Borussia Dortmund. Biaya tersebut langsung tampak seperti harga yang sangat murah, dengan 52 gol yang dicetaknya sepanjang musim debut yang berujung raihan treble. Torehan itu membawa pemain bernomor punggung 9 di Manchester City tersebut masuk dalam persaingan meraih Ballon d’Or, dengan hanya ikon Argentina Lionel Messi yang mengunggulinya.
Ketajaman pemain berusia 26 tahun yang penuh teka-teki itu tetap terjaga. Ia telah mencetak 176 gol untuk City dalam 211 penampilan di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, 121 gol tercipta di Premier League. Torehan itu membuatnya kian dekat dengan 20 besar daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Shearer, Kane dan Rooney menempati tiga posisi teratas dalam daftar tersebut, sementara Aguero dan Henry berada di sepuluh besar. Suarez hanya mencetak 69 gol selama tiga setengah tahun di Liverpool, tetapi memberikan dampak luar biasa di Merseyside.
- Getty
Apakah Haaland termasuk lima besar penyerang terbaik sepanjang masa di Liga Primer?
Apakah Haaland berada di atas pemain Uruguay yang sulit ditebak itu dan sudah menempati posisi lima besar? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Richards, mantan bek City yang kembali bekerja sama dengan Specsavers untuk ambil bagian dalam proyek terbaru mereka bertajuk ‘Best Worst Team’, ia mengatakan kepada GOAL: “Ah, tapi dia berbeda. Pertanyaan bagus, Anda benar.
“Itu tergantung pada apa yang Anda inginkan dari seorang pemain, karena ada statistik, ada angka. Dalam hal mencetak gol, Anda bisa menempatkannya dalam kategori yang sama dengan Alan Shearer. Namun, Alan Shearer punya kemampuan lain: dia bisa menahan bola dan mencetak gol dari jarak jauh. Kalau Anda melihat permainan Haaland, timnya tidak terlalu menginginkan dia terlibat dalam permainan.
“Dia mulai sedikit lebih terlibat musim lalu, dan perkembangannya sangat pesat. Namun, ketika ada pemain seperti [Rayan] Cherki dan [Phil] Foden, [Iliman] Ndiaye dan [Jeremy] Doku, Enzo [Fernandez], [Elliot] Anderson yang bisa memberinya umpan, tugasnya pada dasarnya adalah mengatur waktu larinya agar berada di posisi yang tepat ketika bola masuk ke kotak penalti.
“Jadi, jika melihat daftar pencetak gol, dia adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat, bukan hanya di Premier League, melainkan di sepakbola secara keseluruhan. Namun, jika melihat permainan secara menyeluruh, pemain seperti Suarez, yang bisa melewati empat pemain lalu menempatkan bola ke sudut atas gawang, adalah tipe pemain yang berbeda.
“Jika melihat statistik, ya, Haaland sudah masuk lima besar, tanpa diragukan lagi, bahkan sekarang. Namun, jika melihat permainan secara menyeluruh, Suarez punya kemampuan itu. Tidak kontroversial untuk mengatakan bahwa permainannya secara keseluruhan lebih baik daripada Haaland, karena dia bisa turun menjemput bola, melewati lawan, dan mencetak gol dengan berbagai cara. Namun, dalam hal mencetak gol semata, Haaland sudah masuk lima besar.”
Mengapa Haaland berbeda dari pemain seperti Suarez dan Aguero
Richards kemudian mengatakan ketika ditanya apakah Haaland akan sama berpengaruhnya bagi Liverpool seperti Suarez seandainya ia menjadi bagian dari skuad Liverpool antara 2011 dan 2014: “Mungkin tidak. Itu maksud saya, karena mereka pemain yang berbeda, begitu pula Aguero.
“Banyak orang membicarakan Aguero. Ia bisa menahan bola dengan baik. Pergerakan Aguero luar biasa. Sepakannya hebat, termasuk caranya melengkungkan bola. Teknik menembaknya, saya tidak akan bilang lebih baik daripada Haaland, tetapi mungkin lebih bervariasi.
“Haaland benar-benar mematikan. Ia bisa menyambut hampir semua bola. Dan ketepatan waktu serta pergerakan Haaland di kotak penalti termasuk yang terbaik yang pernah saya lihat dalam sepakbola. Ia hanya butuh satu atau dua detik untuk berakselerasi dan menciptakan peluang bagi dirinya sendiri. Pemain lain mungkin butuh sedikit lebih lama, mungkin bergerak dari depan ke belakang, mungkin menunggu. Ia langsung bergerak, dan begitu bergerak, Anda tidak bisa mengejarnya. Begitulah hebatnya dia.”
- Specsavers
Akankah Haaland kelak memecahkan rekor gol Shearer di Liga Primer Inggris?
Haaland sudah meraih tiga Sepatu Emas Liga Primer, sama banyaknya dengan Shearer dan Kane. Hanya Henry dan Mohamed Salah yang meraih lebih banyak, meski Haaland bisa menyusul mereka sebagai pemenang empat kali musim ini.
Manchester City telah mengikat penyerang bintangnya dengan kontrak hingga 2034, tetapi belum diketahui berapa lama ia akan bertahan. Rumor transfer tampaknya selalu mengiringinya, sementara potensi sanksi terkait Financial Fair Play (FFP) membayangi Etihad.
Jika ia bertahan empat atau lima tahun lagi di Manchester, posisi Shearer sebagai raja pencetak gol Liga Primer mungkin terancam. Richards bercanda ketika ditanya apakah Haaland bisa melampaui mantan kapten Inggris itu: “Saya ingin dia melakukannya! Saya sudah muak mendengar Alan bicara soal 260!
“Dia menyebutnya setidaknya sekali seminggu, saya tidak melebih-lebihkan. Saya bertemu dengannya setiap minggu saat kami bekerja bersama, dan dia pasti menyebutnya setidaknya sekali. Kalau dia terlambat, 260. Kalau pendapatnya buruk, dia sudah mencetak 260 gol dan bisa mengatakan apa pun yang dia mau. Saya benar-benar ingin Haaland melampauinya. Sejujurnya, menurut saya dia pemain yang luar biasa, tetapi saya muak mendengar dia membicarakannya kepada saya!”
Richards bekerja bersama tim yang kalah 31-1 dalam satu pertandingan musim lalu
Pengamat Premier League dan Liga Champions, Richards, tentu akan terbantu jika memiliki pemain seperti Haaland atau Shearer setelah setuju menguji lagi kemampuan melatihnya. Ia bergabung dengan Bollington United Sunday Blues, tim yang kalah dalam setiap pertandingan musim lalu dan sangat membutuhkan suntikan semangat.
‘Pelatih Meeks’ ingin mendatangkan mantan pemain tim nasional, para spesialis, dan sosok-sosok berkepribadian kuat untuk mengatasi masalah terbesar tim, mulai dari situasi bola mati hingga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Membenahi pertahanan yang rapuh menjadi tantangan terbesarnya, setelah Bollington menelan kekalahan memalukan 31-1 pada 2025-26.
Richards mengatakan soal kesediaannya kembali menguji kemampuan dan jaringan kontaknya: “Musim lalu bersama Warley, kami meraih beberapa hasil buruk. Tahun ini bersama Bollington, situasinya sulit. Kami harus menerima kenyataan bahwa ini akan sulit.
“Kalah 31-1! Kiper mereka adalah manajernya, Darryll Joynes. Saya bilang kepadanya, ‘ayolah, kita harus lebih baik dari ini’. Jadi, kami sudah mendapatkan beberapa pemain baru. Specsavers ikut terlibat bersama Big Meeks! Sekarang kami sudah mengumpulkan tim impian. Keadaannya pasti akan membaik, bukan?
“Saya tidak menjanjikan hal muluk-muluk. Saya tidak akan membuat prediksi yang berlebihan. Namun, dengan energi, kecerdikan taktik, dan pressing dalam pertandingan, katakanlah kami akan tampil lebih baik. Skor 31-1, saya belum pernah mendengar yang seperti itu seumur hidup! Saya bisa meyakinkan Anda bahwa musim ini tidak akan ada hasil semacam itu. Jangan khawatir.”
Sepak bola non-liga dan Man City masih menarik minat Richards
Bollington telah memenangi lima dari tujuh pertandingan mereka musim ini dan hanya menelan satu kekalahan. Mereka mencetak 29 gol dan kebobolan sembilan kali. Bollington jelas berada di jalur yang tepat dan menempati peringkat keempat di divisi empat Stockport District Sunday Football League.
Richards akan terus memantau mereka, sembari melihat bagaimana Manchester City dan Haaland merespons tiga kekalahan beruntun di Premier League. Manchester City akan kembali bermain pada 21 November dengan menjamu Fulham.
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