Di antara kenyataan dan khayalan... Akankah tim nasional Arab Saudi mengulangi keajaiban Argentina saat melawan Spanyol?

Meskipun "Al-Akhdar" tersingkir dari turnamen pada babak penyisihan grup setelah menelan dua kekalahan berturut-turut dari Polandia dan Meksiko, kemenangan bersejarah ini tetap terpatri dalam ingatan para penggemar Saudi, yang masih bermimpi untuk menyaksikannya kembali di Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi berada di Grup H Piala Dunia, bersama Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, dan akan memulai perjalanannya pada Selasa dini hari mendatang, dengan menghadapi tim Amerika Latin tersebut.

Meskipun Uruguay kuat, impian Saudi kali ini terletak pada kemenangan atas tim Spanyol, terutama karena Spanyol adalah juara Eropa di edisi terakhir Piala Eropa, dan favorit utama untuk memenangkan Piala Dunia menurut jaringan statistik "Opta".

Jika tim Argentina memiliki Messi, pemegang rekor Ballon d'Or terbanyak, di Piala Dunia 2022, tim Spanyol saat ini memiliki runner-up pemenang Ballon d'Or edisi terakhir, yaitu Lamine Yamal, yang membuat kemenangan atas mereka juga akan menjadi sejarah.