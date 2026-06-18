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FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

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Di antara penampilan gemilang Messi dan kejutan Ronaldo... Hujan gol dan rekor bersejarah menjadi gambaran umum dari putaran pertama Piala Dunia

FEATURES
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
World Cup
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
Saudi Arabia vs Uruguay
Saudi Arabia
Uruguay
Sweden vs Tunisia
Sweden
Tunisia
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Iraq vs Norway
Iraq
Norway
Austria vs Jordan
Austria
Jordan
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
L. Messi
C. Ronaldo
H. Kane
K. Mbappe
Belgia
Mesir
AS
Brasil
Maroko
Arab Saudi
Uruguay
Swedia
Tunisia
Meksiko
Argentina
Aljazair
Irak
Norwegia
Austria
Yordania
Portugal
Kongo - Kinshasa
Inggris
Prancis

Tim Arab belum meraih satu pun kemenangan

Babak pertama fase grup Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, telah berakhir. Babak ini diwarnai dengan banyak peristiwa menarik dan ketegangan yang luar biasa.

Babak ini dimulai pada Kamis lalu dengan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan, yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor 2-0, dan ditutup dini hari tadi dengan kemenangan Kolombia atas Uzbekistan dengan skor 3-1.

Di antara kedua pertandingan tersebut, ketegangan terasa dengan hasil-hasil yang mengejutkan serta pencapaian luar biasa dari sejumlah bintang, terutama pemain Argentina Lionel Messi, sementara putaran ini juga tidak luput dari kekecewaan besar bagi yang lain.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Messi, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia... dan Ronaldo di tengah badai

    Sebelum Piala Dunia dimulai, bintang Jerman yang telah pensiun, Miroslav Klose, menduduki puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 16 gol, yang dicetaknya selama tampil dalam 24 pertandingan bersama "Die Mannschaft".

    Namun, setelah satu putaran di Piala Dunia kali ini, keadaan berubah setelah Lionel Messi mencetak hat-trick yang luar biasa bersama Argentina ke gawang lawan.

    Messi kini telah mencetak 16 gol, menyamai rekor Klose, dan hanya membutuhkan satu gol lagi untuk memimpin sendirian di puncak daftar, sesuatu yang tampaknya dalam jangkauan sang bintang Argentina.

    Di sisi lain, saingannya, Cristiano Ronaldo, bintang Portugal, mendapat kritik luas setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1.

    Ronaldo tidak menampilkan performa yang menonjol dalam pertandingan kemarin, sehingga ia mendapat kritik tajam, begitu pula para pemain Portugal lainnya yang tampil mengecewakan.

    Pertandingan melawan Republik Demokratik Kongo menandai berlanjutnya puasa gol bagi bintang Al-Nassr asal Arab Saudi, Cristiano Ronaldo, di ajang-ajang besar bersama timnas Portugal, di mana ia gagal mencetak gol untuk pertandingan kesepuluh berturut-turut di Piala Dunia dan Piala Eropa.

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    Prestasi bersejarah bagi Mbappé dan Harry Kane

    Babak pertama ini menjadi saksi penampilan gemilang Kylian Mbappé, penyerang Prancis, dan Harry Kane, bintang Inggris, yang berhasil menorehkan sejarah di turnamen kali ini.

    Mbappé memimpin timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di New Jersey, di mana ia mencetak dua gol yang mengukir namanya dalam sejarah.

    Mbappé pun menambah koleksi gol internasionalnya menjadi 58 gol, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Prancis, melampaui Olivier Giroud, serta mencatatkan 14 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia.

    Sementara itu, Harry Kane, kapten timnas Inggris, terus memperkuat posisinya di antara legenda sepak bola Inggris setelah mencetak dua gol saat menghadapi Kroasia pada Rabu malam.

    Kane berhasil menambah koleksi golnya menjadi 10 gol di putaran final Piala Dunia, sehingga menyamai rekor yang dipegang oleh legenda Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris dalam sejarah Piala Dunia, menurut Opta.

    Prestasi kapten Inggris ini tidak berhenti pada penyamaan rekor tersebut, karena jaringan Squawka melaporkan bahwa ia menjadi pemain Inggris pertama dalam sejarah yang mencetak dua gol atau lebih di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda.

    Menurut statistik akun Meister Ship, Kane menjadi pemain Inggris keempat yang mencetak dua gol sundulan dalam sejarah Piala Dunia, setelah Geoff Hurst pada edisi 1966, David Platt pada 1990, dan John Stones pada 2018.

    Platform “Stats Foot” mencatat bahwa Kane telah menambah jumlah golnya musim ini menjadi 69 gol baik bersama klub maupun timnasnya, sehingga menjadikannya pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah.

  • Hujan gol di babak pertama Piala Dunia


    Babak pertama Piala Dunia ini ditandai dengan banyaknya gol yang tercipta, di mana semua pertandingan menghasilkan gol, kecuali satu pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol, yaitu antara Spanyol dan Cape Verde.

    Dalam 24 pertandingan, tercipta 75 gol, dengan rata-rata lebih dari 3 gol per pertandingan, yang menunjukkan dominasi permainan menyerang di Piala Dunia sejauh ini.

    Dari 24 pertandingan di babak pertama, 15 di antaranya berakhir dengan kemenangan, sedangkan 9 berakhir imbang, 8 di antaranya imbang positif.

    Hasil terbesar di babak pertama diraih oleh Jerman yang menghancurkan Curaçao dengan skor 7-1, sementara Swedia mengalahkan Tunisia 5-1, Norwegia mengalahkan Irak 4-1, dan Amerika Serikat mengalahkan Paraguay dengan skor yang sama.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Persaingan para pencetak gol memanas sejak dini

    Dengan banyaknya gol yang tercipta pada putaran pertama babak penyisihan grup, persaingan untuk merebut gelar top skor edisi turnamen kali ini pun sudah memanas sejak dini.

    Pemain Argentina, Lionel Messi, memimpin daftar pencetak gol dengan 3 gol, diikuti oleh 6 pemain yang masing-masing mencetak 2 gol, yaitu Kylian Mbappé (Prancis), Harry Kane (Inggris), Kai Havertz (Jerman), Erling Haaland (Norwegia), Fularin Balogun (AS), dan Elijah Just (Selandia Baru).

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Orang-orang Arab tanpa kemenangan apa pun

    Tidak ada satu pun tim Arab yang berhasil meraih kemenangan pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia, meskipun ada 8 tim yang berpartisipasi dalam edisi ini.

    Maroko membuang peluang kemenangan yang hampir diraih atas Brasil, sehingga pertandingan berakhir imbang 1-1, hasil yang sama dengan pertandingan antara Mesir dan Belgia, di mana tim Mesir juga hampir meraih kemenangan.

    Qatar bermain imbang dengan Swiss dengan skor 1-1, begitu pula Arab Saudi dengan Uruguay, sementara Irak kalah dari Norwegia dengan skor 4-1, dan Yordania kalah dari Austria dengan skor 3-1.

    Kekalahan terbesar dialami timnas Tunisia dengan skor 5-1, yang menyebabkan pemecatan pelatih Sabri Lamouchi dan digantikan oleh pelatih asal Prancis, Hervé Renard.

    Aljazair kalah 0-3 dari Argentina, di tengah kontroversi wasit yang besar, terutama terkait pembatalan gol tim Arab tersebut, serta tuntutan agar Lionel Messi dikeluarkan dari lapangan.