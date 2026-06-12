Sebuah keajaiban besar yang tak terduga berhasil diraih tim nasional Arab Saudi di Piala Dunia 2022 di Qatar, saat mereka mengalahkan tim Argentina, juara Amerika Selatan saat itu yang kemudian menjadi juara dunia, dengan skor 2-1, padahal sebelumnya mereka sempat tertinggal satu gol.
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Di antara kenyataan dan khayalan... Akankah tim nasional Arab Saudi mengulangi keajaiban Argentina saat melawan Spanyol?
Keajaiban Argentina... dan Impian Spanyol
Meskipun "Al-Akhdar" tersingkir dari turnamen pada babak penyisihan grup setelah menelan dua kekalahan berturut-turut dari Polandia dan Meksiko, kemenangan bersejarah ini tetap terpatri dalam ingatan para penggemar Saudi, yang masih bermimpi untuk menyaksikannya kembali di Piala Dunia 2026.
Timnas Saudi berada di Grup H Piala Dunia, bersama Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, dan akan memulai perjalanannya pada Selasa dini hari mendatang, dengan menghadapi tim Amerika Latin tersebut.
Meskipun Uruguay kuat, impian Saudi kali ini terletak pada kemenangan atas tim Spanyol, terutama karena Spanyol adalah juara Eropa di edisi terakhir Piala Eropa, dan favorit utama untuk memenangkan Piala Dunia menurut jaringan statistik "Opta".
Jika tim Argentina memiliki Messi, pemegang rekor Ballon d'Or terbanyak, di Piala Dunia 2022, tim Spanyol saat ini memiliki runner-up pemenang Ballon d'Or edisi terakhir, yaitu Lamine Yamal, yang membuat kemenangan atas mereka juga akan menjadi sejarah.
Masalah Arab
Hal yang paling membangkitkan semangat para pendukung Saudi akan kemungkinan terulangnya keajaiban tersebut saat menghadapi tim nasional Spanyol adalah kesulitan yang dialami "Los Matadores" sendiri dalam pertandingan-pertandingan melawan tim-tim Arab belakangan ini.
Timnas Spanyol bermain imbang tanpa gol melawan Mesir pada Maret lalu, sebelum kembali bermain imbang 1-1 melawan Irak pada Juni ini.
Memang benar bahwa tim nasional Spanyol memainkan pertandingan melawan Irak dengan banyak pergantian pemain, tetapi hasil imbang tersebut menegaskan bahwa kekalahan tim ini bukanlah hal yang mustahil.
Penurunan di Arab Saudi
Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa penurunan performa ini tidak hanya dialami oleh Spanyol; tim nasional Arab Saudi juga mengalami penurunan drastis dalam hasil pertandingan belakangan ini, khususnya sejak awal tahun ini, di mana mereka hanya berhasil meraih satu kemenangan.
Kemenangan tunggal tersebut diraih atas tim Puerto Riko yang berada 95 peringkat di bawah tim Saudi, yang berarti hal itu wajar mengingat perbedaan level.
Sebaliknya, "Al-Akhdar" mengalami 4 kekalahan dalam 6 pertandingan terakhir, melawan Yordania, Mesir, Serbia, dan Venezuela, serta hanya sekali bermain imbang dengan Senegal, selain satu-satunya kemenangan atas Puerto Riko.
Hasil-hasil negatif ini melemahkan peluang tim nasional Saudi untuk menciptakan kejutan melawan tim nasional Spanyol, dan membuat kemenangan atas mereka menjadi mimpi yang sulit terwujud.
Perangkat teknis baru
Mungkin para pendukung Saudi kini dipenuhi harapan, terutama setelah pemecatan pelatih Prancis Hervé Renard yang mendapat banyak kritik selama memimpin tim nasional Saudi, terutama belakangan ini.
Pelatih asal Yunani, Giorgos Donis, manajer teknis baru timnas Saudi, berhasil mencuri hati para penggemar setelah membawa perubahan dalam gaya bermain, terutama di lini serang yang menjadi kelemahan "Al-Akhdar" di bawah asuhan Renard.
Para penggemar Saudi menaruh harapan pada semangat dan antusiasme yang mungkin ditularkan oleh penunjukan staf teknis baru kepada para pemain, demi menampilkan performa terbaik di Piala Dunia secara keseluruhan, dan khususnya saat menghadapi Spanyol.
Namun, kedatangan staf teknis baru, meskipun dapat membangkitkan semangat, juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan taktis, terutama karena gaya Donis sangat berbeda dengan yang diterapkan Renard selama masa jabatannya.
Selain itu, Donis baru mengambil alih kepelatihan "Al-Akhdar" kurang dari dua bulan sebelum Piala Dunia dimulai, dan hanya menjalani tiga pertandingan persahabatan bersama tim, sehingga pengaruh teknisnya terhadap para pemain diperkirakan lebih lemah dari yang diharapkan.
Kutukan sejarah
Bukan hanya kenyataan yang menghalangi impian tim nasional Saudi, tetapi sejarah pun menantang kemampuannya untuk mengejutkan lawan mereka dari Spanyol.
Timnas Saudi telah memainkan 19 pertandingan dalam sejarah Piala Dunia, hanya memenangkan 4 di antaranya, dengan 13 kekalahan dan 2 hasil imbang.
Dari keempat kemenangan tersebut, "Al-Akhdar" hanya meraih satu kemenangan atas lawan-lawan Eropa, yaitu atas Belgia di Piala Dunia 1994, sementara 10 kekalahan lainnya, termasuk kekalahan dari tim nasional Spanyol sendiri dengan skor 0-1 pada 2006.
Di luar ajang Piala Dunia, timnas Saudi belum pernah mengalahkan timnas Spanyol, bahkan tidak pernah imbang, meskipun telah bertemu dalam 3 kesempatan sebelumnya, di mana mereka kalah dalam semua pertandingan tersebut.
Selain pertandingan mereka di Piala Dunia 2006, timnas Spanyol mengalahkan timnas Saudi dalam pertandingan persahabatan dengan skor 3-2 pada 2010, lalu dengan skor 5-0 pada 2012.
Kutukan ini juga mempersulit posisi tim nasional Saudi, di mana mereka harus menghadapi berbagai faktor realistis dan historis untuk menciptakan kejutan baru di Piala Dunia dengan mengalahkan Spanyol.