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Di antara rasa takut dan keyakinan... Apakah Donis memiliki visi yang jelas untuk tim nasional Saudi?

FEATURES
G. Donis
Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
Yunani
Tanjung Verde
Arab Saudi
AS

Pelatih asal Yunani itu dihadapkan pada tugas yang sulit

Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, sebuah tim mungkin kalah dalam satu pertandingan, atau bahkan mengalami kekalahan telak dari tim besar, tetapi yang lebih mengkhawatirkan para penggemar daripada hasil pertandingan itu sendiri adalah perasaan bahwa tim tersebut tidak memiliki karakter yang jelas atau strategi permainan yang dapat diprediksi.

Dan inilah tepatnya yang melingkupi tim nasional Saudi menjelang pertandingan melawan Cape Verde, Sabtu dini hari, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga dan terakhir Piala Dunia 2026.

Hanya dalam beberapa hari saja, pembicaraan telah bergeser dari keyakinan penuh terhadap gaya permainan tertentu menjadi indikasi kuat akan perubahan total, seolah-olah staf pelatih masih mencari jawaban meskipun turnamen ini telah memasuki tahap-tahap penentu.

Masalahnya di sini bukan soal lima atau empat bek, melainkan pertanyaan yang lebih penting: apa yang ingin dilakukan oleh Donis?

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Identitas yang tidak tetap

    Ketika Donis mengambil alih kepelatihan tim nasional Saudi, harapan terbesar para penggemar adalah agar ia dapat segera membangun identitas yang jelas bagi tim, serta meninggalkan jejak taktisnya pada sekelompok pemain yang memiliki pengalaman luas di level internasional dan kontinental.

    Namun seiring berjalannya waktu, pertanyaan yang sama masih tetap muncul: seperti apa sebenarnya tim nasional Arab Saudi di bawah kepemimpinan Donis?

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    Dalam sepak bola modern, seorang pelatih tidak diharuskan untuk terpaku pada satu gaya permainan sepanjang waktu; justru sebaliknya, fleksibilitas telah menjadi elemen kunci dalam kesuksesan tim mana pun. Namun, fleksibilitas sangat berbeda dengan ketiadaan identitas.

    Sampai saat ini, timnas Saudi tampak seperti berpindah dari satu konsep ke konsep lain dalam pencarian solusi ideal: ada pertandingan di mana mereka mengandalkan pertahanan rapat dan mundur ke belakang, dan ada pula pertandingan di mana pelatih menekankan pentingnya tekanan dan serangan; pemain-pemain yang masuk ke susunan pemain inti lalu menghilang dengan cepat, serta peran yang berubah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, hingga menjadi sulit untuk memprediksi formasi apa yang akan digunakan tim nasional dalam setiap pertandingan.

    Perubahan cepat ini tidak hanya membuat para pemain merasa tidak stabil, tetapi juga membuat para pendukung tidak mampu memahami visi taktis yang coba dibangun oleh pelatih.

    Yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa situasi ini tidak terjadi selama masa persiapan atau pertandingan persahabatan di mana ide-ide dapat dicoba dengan bebas, melainkan selama Piala Dunia itu sendiri—turnamen yang seharusnya diikuti oleh setiap tim dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin mereka tampilkan di lapangan.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah reaksi kini telah menjadi pendorong utama?

    Setelah kekalahan telak 0-4 dari Spanyol, Donis mendapat serangan gencar dari suporter dan media. Kritik tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan, tetapi juga mencakup gaya permainan itu sendiri, pemilihan susunan pemain, peran yang diberikan kepada para pemain, bahkan cara tim nasional menghadapi jalannya pertandingan.

    Yang menarik, sang pelatih langsung tampil setelah pertandingan untuk membela keputusan-keputusan teknisnya, menegaskan bahwa ia tidak menyesali strategi yang diandalkan, dan bahwa apa yang terjadi lebih disebabkan oleh keunggulan lawan daripada kesalahan taktis.

    Namun, hanya beberapa hari kemudian, mulai muncul indikasi kuat bahwa tim akan kembali ke formasi empat bek dan meninggalkan ide bermain dengan lima bek.

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    Di sinilah tanda tanya mulai muncul: jika sang pelatih benar-benar yakin dengan apa yang ditunjukkannya saat melawan Spanyol, mengapa pemikirannya berubah begitu cepat? Dan jika ia tidak yakin, mengapa ia tampil di hadapan media dengan begitu percaya diri?

    Kontradiksi ini membuka peluang bagi interpretasi lain, yaitu bahwa besarnya tekanan dari suporter dan media setelah kekalahan 4-0 dari Spanyol mungkin berperan dalam mengubah pemikiran sang pelatih.

    Tidak dapat disangkal bahwa setiap pelatih di dunia dipengaruhi oleh suasana di sekitarnya, namun tim-tim besar biasanya dikelola berdasarkan keyakinan teknis, bukan reaksi sesaat.

  • Saudi Arabia Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cape Verde tidak akan menguji rencana tersebut... melainkan akan menguji sang pelatih

    Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa pertandingan melawan Cape Verde akan menjadi ujian bagi kemampuan tim nasional Saudi untuk bangkit kembali setelah kekalahan dari Spanyol, namun kenyataannya ujian terbesar justru akan dihadapi oleh Donis sendiri.

    Karena hasil pertandingan saja tidak akan cukup untuk menilai apa yang terjadi; tim nasional Saudi mungkin saja menang, tetapi jika mereka kembali tampil tanpa karakter yang jelas atau dengan gaya permainan yang sama sekali berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, tanda tanya akan tetap ada.

    Namun, jika “Al-Akhdar” menampilkan pertandingan yang seimbang, dengan organisasi yang jelas, pergerakan yang terstruktur, dan karakter yang stabil di lapangan, pelatih tersebut mungkin akhirnya berhasil meyakinkan para penggemar bahwa ia memiliki visi yang nyata yang sedang ia wujudkan.

    Masalahnya, para pendukung Saudi tidak lagi hanya mengincar kemenangan atau lolos ke babak selanjutnya, melainkan ingin melihat tim nasional yang ciri-cirinya jelas dan yang filosofi pelatihnya dapat dipahami.

    Oleh karena itu, laga melawan Cape Verde mungkin menjadi pertandingan terpenting dalam perjalanan Donis sejauh ini, karena pertandingan ini tidak hanya akan menentukan nasib tim nasional di turnamen ini, tetapi mungkin juga menentukan sejauh mana keyakinan para penggemar bahwa sang pelatih memiliki visi yang jelas untuk masa depan.

    Jika ia berhasil, ia akan keluar dari lingkaran keraguan untuk pertama kalinya sejak mengambil alih tugas ini; namun, jika kebingungan yang sama terus berlanjut, pembicaraan mengenai rencana dan formasi hanyalah detail kecil di hadapan krisis yang jauh lebih besar.

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