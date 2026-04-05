Colombia v Croatia - International Friendly

Di ambang bahaya... Laporan medis yang memicu kekhawatiran tentang mantan bintang Real Madrid

Kondisinya digambarkan sebagai "serius"

Nama James Rodríguez kembali menjadi sorotan, namun kali ini jauh dari gol dan sentuhan-sentuhan teknisnya, setelah klubnya merilis informasi terbaru dari Amerika Serikat yang, di antara baris-barisnya, mengandung pernyataan yang menenangkan namun tetap tidak menyembunyikan tingkat kekhawatiran yang melingkupinya dalam beberapa jam terakhir.

Klub Minnesota United AS mengeluarkan pembaruan mengenai kondisi James setelah ia dilarikan ke rumah sakit selama jeda internasional terakhir. Pemain Kolombia itu telah kembali ke Amerika Serikat setelah tampil bersama timnas negaranya, sebelum menunjukkan gejala yang digambarkan Federasi Sepak Bola Kolombia sebagai "dehidrasi parah", kondisi yang mengharuskannya dilarikan ke rumah sakit dan menjalani pemantauan medis.

  • Perbaikan bertahap... tapi!

    Dalam pernyataan medis tersebut, ditegaskan dengan jelas bahwa kondisi kesehatan mantan pemain Real Madrid dan Bayern Munich ini tidak terkait dengan cedera otot atau aktivitas sepak bola, yang meredakan kekhawatiran timnya terkait cedera jangka panjang atau kemunduran kondisi fisik.

    Laporan medis menunjukkan bahwa kondisi James mengalami perbaikan bertahap, dengan "perkembangan positif dan stabil", setelah menjalani pemantauan dan perawatan selama beberapa hari terakhir.

    Meskipun demikian, Rodríguez absen dalam pertandingan terakhir timnya melawan Los Angeles Galaxy di Liga Amerika, di mana ketidakhadirannya dicatat sebagai "sakit".

    • Iklan

  • Meninjau riwayat medis... di ambang bahaya

    Menurut laporan lokal, klub Minnesota meminta agar riwayat medis sang pemain diperiksa, karena kondisinya digambarkan sebagai "serius", yang mencerminkan tingkat kekhawatiran di dalam klub, meskipun ada tanda-tanda positif terkait pemulihannya.

    James juga telah diizinkan meninggalkan rumah sakit setelah kondisinya stabil, tanpa ada rincian tambahan yang diungkapkan untuk saat ini.

