Di antara rasa takut dan keyakinan... Apakah Donis memiliki visi yang jelas untuk tim nasional Saudi?

Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, sebuah tim mungkin kalah dalam satu pertandingan, atau bahkan mengalami kekalahan telak dari tim besar, tetapi yang lebih mengkhawatirkan para penggemar daripada hasil pertandingan itu sendiri adalah perasaan bahwa tim tersebut tidak memiliki karakter yang jelas atau strategi permainan yang dapat diprediksi.
Dan inilah tepatnya yang melingkupi tim nasional Saudi menjelang pertandingan melawan Cape Verde, Sabtu dini hari, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga dan terakhir Piala Dunia 2026.
Hanya dalam beberapa hari saja, pembicaraan telah bergeser dari keyakinan penuh terhadap gaya permainan tertentu menjadi indikasi kuat akan perubahan total, seolah-olah staf pelatih masih mencari jawaban meskipun turnamen ini telah memasuki tahap-tahap penentu.
Masalahnya di sini bukan soal lima atau empat bek, melainkan pertanyaan yang lebih penting: apa yang ingin dilakukan oleh Donis?