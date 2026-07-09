Wawancara panjang dengan Vikash Dhorasoo, mantan gelandang Milan dan timnas Prancis, di La Gazzetta dello Sport mengenai final Piala Dunia 2006 antara Prancis dan Italia: "Saya bisa menonton ulang final Liga Champions yang kami kalahkan bersama Milan pada 2005 di Istanbul tanpa masalah, karena itu adalah momen yang intens. Namun, untuk final Piala Dunia 2006, saya tidak bisa melakukannya; saya ingin sekali memenangkannya. Saya ingin kembali ke masa lalu, memainkannya lagi. Itu bukanlah kekalahan yang menyenangkan. Itu adalah pertandingan yang unik.”
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Dhorasoo: "Italia vs Prancis 2006, kami mengira para pemain Italia sudah habis tenaganya. Zidane meminta maaf atas insiden sundulan kepalanya ke Materazzi"
PENGUSIRAN ZIDANE
"Pengusiran Zidane, bersama dengan sundulan ke arah Materazzi yang tak terlihat oleh siapa pun, telah mengubah segalanya. Kalah seperti itu sungguh tidak menyenangkan; kami yakin akan menang. Kami sudah berjanji satu sama lain, sejak Zidane, Makelele, dan Thuram kembali ke tim nasional dan mengubah jalannya babak kualifikasi. Apa yang dilakukan Zidane? Dia hanya meminta maaf. Di hadapan Presiden Chirac, Domenech ingin mengucapkan terima kasih kepada Zidane: dia mencoba memicu tepuk tangan, yang ternyata sangat malu-malu."
ITALIA YANG TERLALU DIREMEHKAN
"Kami merasa bahwa tim Italia sudah kehabisan tenaga. Banyak yang berpendapat bahwa jika Zidane tidak diusir dari lapangan, kami pasti akan menang. Tidak ada bukti yang mendukung hal itu. Bagaimanapun juga, bukan pengusiran Zidane—yang, omong-omong, terjadi terlambat—yang menyebabkan kami kalah. Meskipun dalam sepak bola, segalanya bergantung pada detail-detail kecil.”
CONTOH DARI MALDINI
“Sungguh tidak sportif dari pihak kami karena tidak semua pemain tetap berada di lapangan selama upacara penyerahan trofi. Dalam hal ini, Maldini jauh lebih berwibawa daripada tahun sebelumnya, ketika—setelah kalah di Liga Champions melawan Liverpool—ia memaksa kami untuk tetap tinggal sampai akhir. Sementara di Berlin, hanya sedikit dari kami yang tetap tinggal. Dan di ruang ganti, Zidane sudah selesai berpakaian.”
ORGANISASI YANG MENJADI SASARAN TUDUHAN
"Di Berlin, pengaturannya kurang memadai. Kami menginap di sebuah hotel bersama tamu-tamu lain, dan harus melewati lift layanan untuk naik ke kamar. Di lobi, ada banyak orang. Saya ingat Spike Lee sedang mengobrol dengan Henry dan Thuram. Undangan untuk keluarga tidak ditangani dengan baik, dan hal itu menimbulkan ketegangan, stres, serta gangguan. Mustahil bagi kami untuk mengisolasi diri dan berkonsentrasi. Sebelum pertandingan, presiden federasi-lah yang pertama kali berbicara kepada tim: itu bukan hal yang ideal. Domenech berbicara setelahnya, tetapi dia tidak mengatakan hal-hal seperti 'ayo kita nikmati pizza dan pasta'."
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