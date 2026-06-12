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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
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Di antara skandal dan sejarah... Bagaimana tim nasional Saudi bisa lolos dari "jebakan" awal yang buruk?

FEATURES
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
World Cup
G. Donis
Argentina
Germany
Arab Saudi
Uruguay
AS
Yunani
Argentina
Jerman

Tugas berat menanti El Falcons di Piala Dunia Amerika

Perhatian publik Saudi tertuju pada pertandingan yang dinanti-nantikan antara tim nasional Saudi dan Uruguay, Selasa pagi, yang menandai awal perjalanan tim As-Akhdar di Piala Dunia 2026, di tengah suasana yang penuh antisipasi sekaligus kewaspadaan.

Kekhawatiran ini tidak hanya terkait dengan kekuatan lawan atau kesulitan Grup 8 yang juga mencakup Spanyol dan Cape Verde, tetapi juga terkait dengan kenangan yang beragam yang dialami tim nasional Saudi dalam pertandingan pembuka sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Antara awal yang bencana yang menjadi noda dalam ingatan para penggemar, dan yang lain menciptakan kejayaan bersejarah yang tak terlupakan, timnas Saudi kembali menghadapi ujian baru yang mungkin menentukan arah perjalanannya di turnamen sejak detik pertama.

Dengan ditunjuknya pelatih asal Yunani, Georgios Donis, beberapa waktu sebelum Piala Dunia dimulai, semakin banyak pertanyaan mengenai kemampuan tim nasional untuk menghindari skenario menyakitkan di masa lalu, serta memanfaatkan indikasi positif yang muncul selama pertandingan persahabatan terakhir.

  • Saudi Arabia's goalie Mohammed Al Deayea watches tAFP

    Kenangan yang menyakitkan... ketika awal yang indah berubah menjadi mimpi buruk

    Tim nasional Arab Saudi lebih dari sekali mengalami awal yang sulit di Piala Dunia, beberapa di antaranya menjadi momen yang masih terngiang di benak para penggemar hingga hari ini.

    Kekalahan telak 0-8 dari Jerman di Piala Dunia 2002 tetap menjadi salah satu pertandingan paling menyakitkan dalam sejarah timnas Saudi, bukan hanya karena skornya yang sangat telak, tetapi juga karena terjadi pada pertandingan pertama dan berdampak secara psikologis pada tim sepanjang perjalanan mereka di turnamen tersebut.

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    Adegan serupa terulang dengan cara berbeda di Piala Dunia 2018 ketika tim nasional Saudi membuka partisipasinya dengan kekalahan 0-5 dari tuan rumah Rusia, dalam pertandingan yang memperlihatkan kebingungan besar dan ketidakmampuan menghadapi tekanan pertandingan pembuka.

    Pengalaman-pengalaman ini menegaskan bahwa pertandingan pertama di Piala Dunia bukan sekadar tiga poin, melainkan memainkan peran sentral dalam membangun atau menghancurkan kepercayaan diri, yang membuat pertandingan melawan Uruguay memiliki arti ganda bagi generasi saat ini.

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  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Argentina yang menentukan jalannya... Mengapa skenario ini tidak terulang?

    Meskipun beberapa pertandingan pembuka membawa kenangan pahit, edisi Piala Dunia sebelumnya menunjukkan gambaran yang sama sekali berbeda tentang apa yang dapat dilakukan tim nasional Saudi ketika mereka memasuki pertandingan dengan penuh keyakinan dan keberanian.

    Pada Piala Dunia 2022, tim hijau berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1, dalam salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen, melawan tim yang kemudian dinobatkan sebagai juara dunia.

    Yang menarik dari pertandingan tersebut adalah tim nasional Saudi tidak mengandalkan pertahanan berlebihan atau bermain reaktif, melainkan tampil dengan karakter yang kuat, tekanan tinggi, dan disiplin taktis yang memberinya kemampuan untuk bersaing dengan salah satu tim terbaik di dunia.

    Pertandingan tersebut tetap menjadi bukti bahwa perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan dalam pertandingan pembuka tidak selalu terkait dengan nama-nama besar atau kemampuan individu, melainkan dengan konsentrasi mental, komitmen taktis, dan kemampuan untuk menjalankan rencana selama 90 menit.

  • Donis di hadapan tantangan terbesar

    Georgios Donis memasuki turnamen ini dalam situasi yang tidak biasa setelah baru saja mengambil alih jabatan sebagai pelatih, tak lama sebelum Piala Dunia dimulai, menggantikan pelatih asal Prancis, Hervé Renard.

    Meskipun waktu sangat terbatas, pelatih asal Yunani ini berusaha menerapkan gagasannya dengan cepat, dengan menjalani tiga pertandingan persahabatan yang menampilkan wajah berbeda dari tim Hijau dibandingkan periode sebelumnya.

    Timnas Saudi kalah 2-1 dari Ekuador pada pertandingan pertama, namun menampilkan performa yang memuaskan melawan lawan tangguh, sebelum menang 3-0 atas Puerto Riko dan bermain imbang tanpa gol melawan Senegal dalam laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia.

    Pertandingan-pertandingan ini menunjukkan beberapa indikasi positif, terutama dalam hal organisasi pertahanan dan serangan balik yang cepat, namun tantangan sesungguhnya tetap terletak pada kemampuan para pemain untuk menerapkan ide-ide tersebut di bawah tekanan Piala Dunia.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Bagaimana Al-Akhdar bisa lolos dari jebakan di awal pertandingan?

    Langkah pertama untuk menghindari skenario masa lalu adalah menghadapi Uruguay sebagai pertandingan yang lebih membutuhkan kecerdasan daripada semangat yang berlebihan.

    Timnas Uruguay memiliki pengalaman yang mumpuni dan pemain-pemain yang mampu memanfaatkan setiap kesalahan, sehingga dibutuhkan disiplin taktis yang tinggi, terutama pada menit-menit awal yang biasanya diwarnai tekanan besar dari lawan.

    Tim Hijau juga perlu memanfaatkan kecepatan yang ada di lini depan dan tidak terburu-buru dalam membangun serangan, sambil menjaga keseimbangan antara tugas pertahanan dan serangan.

    Lini tengah akan memainkan peran sentral dalam pertandingan ini, baik dalam menghentikan pemain kunci Uruguay maupun dalam memimpin serangan balik yang mungkin memberi tim Saudi kesempatan untuk menciptakan kejutan.

    Pada akhirnya, tim Saudi menyadari bahwa pertandingan pertama dapat menentukan arah perjalanan mereka secara keseluruhan. Di antara kenangan Jerman dan Rusia di satu sisi, serta epik Argentina di sisi lain, tim Hijau memiliki kesempatan baru untuk menulis bab yang berbeda dalam sejarah Piala Dunia mereka, asalkan mereka menghindari jebakan awal yang menghancurkan impian mereka pada kesempatan sebelumnya.

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