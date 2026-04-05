Di ambang bahaya... Laporan medis yang memicu kekhawatiran tentang mantan bintang Real Madrid

Nama James Rodríguez kembali menjadi sorotan, namun kali ini jauh dari gol dan sentuhan-sentuhan teknisnya, setelah klubnya merilis informasi terbaru dari Amerika Serikat yang, di antara baris-barisnya, mengandung pernyataan yang menenangkan namun tetap tidak menyembunyikan tingkat kekhawatiran yang melingkupinya dalam beberapa jam terakhir.

Klub Minnesota United AS mengeluarkan pembaruan mengenai kondisi James setelah ia dilarikan ke rumah sakit selama jeda internasional terakhir. Pemain Kolombia itu telah kembali ke Amerika Serikat setelah tampil bersama timnas negaranya, sebelum menunjukkan gejala yang digambarkan Federasi Sepak Bola Kolombia sebagai "dehidrasi parah", kondisi yang mengharuskannya dilarikan ke rumah sakit dan menjalani pemantauan medis.

