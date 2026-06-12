Di antara skandal dan sejarah... Bagaimana tim nasional Saudi bisa lolos dari "jebakan" awal yang buruk?

Perhatian publik Saudi tertuju pada pertandingan yang dinanti-nantikan antara tim nasional Saudi dan Uruguay, Selasa pagi, yang menandai awal perjalanan tim As-Akhdar di Piala Dunia 2026, di tengah suasana yang penuh antisipasi sekaligus kewaspadaan.

Kekhawatiran ini tidak hanya terkait dengan kekuatan lawan atau kesulitan Grup 8 yang juga mencakup Spanyol dan Cape Verde, tetapi juga terkait dengan kenangan yang beragam yang dialami tim nasional Saudi dalam pertandingan pembuka sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Antara awal yang bencana yang menjadi noda dalam ingatan para penggemar, dan yang lain menciptakan kejayaan bersejarah yang tak terlupakan, timnas Saudi kembali menghadapi ujian baru yang mungkin menentukan arah perjalanannya di turnamen sejak detik pertama.

Dengan ditunjuknya pelatih asal Yunani, Georgios Donis, beberapa waktu sebelum Piala Dunia dimulai, semakin banyak pertanyaan mengenai kemampuan tim nasional untuk menghindari skenario menyakitkan di masa lalu, serta memanfaatkan indikasi positif yang muncul selama pertandingan persahabatan terakhir.