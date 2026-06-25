Di antara rasa takut dan keyakinan... Apakah Donis memiliki visi yang jelas untuk tim nasional Saudi?

Ketika Donis mengambil alih kepelatihan tim nasional Saudi, harapan terbesar para penggemar adalah agar ia dapat segera membangun identitas yang jelas bagi tim, serta meninggalkan jejak taktisnya pada sekelompok pemain yang memiliki pengalaman luas di level internasional dan kontinental.

Namun seiring berjalannya waktu, pertanyaan yang sama masih tetap muncul: seperti apa sebenarnya tim nasional Arab Saudi di bawah kepemimpinan Donis?

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Dalam sepak bola modern, seorang pelatih tidak diharuskan untuk terpaku pada satu gaya permainan sepanjang waktu; justru sebaliknya, fleksibilitas telah menjadi elemen kunci dalam kesuksesan tim mana pun. Namun, fleksibilitas sangat berbeda dengan ketiadaan identitas.

Sampai saat ini, timnas Saudi tampak seperti berpindah dari satu konsep ke konsep lain dalam pencarian solusi ideal: ada pertandingan di mana mereka mengandalkan pertahanan rapat dan mundur ke belakang, dan ada pula pertandingan di mana pelatih menekankan pentingnya tekanan dan serangan; pemain-pemain yang masuk ke susunan pemain inti lalu menghilang dengan cepat, serta peran yang berubah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, hingga menjadi sulit untuk memprediksi formasi apa yang akan digunakan tim nasional dalam setiap pertandingan.

Perubahan cepat ini tidak hanya membuat para pemain merasa tidak stabil, tetapi juga membuat para pendukung tidak mampu memahami visi taktis yang coba dibangun oleh pelatih.

Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa situasi ini tidak terjadi selama masa persiapan atau pertandingan persahabatan di mana ide-ide dapat dicoba dengan bebas, melainkan selama Piala Dunia itu sendiri—turnamen yang seharusnya diikuti oleh setiap tim dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin mereka tampilkan di lapangan.