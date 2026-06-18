Di antara penampilan gemilang Messi dan kejutan Ronaldo... Hujan gol dan rekor bersejarah menjadi gambaran umum dari putaran pertama Piala Dunia

Babak pertama ini menjadi saksi penampilan gemilang Kylian Mbappé, penyerang Prancis, dan Harry Kane, bintang Inggris, yang berhasil menorehkan sejarah di turnamen kali ini.

Mbappé memimpin timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di New Jersey, di mana ia mencetak dua gol yang mengukir namanya dalam sejarah.

Mbappé pun menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 58 gol, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Prancis, melampaui Olivier Giroud, serta mencatatkan 14 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia.

Sementara itu, Harry Kane, kapten timnas Inggris, terus memperkuat posisinya di antara legenda sepak bola Inggris setelah mencetak dua gol saat menghadapi Kroasia pada Rabu malam.

Kane berhasil menambah koleksi golnya menjadi 10 gol di putaran final Piala Dunia, sehingga menyamai rekor yang dipegang oleh legenda Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris dalam sejarah Piala Dunia, menurut Opta.

Prestasi kapten Inggris ini tidak berhenti pada penyamaan rekor tersebut, karena jaringan Squawka melaporkan bahwa ia menjadi pemain Inggris pertama dalam sejarah yang mencetak dua gol atau lebih di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda.

Menurut statistik akun Meister Ship, Kane menjadi pemain Inggris keempat yang mencetak dua gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia, setelah Geoff Hurst pada edisi 1966, David Platt pada 1990, dan John Stones pada 2018.

Platform “Stats Foot” mencatat bahwa Kane telah menambah jumlah golnya musim ini menjadi 69 gol baik bersama klub maupun timnasnya, sehingga menjadikannya pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah.