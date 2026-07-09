Dhorasoo: "Italia vs Prancis 2006, kami mengira para pemain Italia sudah habis tenaganya. Zidane meminta maaf atas insiden sundulan kepalanya ke Materazzi"

"Di Berlin, pengaturannya kurang memadai. Kami menginap di sebuah hotel bersama tamu-tamu lain, dan harus melewati lift layanan untuk naik ke kamar. Di lobi, ada banyak orang. Saya ingat Spike Lee sedang mengobrol dengan Henry dan Thuram. Undangan untuk keluarga tidak ditangani dengan baik, dan hal itu menimbulkan ketegangan, stres, serta gangguan. Mustahil bagi kami untuk mengisolasi diri dan berkonsentrasi. Sebelum pertandingan, presiden federasi-lah yang pertama kali berbicara kepada tim: itu bukan hal yang ideal. Domenech berbicara setelahnya, tetapi dia tidak mengatakan hal-hal seperti 'ayo kita nikmati pizza dan pasta'."