Di ambang kehancuran... Kerugian bersejarah dan pemberontakan para bintang menjadi pertanda kegagalan proyek Chelsea

Blues belum menemukan stabilitas dalam proyek barunya... Di manakah solusinya?

Seiring dengan meningkatnya krisis di dalam klub Chelsea, proyek yang dipimpin oleh Todd Boehly asal Amerika Serikat kini berada di ambang kehancuran, setelah serangkaian hasil buruk dan kekacauan manajemen yang mengganggu stabilitas tim sepanjang musim ini. Apa yang semula diusung sebagai proyek jangka panjang kini mulai kehilangan bentuknya dengan cepat.

Hasil-hasil yang bencana, terutama kegagalan pahit di kompetisi Eropa dan kekalahan beruntun, mengungkap kerentanan struktur teknis tim London ini, terutama karena ketergantungan berlebihan pada pemain muda tanpa keseimbangan dengan pengalaman, hal yang diakui oleh beberapa pemain di dalam tim.

Krisis ini tidak lagi hanya bersifat teknis, tetapi meluas ke ruang ganti, di mana tanda-tanda pemberontakan mulai terlihat jelas, seiring dengan meningkatnya spekulasi tentang keinginan lebih dari satu bintang untuk hengkang, terutama Enzo Fernández yang memberi isyarat kemungkinan pindah ke Real Madrid, serta Marc Cucurella yang menunjukkan keterbukaannya untuk meninggalkan klub, dan Cole Palmer yang mengalami ketidakstabilan teknis dan psikologis.

Di tengah situasi yang penuh gejolak ini, keraguan semakin meningkat mengenai kemampuan manajemen untuk menyelamatkan proyek ini, terutama dengan meningkatnya ketegangan di antara para pemain dan menurunnya kepercayaan terhadap visi saat ini, yang menempatkan Chelsea di persimpangan jalan yang menentukan yang mungkin akan menentukan nasib proyek secara keseluruhan dalam periode mendatang.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Awal proyek

    Proyek Todd Boehly bersama Chelsea FC dimulai pada Mei 2022, setelah aliansi investasinya, "BlueCo", mengakuisisi klub tersebut dalam kesepakatan senilai sekitar 4,25 miliar poundsterling, yang menandai berakhirnya era Roman Abramovich asal Rusia yang berlangsung selama hampir dua dekade.

    Proyek ini dimulai dalam kondisi yang luar biasa, di mana Abramovich terpaksa menjual klub akibat sanksi yang terkait dengan perang di Ukraina, sehingga manajemen baru dihadapkan pada tantangan ganda: menyelamatkan stabilitas keuangan klub, sekaligus membangun visi olahraga baru hampir dari nol.

    Sejak hari pertama, Boily dan rekan-rekannya menyatakan bahwa proyek ini akan bersifat jangka panjang, didasarkan pada restrukturisasi menyeluruh, termasuk investasi pada infrastruktur seperti pengembangan Stadion "Stamford Bridge", penguatan akademi, dan pembangunan sistem olahraga modern yang didasarkan pada data dan perencanaan strategis

    Sedangkan tujuan utamanya adalah beralih dari model "kesuksesan instan" yang menandai era sebelumnya, ke model investasi berkelanjutan, yang bergantung pada perekrutan pemain muda dengan kontrak jangka panjang dan membangun tim untuk masa depan, serta mendirikan jaringan klub-klub di seluruh dunia, yang kemudian terlihat dalam upaya membentuk proyek multi-klub setelah akuisisi Strasbourg.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea tak pernah stabil

    Sejak dimulainya proyek pada tahun 2022, musim 2022–2023 berjalan sangat buruk di semua lini. Tim ini memulai musim bersama Thomas Tuchel sebelum ia segera dipecat, kemudian dilatih oleh Graham Potter, dan selanjutnya oleh Frank Lampard sebagai pelatih sementara, dan pada saat itu tim finis di luar zona Eropa (peringkat ke-12) serta tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final, sebuah awal yang lebih mencerminkan kekacauan proyek daripada hal lain.

    Pada musim 2023–2024, Mauricio Pochettino mengambil alih tugas untuk mencoba mengembalikan stabilitas, dan terlihat peningkatan relatif dalam performa, di mana tim mengakhiri musim di posisi menengah (keenam), namun gagal lolos ke Liga Champions, dan ketidakhadiran trofi besar terus berlanjut, yang membuat keraguan tetap ada mengenai kelayakan proyek tersebut.

    Perubahan nyata terjadi pada musim 2024–2025 dengan penunjukan Enzo Maresca, yang membawa tim ini ke salah satu musim terbaiknya di era Bouley; di mana mereka finis di peringkat keempat liga dan lolos ke Liga Champions, dan meraih gelar Liga Konferensi Eropa, sebelum juga dinobatkan sebagai juara Piala Dunia Klub pada 2025 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain, juara Eropa, di final, yang memberikan kesan bahwa proyek tersebut mulai membuahkan hasil.

    Namun pada musim 2025–2026 ini, segalanya runtuh lagi; tim memulai musim bersama Maresca sebelum ia dipecat pada Januari 2026 akibat serangkaian hasil buruk, sehingga Liam Rossiniur mengambil alih tugas, kemudian tim tersingkir dengan memalukan di babak 16 besar Liga Champions setelah kekalahan telak dari Paris Saint-Germain, dan kini berada di peringkat bawah (keenam), dengan kesulitan nyata untuk mengejar empat besar.

    Di antara semua itu, rangkaian pergantian pelatih yang terus-menerus dari Tuchel ke Potter, Lampard, Pochettino, Maresca, dan akhirnya Rossiniore, mencerminkan ketiadaan stabilitas teknis yang sesungguhnya, yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama kemunduran proyek ini meskipun ada beberapa kesuksesan sementara yang dicapai pada periode-periode tertentu.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemberontakan Para Bintang

    Di tengah penurunan performa yang drastis yang dialami Chelsea, krisis ini tidak lagi hanya terbatas pada hasil pertandingan, tetapi juga merembet ke dalam ruang ganti, di mana pernyataan beberapa bintang mulai mencerminkan rasa cemas dan ketidakpuasan, bahkan secara terbuka membuka kemungkinan mereka hengkang dalam waktu dekat.

    Awalnya dimulai dengan pemain Argentina Enzo Fernández, yang memicu kontroversi dengan pernyataan yang mengisyaratkan masa depannya, menegaskan bahwa ia "tidak tahu apa yang mungkin terjadi di dunia sepak bola", dan bahwa ia "terbuka terhadap segala kemungkinan", dan akan menentukan masa depannya setelah Piala Dunia, sebuah isyarat yang diartikan banyak pihak sebagai persiapan untuk kemungkinan hengkang, terutama mengingat minat klub-klub besar untuk merekrutnya, terutama Real Madrid.

    Sedangkan pemain Spanyol, Marc Cucurella, lebih jelas, di mana ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi tim saat ini, dengan menyatakan bahwa proyek ini "perlu dievaluasi", dan para pemain ingin bersaing untuk meraih gelar, yang dianggap sebagai pesan tidak langsung kepada manajemen klub, mencerminkan ketidakpuasannya terhadap situasi tersebut, dan membuka peluang bagi kepergiannya jika penurunan performa terus berlanjut, Dia juga menyiratkan kemungkinan kembali ke klub lamanya, Barcelona

    Sedangkan terkait pemain Inggris Cole Palmer, meskipun ia tidak mengeluarkan pernyataan langsung yang meminta untuk hengkang, namun berbagai laporan media menunjukkan adanya rasa frustrasi di dirinya akibat fluktuasi performa tim, dan bahwa ia memantau situasi dengan cermat sebelum mengambil keputusan akhir, terutama dengan minat klub-klub besar untuk merekrutnya.

    Pernyataan-pernyataan ini, baik yang langsung maupun tidak langsung, dengan jelas mencerminkan tingkat ketegangan di dalam tim, dan menegaskan bahwa proyek Boili tidak lagi hanya menghadapi krisis hasil, tetapi juga risiko kehilangan pemain-pemain utamanya, yang dapat mempercepat runtuhnya proyek tersebut jika tidak segera ditangani.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Kerugian bersejarah

    Dalam perkembangan serius yang mencerminkan kedalaman krisis, Chelsea mengumumkan dalam pernyataan resminya yang dirilis kemarin bahwa mereka mencatat kerugian bersejarah sebesar 262,4 juta poundsterling (sekitar 350 juta dolar AS) selama musim keuangan 2024–2025, yang merupakan kerugian terbesar dalam sejarah Liga Inggris.

    Klub menjelaskan dalam pernyataannya bahwa kerugian ini terjadi meskipun pendapatan mencapai 490,9 juta poundsterling, yang merupakan salah satu pendapatan tertinggi dalam sejarah klub.

    Pernyataan tersebut secara eksplisit menyebutkan penyebab kerugian ini, dengan menyebutkan: "Biaya operasional meningkat secara signifikan, terutama didorong oleh kenaikan pengeluaran pada hari pertandingan, akibat kembalinya klub berpartisipasi dalam kompetisi Eropa," yang secara jelas mengindikasikan pembengkakan pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan.

    Klub juga menegaskan bahwa hasil ini muncul setelah musim sebelumnya yang mencatat laba sebesar 128,4 juta poundsterling, yang menyoroti besarnya penurunan keuangan dalam waktu satu tahun saja, meskipun telah memanfaatkan pendapatan dari partisipasi dan kemenangan di Piala Dunia Klub.

    Meskipun kerugiannya besar, pernyataan tersebut menekankan bahwa klub tetap berkomitmen pada aturan profitabilitas dan keberlanjutan di Liga Inggris, yang mengizinkan kerugian hingga 105 juta poundsterling selama tiga tahun, dengan pengecualian beberapa pos seperti investasi dalam infrastruktur dan pengembangan pemain muda.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Di mana solusinya?

    Di tengah situasi yang penuh gejolak ini, langkah pertama untuk menyelamatkan proyek Chelsea tampaknya adalah menyelesaikan masalah kepelatihan secara tegas, dengan merekrut manajer teknis kelas satu yang memiliki pengalaman dalam menangani tim-tim besar dan mengatasi tekanan, alih-alih terus-menerus melakukan percobaan.

    Meskipun laporan menunjukkan bahwa manajemen tetap mempertahankan Rosiner hingga akhir musim depan terlepas dari hasilnya, kenyataan memaksa perlunya evaluasi ulang jika penurunan performa terus berlanjut, karena proyek ini secara sederhana membutuhkan sosok yang kuat yang mampu menegakkan identitas yang jelas.

    Masalah transfer juga tak kalah pentingnya, karena pengalaman telah membuktikan bahwa ketergantungan yang hampir sepenuhnya pada pemain muda tidak menghasilkan keseimbangan yang dibutuhkan dalam tim, meskipun memiliki pemain-pemain berbakat seperti Enzo Fernández, Cole Palmer, dan Moises Caicedo, namun tim membutuhkan rekrutan berkualitas dari pemain berpengalaman, yang mampu memikul tanggung jawab di saat-saat sulit, serta memimpin kelompok baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Selain itu, menyelamatkan proyek ini memerlukan restrukturisasi teknis yang nyata, dimulai dengan mengurangi jumlah rekrutmen sembarangan dan fokus pada kebutuhan spesifik, serta membangun tulang punggung tim yang jelas, alih-alih rotasi terus-menerus yang telah menghilangkan stabilitas tim. Adanya perpaduan seimbang antara pemain muda dan berpengalaman akan menjadi faktor penentu dalam memulihkan daya saing.

    Pada akhirnya, proyek Todd Boehly masih bisa diselamatkan, tetapi membutuhkan keputusan yang berani dan cepat, karena melanjutkan pendekatan yang sama tidak hanya berisiko menurunkan hasil, tetapi juga mengancam hilangnya identitas klub yang pernah menjadi salah satu yang paling stabil dan sukses di Eropa.

