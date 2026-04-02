Di ambang kehancuran... Kerugian bersejarah dan pemberontakan para bintang menjadi pertanda kegagalan proyek Chelsea

Seiring dengan meningkatnya krisis di dalam klub Chelsea, proyek yang dipimpin oleh Todd Boehly asal Amerika Serikat kini berada di ambang kehancuran, setelah serangkaian hasil buruk dan kekacauan manajemen yang mengganggu stabilitas tim sepanjang musim ini. Apa yang semula diusung sebagai proyek jangka panjang kini mulai kehilangan bentuknya dengan cepat.

Hasil-hasil yang bencana, terutama kegagalan pahit di kompetisi Eropa dan kekalahan beruntun, mengungkap kerentanan struktur teknis tim London ini, terutama karena ketergantungan berlebihan pada pemain muda tanpa keseimbangan dengan pengalaman, hal yang diakui oleh beberapa pemain di dalam tim.

Krisis ini tidak lagi hanya bersifat teknis, tetapi meluas ke ruang ganti, di mana tanda-tanda pemberontakan mulai terlihat jelas, seiring dengan meningkatnya spekulasi tentang keinginan lebih dari satu bintang untuk hengkang, terutama Enzo Fernández yang memberi isyarat kemungkinan pindah ke Real Madrid, serta Marc Cucurella yang menunjukkan keterbukaannya untuk meninggalkan klub, dan Cole Palmer yang mengalami ketidakstabilan teknis dan psikologis.

Di tengah situasi yang penuh gejolak ini, keraguan semakin meningkat mengenai kemampuan manajemen untuk menyelamatkan proyek ini, terutama dengan meningkatnya ketegangan di antara para pemain dan menurunnya kepercayaan terhadap visi saat ini, yang menempatkan Chelsea di persimpangan jalan yang menentukan yang mungkin akan menentukan nasib proyek secara keseluruhan dalam periode mendatang.